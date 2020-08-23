雙北3處恐龍出沒！ 擬真7尺恐龍、超萌馬卡龍寶寶現身都市叢林

拍恐龍景點只想到遊樂園嗎？以下特搜新北3處恐龍景點，從超擬真7尺恐龍，至萌萌可愛的粉嫩馬卡龍，讓你這個暑假拍的有趣又過癮！

#1 恐龍探索森林－大板根森林溫泉酒店

▲圖片來源：大板根森林溫泉酒店提供

▲圖片來源：大板根森林溫泉酒店提供

史上首創，恐龍登陸大板根原始森林，快到大板根原始森林探索恐龍足跡！園區內展出20種以上平均身長2~8米大、中、小型的擬真恐龍，不僅接近時會發出怒吼聲，還會眨眼，加上相關展覽品等，恐龍含有長超過7米的巨型霸王龍及副櫛龍、甲龍、暴龍、迅猛龍、翼龍、三角龍…等，種類豐富多元，好玩又好拍！

▲圖片來源：大板根森林溫泉酒店提供

▲圖片來源：大板根森林溫泉酒店提供

展覽期間另規劃「恐龍探索森林」主題拍照區，專案每房還可獲贈恐龍主題贈品(隨機贈送)，有興趣的朋友可以致電向業者詢問詳細活動內容。

景點位置：新北市三峽區79號

活動期間：2020/7/18-9/30

#2 馬卡龍寶寶－大都會公園

▲圖片來源Instagram@87playeat

曾吸引8萬人次拍照打卡的活招牌──馬卡龍寶寶，原本位於板橋435藝文特區，現在因應兒藝節到來，兩隻都移駕至大都會公園供旅客拍照互動囉！粉藍粉紅的色系加上大眼睛的呆萌樣，完全顛覆大家對於霸王龍的想像，仔細一看旁邊還有可愛的恐龍蛋，暑假期間將和大小朋友一同賣萌！

▲圖片來源Instagram@gui_8661

景點位置：新北市三重區疏洪東路一段

#3 恐龍公園－華中橋

▲圖片來源Instagram@qiuung

▲圖片來源Instagram@jypeng0115

在中和華中橋下特別規劃的「新北恐龍園區」，彷彿進入小型侏儸紀公園，裏頭有許多古錐的恐龍可以邊互動邊拍照，另外還有3D立體彩繪可以借位取景、電影侏儸紀公園最具代表的吉普車、超有特色的裝置藝術，而最吸睛的莫過於草地上的巨型長頸龍啦！幾乎一進公園就可以看到長頸龍愛迎接各位的到來，還沒來過的朋友們可別錯過啦！

▲圖片來源Instagram@weng_tzuyun

景點位置：新北市中和區華中橋





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