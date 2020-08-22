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最美的七夕橋、歡樂都會公園！ 探索「三重蘆洲」一日遊&情人節行程推薦

聯合新聞網 / ReadyGo出發前

Shan@ReadyGo

身為板橋人的我，對於隔著淡水河的三重蘆洲感到相當陌生，彷彿是另一個世界，但在實地探訪後，我發現其實是個適合居住的地方，在這裏有個大人小孩都愛的新北都會公園，假日總是圍繞著孩子們的笑聲，洋溢著幸福的氛圍，還有充滿眾多美食的三合夜市，滿足你味蕾的需求，不如就跟著ReadyGo的步伐，一同去探索三重蘆洲那些沒被看見的美吧！

三重景點

同安公園

無論到了什麼年紀，看到公園看到溜滑梯，總會喚醒深處的的童心，就算是在一旁看著孩子們天真地跑鬧嘻笑，也彷彿能帶我們回到那美好的童年時光。這個2019年剛蓋好的同安公園，將溜滑梯添上彩虹的衣裳，在一片綠油油的草地上特別搶眼也充滿著希望感，在這綠地上可以野餐、玩飛盤，此外這個共融遊戲場除了溜滑梯，也放置許多發展兒童協調能力的設備，絕對是孩子與家長們假日的天堂。

圖 / IG @su_gaga0801
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圖 / IG @f_love_c
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同安公園

地址｜新北市三重區文化南路與福德南路交叉口

新北大都會公園

舊名為大台北都會公園，占地遼闊有700甲，700甲多大呢？大概就是有長達二十四公里的環狀自行車步道、六十八座多功能運動場地、七座自然生態景觀公園，兩岸廣大的草皮可以跑跳野餐，還有四季變化的美麗花海，以及親子家庭最喜愛的兒童遊樂設施，沙坑、盪鞦韆，和令小孩為之瘋狂的幸運草地景溜滑梯，也有浪漫的幸福藝術裝置品，是拍婚紗的好地方！

圖 / IG @ypj__0316
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圖 / IG @xolubean_950309
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圖 / IG @infinity_kerry
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新北大都會公園

地址｜新北市三重區疏洪東路一段859號

空軍三重一村

空軍一村是北部僅存的防砲眷村，為保留眷村生活記憶，熱心民眾共同發起眷村保存營造運動，才得以繼續感受當時的時空背景與體驗，整個園區不小，仔細逛完需要2個小時，除了有多媒體放映、AR導覽，也有兒童遊戲體驗室、裝置藝術，算是個多功能的文化園區，想要來一趟歷史的旅程嗎？感受一把青裡秦芊儀和周瑋訓生活的足跡。

圖 / IG @54._.55
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圖 / IG @850303_
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圖 / IG @ching_tw2020
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空軍三重一村

地址｜新北市三重區正義南路86巷

時間｜10:00-18:00（週一休）

辰光橋

辰光橋的興建，就像牛郎和織女的鵲橋，搭起了二重疏洪道左右兩岸的連結，在2018年啟用打造第一座為行人、單車族駐足通行的親水景觀橋，外型呈雙層曲線的觀景平台，每到夜晚整座橋體都會亮起來，還有專屬的浪漫星座光雕！非常推薦情侶、夫妻傍晚來這散步，望著遠方的晚霞，踩著相同的步伐，不用花大錢就能享有不凡的浪漫時光。

圖 / IG @shengkai_travel
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圖 / IG @weichang_wu
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辰光橋

地址｜新北市三重區疏洪十六路

三重美食

今大滷肉飯

說到三重美食，就屬今大滷肉飯呼聲最高，入口即化的滷肉用膠質黏住了雙唇，肥瘦相伴的恰到好處，甘甜不死鹹的香氣在嘴裡瀰漫，絕非浪得虛名，名氣大到總是在排隊，不過翻桌率算高不會等太久，除了滷肉飯另外值得一提的絕對是滷豆腐，顏色不算太深但滷的入味，讓人不由自主的一口接一口，小碗是絕對不夠吃的，總結來說是一間吃完你會記住它的店。

圖 / IG @syuanfood.yu
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今大滷肉飯

地址｜新北市三重區大仁街40號

時間｜6:30～21:00 (不定休，見攤位小告示牌)

電話｜02-2983-6726

北港龍門生炒鴨肉羹

這間30年老字號的鴨肉羹，勾芡不算太濃稠，有洋蔥和筍絲的甘甜，口味偏台南味，熱愛台南美食的你不能錯過，在地人就會加入一大匙的辣粉提味更多了點層次，如果你敢吃辣不妨加一點嘗試，肯定會愛上那香氣，辣粉好吃到有單賣呢！另外，店內也有販售冷凍鴨肉羹，喜歡的話也可以買回家自行加熱處理，好吃程度不打折。

圖 / IG @chensongeat_
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北港龍門生炒鴨肉羹

地址｜新北市三重區龍門路134號

時間｜08:30-18:00 週日公休

電話｜02-2973-1177

DATELESS COFFEE

這間位在三重的咖啡廳，有著極簡的純白色調，整個人都優雅了起來，店內招牌司康算是大顆，加熱後的口感不同於傳統的鬆軟，依各口味有點濕潤度的差別，個人最喜歡蔓越莓的口味，無倫是鬆軟或是濕潤程度都剛剛好，司康還會不定期出新口味，是不是很值得期待！

圖 / IG @kabi.food
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圖 / IG @kabi.food
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Dateless coffee

地址｜新北市三重區福和街1號

營業時間｜ 10:00-18:00

三重牛乳大王

來三重才知道，木瓜牛奶就是要配雞排！超邪惡的組合，但沒關係，偶爾就是要犒賞自己，這塊比臉大的雞排，不僅厚度有，更將肉汁所在裡頭，咬下後外皮不會跟肉分開，加點胡椒粉提味，讓香氣更明顯，下班後或是假日來一份超邪惡組合，心情都好起來啦！

圖 / IG @albee033880
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圖 / IG @taipei_meowfood
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三重牛乳大王

地址｜新北市三重區重新路二段73號

營業時間｜10:30 – 23:30

蘆洲景點

蘆洲李家古宅

這個李家古宅是在新北蘆洲地區規模壯觀的清代豪宅，不但保存了台灣的歷史文物，也有舉辦台灣的傳統「抓周」典禮，外面的蓮花池讓環境更清幽，適合全家大小一起來趟充滿歷史感的旅遊。

圖 / IG @hsuanclassmate
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蘆洲李家古宅

地址｜新北市蘆洲區中正路243巷19號

營業時間｜9:00 – 17:00 週一公休

蘆洲美食

熊賀燒肉丼飯

這間是熊賀燒肉集團底下的平價丼飯，位在蘆洲美食雲集的集賢路上，現烤的牛肉散發出的香味，搭配上獨門醬汁，大口咬下高品質的享受，豐富的套餐還附贈甜點、小菜、味噌湯和紅茶無限暢飲，平日午餐時間還推出商業午餐，讓附近上班族也能享有平價美食，店內裝潢類似居酒屋，半開放式的廚房更讓顧客吃得安心。

圖 / IG @mr.xx_foodie
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圖 / IG @vivian86173
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熊賀燒肉丼飯

地址｜新北市蘆洲區集賢路216號

營業時間｜11:30~14:00，17:00~21:00

詹媽媽麵線

來詹媽媽吃麵線不稀奇，ReadyGo告訴你一定要點的隱藏版菜單「三拼滷肉飯」，老闆在白飯上鋪滿鮮蚵、蒜泥白肉和滷肉，一口吃下不僅能嚐到鮮蚵帶來海的鮮甜、蒜泥白肉軟嫩加上蒜的嗆辣，還有滷肉的香氣撲鼻而來，三個願望一次滿足！來蘆洲千萬不能錯過阿~

圖 / IG @oscarlife1222
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詹媽媽麵線

地址｜新北市蘆洲區民族路337號

營業時間｜週二-週六 11:00 – 20:00 週日11:00 – 15:00 周一公休

弘記豆漿

拋開了以往豆漿店的束縛，走簡約清新的裝潢風格，主打的炸彈飯糰包著的是糖心蛋、碎油條和肉鬆，半熟的溏心蛋爆漿出的瞬間超療癒，另外人氣必點的美食還有蛋餅，他的蛋餅皮煎得金黃酥脆，份量大加上他們家的自製辣椒醬更是絕配，內用會用小的平底鍋裝盤，非常好拍又可愛。

圖 / IG @angelababy082272
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圖 / IG @eateatcouple
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弘記豆漿

地址｜新北市蘆洲區中正路43號

營業時間｜5:30 – 12:30 週一公休

SHUN COFFEE

難得在蘆洲地區出現了韓式的裝修風格，華麗的餐點擺盤，讓人每吸一口氣動作都變得輕盈，濃郁的咖哩飄香在一進門就搶先打招呼，被陽光照射的優閒午後，必須再來甜點才能滿足，雪紡蛋糕是店裡的招牌，口感綿密搭配鮮奶油甜而不膩，非常適合與閨密前來喝咖啡聊心事。

圖 / IG @alice_yin_tttop
圖 / IG @alice_yin_tttop

Shun Coffee

地址｜新北市蘆洲區三民路26巷12號

營業時間｜三、四、五、一 10:00 – 17:00 六日 11:30 – 19:30 週二公休

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