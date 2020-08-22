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瀑布美景、隱藏版景點全都有！「三峽景點美食」懶人包，週末去踏青

聯合新聞網 / FunTime旅遊比價
三峽雲森瀑布。 圖／Flickr
三峽雲森瀑布。 圖／Flickr

週末假期不知道去哪裡嗎？位於新北的三峽最初的雛形是早期來台灣開墾的移民，沿著淡水河至大漢溪畔的三峽地區開墾形成的村落，也是在台灣光復後才改為三峽鎮。三峽老街是目前台灣保存最完整的老街，隨處可見的拱形的紅磚走廊和巴洛克風格建築，是日本殖民時代殘存的記憶；本期小編就帶大家來看看三峽有哪些人氣景點和好吃的美食，一起看下去吧！

三峽老街。 圖／Wikimedia
三峽老街。 圖／Wikimedia

清水祖師廟、三峽老街

三峽老街必吃推薦！三峽老街必吃推薦！

清水祖師廟。 圖／Flickr
清水祖師廟。 圖／Flickr

三峽老街是北部最長的老街之一，也是台灣保存較為完整的傳統街區，具有相當的歷史價值，許多街上的店舖都刻著堂號、店號或姓氏，非常有味道。三峽祖師廟是臺灣重要清水祖師信仰中心之一，為臺灣知名西洋畫家李梅樹重修，將三峽祖師廟打造為「東方藝術殿堂」，有機會到三峽，一定要來朝聖一下。。另外，三峽老街更是有不少必吃美食，堪稱三峽美食聚集的大本營，有哪些錯過可惜的店家呢？

東道飲食亭

東道飲食亭。 圖／Flickr
東道飲食亭。 圖／Flickr

東道飲食亭。 圖／Flickr
東道飲食亭。 圖／Flickr

東道飲食亭大概是三峽在地人首推的必吃名店，每到用餐時間店內客人都是滿滿滿，人氣絕對是好吃程度的證實啦！店內裝潢非常有特色，東道飲食亭把古早時期的街景和裝置都搬進店裡，讓人就像置身四十年前的台北街頭。古早味排骨飯、控肉飯、雞腿飯，還有老闆保證好吃推薦的Q彈花生豬腳都是店裡必吃！

黃金牛角

黃金牛角。 圖／Flickr
黃金牛角。 圖／Flickr

看這個排隊人潮就知道，來三峽最必買的伴手禮非金牛角莫屬！外皮酥脆、內裡奶香味四溢，濃郁簡單的味道受到不少大人小孩的喜愛，超適合買一整盒給全家當早餐吃。三峽賣金牛角的店家百百間，其中康喜軒、三角湧黃金牛角等是人氣特望的名店，來到三峽可以挑一間喜歡的金牛角買來吃吃，除了原味外還有許多新興口味可以選擇。

小編小提醒：車子不能開入老街唷！

地址：新北市三峽區長福街1號

交通：走國道三號高速公路下三峽交流道第一個紅綠燈右轉，再左轉中山路直走即可到達。

鳶山

遠眺美景心曠神怡

鳶山。 圖／Flickr
鳶山。 圖／Flickr

如果要說三峽老街附近的隱藏版景點，就非「鳶山」莫屬啦！由於山的形狀像鳶鳥的嘴巴而命名，在這裡可以將國道三號、三峽、鶯歌的美景盡收眼底，每年三四月可以欣賞美麗的桐花，雪白一片的景色讓人著迷，推薦的是，許多人會來這裡拍攝「腳底懸空照」，超刺激又好玩，大家不要錯過啦！

地址：新北市三峽區鳶峰路

交通：從國道3號三鶯交流道下高速公路，循110縣道(復興路)接中山路進入三峽市區，循仁愛街到鳶峰路登山口。

皇后鎮

親子周末旅遊勝地

皇后鎮。 圖／Flickr
皇后鎮。 圖／Flickr

皇后鎮。 圖／Flickr
皇后鎮。 圖／Flickr

假日全家想要安排出遊，去皇后鎮就對了！能這麼有信心的說，是因為皇后鎮實在太多能玩的東西，露營、烤肉、偶像劇風游泳池、看螢火蟲、拍網美照、住宿，想要泡上一整天不成問題，大人小孩都能玩得很盡興。皇后鎮的裝潢採西式度假村風格，白色的建築配上大片泳池、遍地綠茵非常適合拍照。

地址：新北市三峽區竹崙路95巷1號

交通：

自行開車：由台北往羅斯福路行駛，後轉北新路往新店，交叉路口往三峽後依沿路指示牌上山，或經竹崙路往滿月園方向行駛，牛角坑路上依沿路指示牌上山。

大眾運輸：搭乘藍 45或 779公車可抵三峽店。

五寮尖

登山愛好者推薦必訪

五寮尖。 圖／Flickr
五寮尖。 圖／Flickr

想要訓練體力？到新北三峽除了逛逛老街、欣賞美景外，還可以到五寮尖登山步道走走。五寮尖登山步道是一條以險峻岩稜聞名的登山路線，不那麼輕鬆好走，相當有挑戰性，挑戰者需要有一定的登山技巧和經驗，垂掛繩索面臨山壁緩降超刺激！對於喜歡登山的人來說，是很好鍛鍊自己的地方唷～

地址：新北市三峽區大埔路51號

交通：省道3號接省道7乙至互助橋或合作橋站下車，便可見登山口。

三角湧大橋

有如翩翩起舞的蝴蝶

這座三角湧大橋是三峽於2015年底新建的大橋，為了解決三峽地區交通阻塞的問題，經過兩年終於完工，也讓通勤族能快速往來土城及台北捷運頂埔站。這座大橋的外觀以Ｗ造型呈現，雙側拉開雙翼，就像是翩翩起舞的蝴蝶，呼應著三峽的綠山，晚上點起燈火，閃閃發光，相當漂亮。

地址：新北市三峽區龍埔路上

交通：台北客運706、705至三峽二站後步行4分鐘。

大板根森林遊樂區

假日最適合來這裡吸收芬多精

週末想度假就來這邊吧！位於新北三峽的大板根森林溫泉渡假村，前身是在日治時代是臺灣最大的第一座製茶廠，擁有近百年的歷史。度假村內有日本皇室休閒渡假行館，各種設施規劃完善，花園、魚池、森林步道通通有，甚至還保存了台灣目前僅有的一片低海拔原始熱帶雨林，更藏有國寶級的板根植物，有機會就來這裡吸收芬多精，好好放鬆一下吧～

地址：新北市三峽區插角里80號

交通：國道3號-三鶯交流道下-縣道110線-省道臺3線-鄉道北111線-鄉道北114線。

藍染工坊

絕美藍染製品帶回家

藍染工坊。 圖／新北市觀光旅遊網
藍染工坊。 圖／新北市觀光旅遊網

藍染工坊。 圖／Wikimedia
藍染工坊。 圖／Wikimedia

三峽染布業盛極一時，角湧文化協進會保存此一工藝而成立了三峽藍染工坊。在這裡你可以DIY體驗製作藍染手作品，一般體驗時間為1到2小時，會有導覽老師手把手教你怎麼染才漂亮（雖然說藍染這個東西實在神奇，怎麼染怎麼漂亮啊），體驗結束後還可以把自己染的成果帶回家～現場有多種商品價位可以選擇，去之前也可以線上先預約教學喔。

地址：新北市三峽區中山路20巷3號（歷史文物館旁）

交通：

自行開車：行駛國道3號於三鶯交流道下，往歷史文物館方向可抵。

大眾運輸：搭乘公車藍19、275、702、703、705、706、812、908、910、916 至「三峽文化路」站下車。

三峽雲森瀑布

瀑布美景與自然生態讓人沈醉

三峽雲森瀑布。 圖／Flickr
三峽雲森瀑布。 圖／Flickr

吸收完芬多精，就來欣賞美麗的瀑布吧！三峽雲森瀑布其實是三座瀑布的合體，最後一起進入淡水河，平緩的山腰路，零星的柳杉林，中途還可以看到清澈的小溪流，保留下來的自然生態讓人感到身心舒暢，有機會一定要來走走！

地址：新北市三峽區中坑產業道路

交通：

自行開車：下三峽交流道→轉中坑產業道路約行二公里即可抵達登山口。

大眾運輸：搭成臺北客運807，在「熊空」站下車，銜接至中坑產業道路，約步行約20~30分鐘可抵達登山口叉路，右邊為通往雲森瀑布的山徑。

熊空茶園

四季不同景色，自然靜謐之美

熊空茶園。 圖／Wikimedia
熊空茶園。 圖／Wikimedia

台北市區有貓空茶園，新北三峽則有絕美的熊空茶園，這裡有7個大安森林公園大，不同季節有不同的風貌，春有桃花、山櫻，夏有蝴蝶、蜻蜓，秋天有浪漫的楓紅，冬天還可以看到雪白的山頭，想要享受大自然的靜謐之美，就來三峽熊空茶園～

地址：新北市三峽區竹崙里竹崙路238號

交通：南下國道3號下安坑交流道，往安坑方向，經安康路、安坑路、成福路，於台灣優力加油站左轉接竹崙路，經台灣農林北區精製廠，繼行約10 公里可抵達。

大寮茶文館

保存台灣茶文化的好地方

大寮茶文館。 圖／Wikimedia
大寮茶文館。 圖／Wikimedia

假日帶上爸媽出遊，沒有比三峽大寮茶文館更適合休息的地方了！充滿日式風情的茶館，有大樹環繞的綠蔭美景，四面環山、視野遼闊，屋內陳設了有關台灣農林的歷史，不論是大事紀或是茶廠分布圖，都清楚介紹；對台灣茶文化有興趣的朋友們，相當適合來這裡走走。

地址：新北市三峽區竹崙路140號

交通：南下國道3號下安坑交流道，往安坑方向，經安康路、安坑路、成福路，於台灣優力加油站左轉接竹崙路，途中依循「大寮茶文館」指標右轉即達。

禾乃川國際豆製所

超推薦的精緻手工豆腐

到三峽除了喝茶以外，還推薦這家手工豆腐店，沒有在地人帶路可是不會輕易找到的。禾乃川國產豆製所位於狹隘街巷的秀川街中，有可愛的日式小庭院，雖然是賣手工豆腐，但環境非常文青，販售的品項不多，主要是豆漿、豆腐、豆干，還有精選優質醬油、山葵，推薦大家前往選購。

地址：新北市三峽區秀川街13號

交通：搭乘公車706、802、910、916至「民生街復興路口」站或「三峽老街」站下車。

如果週末假期沒有頭緒要去哪裡，不妨參考這篇文章推薦的景點，三峽離台北很近，很適合住在北部的你週末踏青，如果是住在中南部，也不妨來個二日三峽之旅，感受三峽清新的自然魅力，下次帶上拔拔麻麻、三五好友或另外一半一起去吧～

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三峽老街 登山 瀑布

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