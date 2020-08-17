通往大海的絕美公路！淡水「藍海大道」成爆紅秘境，美度堪比台東苗栗
台東太麻里車站、苗栗通宵落日大道為知名的「藍海大道」打卡熱點，如今不用跑遠，在台北也能就近賞見通往大海的最美公路。全新「藍海大道」秘境可謂近期竄起的IG美圖新秀，筆直道路的盡頭就是天海一色美景，不同色調還能自由切換成各式風格，日系美照、異國風情輕鬆拍。
隱藏版「藍海大道」位於淡水區，亦是淡海輕軌通車後的最新特色必訪。左邊路燈排排站、右邊為茂盛的棕櫚樹，再加上高低差的馬路及串聯的海岸線美景，稱之淡水最美海岸道路也不為過。值得一提的是，景點交通方式頗為親民，若不開車也可選擇乘坐輕軌至「崁頂站」下車，步行約15分鐘即可抵達，也有網友貼心建議下站後可租Ubike，由新市五路一段騎至後州路一段，右方會看見萊爾富，通過紅綠燈往前走即可發現淡水版藍海大道。由於此處為車道，提醒想拍攝的大家務必注意路上行車，安全為上。
療癒的風光近來吸引不少攝影玩家前去朝聖，周邊還有「台2乙自行車道」海邊值得順遊，適合選個好天氣去感受浪漫景緻、散散心，尤其海景控立馬列入口袋名單準沒錯！
淡水藍海大道
地址：新北市淡水區新市五路一段126號（鄰近萊爾富淡水後洲店）
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