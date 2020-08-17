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七夕情人節餐廳沒新梗？ 4家饕客大推「隱藏版私宅料理」 燭光晚餐、異國庭院浪漫氣氛滿點

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 艾莉
圖／香色、香頌私廚臉書
圖／香色、香頌私廚臉書

私廚之所以受饕客喜愛，主要是因為每次接待的人數較少，一方面能對料理品質把關，另一方面也能輕易營造出寧靜愜意的用餐環境。以下介紹特色的私廚餐廳，快來看看有哪些推薦店家！

香頌私廚：在異國風的白色洋樓裡優雅的用餐

這家由老宅改建的歐陸特色料理，就在人車攜來攘往的建國北路旁，聳立獨棟白色洋樓，顯得特別清新脫俗。店內以大面積的白色散發出優雅氣息，每個角落都美得不像話！二樓空間較大，相當適合作為派對、多人聚餐場地，也常有新人在此舉辦婚禮。

圖／香頌私廚臉書
圖／香頌私廚臉書

七夕期間，香頌私廚也應景的推出浪漫限定套餐，主餐為板煎澳洲和牛、蒸烤多利魚甜蝦慕斯，兩者均佐以濃濃酒香的醬汁，與另一半一起度過微醺的情人夜也是不錯的選擇，8/18前預約還有早鳥價呢！

圖／香頌私廚臉書
圖／香頌私廚臉書

餐廳資訊
地址：台北市中山區建國北路二段52號
 營業時間：12:00-14:30 / 18:00-22:30
 電話：02-25018252

桂香：穿越時空來到歐洲豪宅

桂香是香頌私宅洋樓的姊妹店，卻有著截然不同的風格。用餐環境透過黃光與紅磚，創造了溫暖而復古的氛圍，店內也充滿著老闆的古董收藏品，彷彿穿越時空到了中古世紀！餐點部分是義法料理，每個月都會更換菜單，每回吃都能有不同驚喜，特別適合喜歡嚐鮮的你。

圖／桂香臉書
圖／桂香臉書

餐廳資訊
地址：台北中山區龍江路229巷5號
開放時間：12:00–22:30
電話：02 2518 0528

香色：快來場浪漫的燭光晚餐

看似普通的民宅，拐個彎後其實別有洞天。老宅擁有著一座大片庭院，夜晚點綴著黃色光暈，充滿著歐洲悠閒氛圍。店內處處擺放著燭光，沒有華麗的擺設的簡約風格，卻充滿了味道，相當浪漫適合慶祝特別的日子！

圖／香色臉書
圖／香色臉書

香色提供義式料理，多使用在地食材。其中「熟成烤半鴨」便是選用來自宜蘭的櫻桃鴨，煎得恰到好處，軟嫩的肉質將征服情人的胃。在七夕前的週末（8/21-8/23期間），店家特別舉辦了庭院品酒派對，現場將會提供16支酒供試飲，喜歡品酒的朋友，千萬不要錯過了。

餐廳資訊
地址：台北市中正區湖口街1-2號1樓
營業時間：11:30-14:30／18:00-22:00
電話：02-23581819

十方長私廚：鬧區中的愜意餐館

這間位在大安區巷弄間的義法美食餐廳，是由十位對料理充滿熱情的合夥人組成。店內位置不多，有小方桌與一個開放式的長型吧台，大大的拉進了廚師與顧客間的距離，就像去朋友家作客一樣自在。招牌必點的羅西尼牛排超厚實，有別於一般的鵝肝，而是選用是鴨肝加菲力牛排的組合。

七夕期間也特別推出限定菜單，有少見的和牛橫隔膜與海膽風味鱈魚，在特別的日子裡，快相約另一半品嚐限定美味！

圖／十方長私廚
圖／十方長私廚

餐廳資訊
地址： 106台北市大安區仁愛路四段48巷21號
開放時間：11:30-14:30／18:00-22:00
電話：02-27089123

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