凌晨1點營業的熱鬧魚市！《海洋食材》料理達人帶路　逛崁仔頂魚市場

【圖／文：行遍天下】

還沒去魚市場前，黃重賢就先提醒：「週二、週三凌晨去人比較少，而且12點前就要到，不然沒車位停。」果不其然，週二晚上12點一到，整個魚市場已熱鬧非凡，因為現場濕滑，他還提醒最好能穿雨鞋。

義隆魚行前的傳統紅磚拱門，還能看得出歲月的痕跡。

卡車幾乎跟市場車道一樣寬，卡車開進魚市，人潮自行閃避，車會在下貨攤位停住，店家拿出木板，一箱箱漁貨就「滑」進店內。

買了好魚還要搶時間帶回，因此除了自備冰箱或保麗龍盒，市場旁還有專賣冰塊的貨車，方便魚販或老饕將買好的漁貨以冰塊保存鮮度。

崁仔頂魚市場已有百年歷史，從清朝時期至今，義隆魚行前的傳統紅磚拱門，還能看得出歲月的痕跡。每晚有來自全台各地的海鮮漁獲(週一凌晨休市)，吸引各路饕客、餐廳廚師前來搶貨。魔幻的是，基隆市區孝一路原本夜深人靜，一到午夜12點，彷彿沉睡的城市甦醒過來，店家紛紛拉起鐵門開始營業，魚行燈火照亮夜空，買魚人潮湧入，叫賣聲此起彼落。

糶手是拍賣漁獲的人，對於魚的鮮度、行情很敏銳，且能察言觀色，糶手喊價時，須眼觀四面、耳聽八方，主導漁獲買賣，聲音宏亮。

收錢員負責漁貨交易的收錢、找零，也有記帳員兼任。記帳員專門負責記錄漁獲交易，會逐筆記錄，糶手、收錢員、記帳員通常三人一組。

凌晨一點多前，一台台大卡車會運送來自全台各地的各種漁獲，這段鋪貨整貨的時間，正是老饕們搶好魚的時候，有些漁獲可以零買，兩點左右人潮更多，糶手會在秤子上放一籃魚，以一台斤價格為單位喊價，散客可別以為是一籃價好便宜，傻呼呼鬧了笑話。4點左右好貨搶得差不多了，想撿便宜的話可以6點前快收市再來，但品質無法保證。

魚行各有不同專賣，有專賣大型鮪魚、旗魚的魚行，師傅會將大魚分部位切好，以便販售。魚市橋下也有專門撥蝦仁的小販。

崁仔頂魚市會從半夜營業到清早，來往的人潮眾多，因此周邊有許多小吃攤彷彿深夜食，讓買魚或工作餓的人可以補充能量。





景點介紹

崁仔頂魚市

地址：基隆市仁愛區孝一路

時間：週二至日01:00~07:00(週一公休)





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