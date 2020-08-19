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凌晨1點營業的熱鬧魚市！《海洋食材》料理達人帶路 逛崁仔頂魚市場
【圖／文：行遍天下】
還沒去魚市場前，黃重賢就先提醒：「週二、週三凌晨去人比較少，而且12點前就要到，不然沒車位停。」果不其然，週二晚上12點一到，整個魚市場已熱鬧非凡，因為現場濕滑，他還提醒最好能穿雨鞋。
崁仔頂魚市場已有百年歷史，從清朝時期至今，義隆魚行前的傳統紅磚拱門，還能看得出歲月的痕跡。每晚有來自全台各地的海鮮漁獲(週一凌晨休市)，吸引各路饕客、餐廳廚師前來搶貨。魔幻的是，基隆市區孝一路原本夜深人靜，一到午夜12點，彷彿沉睡的城市甦醒過來，店家紛紛拉起鐵門開始營業，魚行燈火照亮夜空，買魚人潮湧入，叫賣聲此起彼落。
凌晨一點多前，一台台大卡車會運送來自全台各地的各種漁獲，這段鋪貨整貨的時間，正是老饕們搶好魚的時候，有些漁獲可以零買，兩點左右人潮更多，糶手會在秤子上放一籃魚，以一台斤價格為單位喊價，散客可別以為是一籃價好便宜，傻呼呼鬧了笑話。4點左右好貨搶得差不多了，想撿便宜的話可以6點前快收市再來，但品質無法保證。
景點介紹
崁仔頂魚市
地址：基隆市仁愛區孝一路
時間：週二至日01:00~07:00(週一公休)
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