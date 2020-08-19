快訊

誠品下半年再關3店！中壢SOGO、北車、東湖店陸續熄燈

聽新聞
test
0:00 / 0:00

凌晨1點營業的熱鬧魚市！《海洋食材》料理達人帶路　逛崁仔頂魚市場

聯合新聞網 / 行遍天下
《季節的美味： 海洋食材完全料理BOOK》作者黃重賢， 他不只愛魚，也常出海釣魚，還開了日本料理店「鯤」，擅長將魚變成餐桌上的佳餚！推崇食「當季」與「當地」，當季食材有最好味道，並充分運用當地食材創造料理，因此，每周到崁仔頂買魚是他最享受的日常。
《季節的美味： 海洋食材完全料理BOOK》作者黃重賢， 他不只愛魚，也常出海釣魚，還開了日本料理店「鯤」，擅長將魚變成餐桌上的佳餚！推崇食「當季」與「當地」，當季食材有最好味道，並充分運用當地食材創造料理，因此，每周到崁仔頂買魚是他最享受的日常。

【圖／文：行遍天下】

還沒去魚市場前，黃重賢就先提醒：「週二、週三凌晨去人比較少，而且12點前就要到，不然沒車位停。」果不其然，週二晚上12點一到，整個魚市場已熱鬧非凡，因為現場濕滑，他還提醒最好能穿雨鞋。

義隆魚行前的傳統紅磚拱門，還能看得出歲月的痕跡。
義隆魚行前的傳統紅磚拱門，還能看得出歲月的痕跡。

卡車幾乎跟市場車道一樣寬，卡車開進魚市，人潮自行閃避，車會在下貨攤位停住，店家拿出木板，一箱箱漁貨就「滑」進店內。
卡車幾乎跟市場車道一樣寬，卡車開進魚市，人潮自行閃避，車會在下貨攤位停住，店家拿出木板，一箱箱漁貨就「滑」進店內。

買了好魚還要搶時間帶回，因此除了自備冰箱或保麗龍盒，市場旁還有專賣冰塊的貨車，方便魚販或老饕將買好的漁貨以冰塊保存鮮度。
買了好魚還要搶時間帶回，因此除了自備冰箱或保麗龍盒，市場旁還有專賣冰塊的貨車，方便魚販或老饕將買好的漁貨以冰塊保存鮮度。

崁仔頂魚市場已有百年歷史，從清朝時期至今，義隆魚行前的傳統紅磚拱門，還能看得出歲月的痕跡。每晚有來自全台各地的海鮮漁獲(週一凌晨休市)，吸引各路饕客、餐廳廚師前來搶貨。魔幻的是，基隆市區孝一路原本夜深人靜，一到午夜12點，彷彿沉睡的城市甦醒過來，店家紛紛拉起鐵門開始營業，魚行燈火照亮夜空，買魚人潮湧入，叫賣聲此起彼落。

糶手是拍賣漁獲的人，對於魚的鮮度、行情很敏銳，且能察言觀色，糶手喊價時，須眼觀四面、耳聽八方，主導漁獲買賣，聲音宏亮。
糶手是拍賣漁獲的人，對於魚的鮮度、行情很敏銳，且能察言觀色，糶手喊價時，須眼觀四面、耳聽八方，主導漁獲買賣，聲音宏亮。

收錢員負責漁貨交易的收錢、找零，也有記帳員兼任。記帳員專門負責記錄漁獲交易，會逐筆記錄，糶手、收錢員、記帳員通常三人一組。
收錢員負責漁貨交易的收錢、找零，也有記帳員兼任。記帳員專門負責記錄漁獲交易，會逐筆記錄，糶手、收錢員、記帳員通常三人一組。

凌晨一點多前，一台台大卡車會運送來自全台各地的各種漁獲，這段鋪貨整貨的時間，正是老饕們搶好魚的時候，有些漁獲可以零買，兩點左右人潮更多，糶手會在秤子上放一籃魚，以一台斤價格為單位喊價，散客可別以為是一籃價好便宜，傻呼呼鬧了笑話。4點左右好貨搶得差不多了，想撿便宜的話可以6點前快收市再來，但品質無法保證。

魚行各有不同專賣，有專賣大型鮪魚、旗魚的魚行，師傅會將大魚分部位切好，以便販售。魚市橋下也有專門撥蝦仁的小販。
魚行各有不同專賣，有專賣大型鮪魚、旗魚的魚行，師傅會將大魚分部位切好，以便販售。魚市橋下也有專門撥蝦仁的小販。

崁仔頂魚市會從半夜營業到清早，來往的人潮眾多，因此周邊有許多小吃攤彷彿深夜食，讓買魚或工作餓的人可以補充能量。
崁仔頂魚市會從半夜營業到清早，來往的人潮眾多，因此周邊有許多小吃攤彷彿深夜食，讓買魚或工作餓的人可以補充能量。

　

景點介紹

崁仔頂魚市

地址：基隆市仁愛區孝一路

時間：週二至日01:00~07:00(週一公休)

　

行遍天下 ►影旅行

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

基隆 海鮮 饕客

延伸閱讀

用回收寶特瓶建成一座房！全島最傻的人　被笑也要救蘭嶼

台東山海風光悠遊 熱氣球外還要去這些地方

乘風破浪遊艇跳島遊 澎湖離島可以這樣玩

基隆海產街必吃炸子雞 船長幫你端上桌的道地海味

相關新聞

大稻埕情人節一日遊！全天景點行程浪漫推薦+8處賞煙火地點，從早到晚免煩惱

對於煙火，人們總有著美麗的執著，儘管在那一瞬間絢麗過後就消失不見，卻能將剎那的美好化作永恆，或許這就是煙火的魔力。2020年大稻埕情人節煙火，今年將於8月22日幸福登場，不僅如此周邊的在地商家在7/15推出浪漫約會地圖，當天也會有歌手在接力演唱，想帶女朋友或是情人感受濃濃的情人節氣息，一定不能錯過這篇大稻埕一日遊，從早到晚幫你安排好，按下傳送鍵約她/他出門吧！

凌晨1點營業的熱鬧魚市！《海洋食材》料理達人帶路　逛崁仔頂魚市場

還沒去魚市場前，黃重賢就先提醒：「週二、週三凌晨去人比較少，而且12點前就要到，不然沒車位停。」果不其然，週二晚上12點一到，整個魚市場已熱鬧非凡，因為現場濕滑，他還提醒最好能穿雨鞋。

通往大海的絕美公路！淡水「藍海大道」成爆紅秘境，美度堪比台東苗栗

台東太麻里車站、苗栗通宵落日大道為知名的「藍海大道」打卡熱點，如今不用跑遠，在台北也能就近賞見通往大海的最美公路。全新「藍海大道」秘境可謂近期竄起的IG美圖新秀，筆直道路的盡頭就是天海一色美景，不同色

七夕情人節餐廳沒新梗？ 4家饕客大推「隱藏版私宅料理」 燭光晚餐、異國庭院浪漫氣氛滿點

私廚之所以受饕客喜愛，主要是因為每時段接待的人數較少，一方面能對料理品質把關，另一方面也能輕易營造出清幽典雅的用餐環境。以下介紹特色的私廚餐廳，快來看看有哪些推薦店家！

20多種小菜吃到飽！台北文山美食「弘大1號出口」 韓式料理平價開吃

udn走跳美食／焦糖曼曼 『弘大1號出口』平價韓式料理 20多種韓式小菜吃到飽 不收服務費 台北文山區美食 韓式烤肉 石鍋拌飯 大醬湯 海鮮煎餅 弘大1號出口是焦糖曼在地朋友

台中最新打卡點！三井OUTLET「3D水幕光影秀」免費入場

今夏瘋國旅，MITSUI OUTLET PARK台中港又有最新打卡點，暑假特別打造「3D水幕光影秀」，將台中港地貌、地標...

超美！ 富貴角燈塔懸日登場 最佳拍攝地點有三處

每到夏季，富貴角燈塔懸日就成為攝影愛好者搶拍的特色美景，即日起至8月26日是最佳拍攝期間，為了讓民眾能拍攝到最美的極北燈...

嗜辣控必點麻瘋麵！台北文山「川國麵館」人氣平價四川料理 麻辣鴨血、口水雞也欠吃

udn走跳美食／焦糖曼曼 『川國麵館』四川料理 麻瘋麵/紅油炒手/口水雞 各式特色餐點 文山區美食 文山區麵食館 文山區小吃 推薦 川國麵館位在文山區興隆路上，紅色招牌格外醒目，據

彷彿在專屬漁港用餐！和平島海風吹來　漁男子豪邁風魚鮮料理上桌

面著基隆正濱漁港與八尺門漁港藍藍的海，和平島35活海產門前一缸缸現撈的魚隻螃蟹活蹦亂跳，像極了另一個小小自家漁港。

不只澎湖花火節！大稻埕「情人節煙火秀」將登場，順遊迪化街商圈逛文創吃美食

大稻埕因靠近碼頭，在舊時期的台北便一直是很繁榮的地區，近年經過政府重新規劃後，店家型態漸漸從傳統文化轉變為美食雲集、文創店鋪蓬勃發展的區域，加上每年的大稻埕音樂晚會，已成為休假放鬆的好去處！

「古蹟圖書館」預約才進得去！盤點北台灣「5大必逛絕美文青書店」，夏日避暑新選擇

炎炎夏日不知道去哪裡？這裡有個適合拍美照，也能美美不脫妝的新選擇！以下推薦五大特色書店，除了拍拍美照的同時，也能沈澱心靈，一起來提升知性美吧！

新北超浮誇冰館！整顆鳳梨冰過更好吃　還有西瓜創意冰品各款果肉爆棚

位在捷運三民高中站2號出口約1分鐘處的「旺來冰館」，以舒適寬敞，帶點可愛的空間環境與店名名稱，吸引不少人潮到此大啖旬味冰。

熱門新聞

「戴口罩的巨型貓咪」躺在草地上好呆萌！加碼台中「巨大米奇棒棒糖」彷彿空拍版貓抓老鼠

凌晨1點營業的熱鬧魚市！《海洋食材》料理達人帶路　逛崁仔頂魚市場

遠眺綠瓦宛如置身南韓青瓦台！「南投最美廟宇」讓你一覽壯麗美景

大稻埕情人節一日遊！全天景點行程浪漫推薦+8處賞煙火地點，從早到晚免煩惱

連KID都推薦！隱身巷弄的花蓮老宅餐廳「成康飲食店」 剝皮辣椒扁食湯、紅油擔擔麵必點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。