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大稻埕情人節一日遊！全天景點行程浪漫推薦+8處賞煙火地點，從早到晚免煩惱

聯合新聞網 / ReadyGo出發前

Shan@ReadyGo

對於煙火，人們總有著美麗的執著，儘管在那一瞬間絢麗過後就消失不見，卻能將剎那的美好化作永恆，或許這就是煙火的魔力。2020年大稻埕情人節煙火，今年將於8月22日幸福登場，不僅如此周邊的在地商家在7/15推出浪漫約會地圖，當天也會有歌手在接力演唱，想帶女朋友或是情人感受濃濃的情人節氣息，一定不能錯過這篇大稻埕一日遊，從早到晚幫你安排好，按下傳送鍵約她/他出門吧！

｜早上10:00｜

文藝青年-博物館

迪化207

迪化207其實就是「廣和堂藥舖」的前身，見證了迪化街輝煌的中藥史。外觀因地限制，發展出圓弧形的立面，大面積的開窗設計，搭配彩色瓷磚外牆，在周圍的巴洛克風建築裡顯得獨特。之後更應歷史保存價值被列為「歷史建築」，裡頭的一、二樓是展覽空間，三樓為藝廊，頂樓則是景觀區，適合喜歡逛展覽、享受藝文氣息的你。

圖 / IG @nikkikiwang620
圖 / IG @nikkikiwang620
圖 / IG @20204ever
圖 / IG @20204ever

時間｜週一至週五（週二休館）10:00-17:00

週六、週日及國定假日 10:00-17:30 ＊如參觀人數過多，將進行入館人數控管

地址｜台北市大同區迪化街一段207號

阿嬤家-和平與女性人權館

過去在戰爭期間，飽受性暴力的女性，在這稱為「阿嬤」，而「阿嬤家」是為了紀念這些阿嬤們的生命故事，同時與當代女性進行跨時空的生命對話。這裡溫暖平等、發出自由光芒，是像阿嬤一樣，守護著你我的心靈之家，也是專屬於女性，性別及人權關懷的對話空間。

圖 / IG @wanching18
圖 / IG @wanching18
圖 / IG @amamuseumtw
圖 / IG @amamuseumtw

時間｜週三至週日 10:00 – 17:00 週一、週二為休館日

地址｜台北市大同區迪化街一段256號

穿梭歷史文化

台北霞海城隍廟

說到北台灣要去拜月老，第一個想到的就是大稻埕的霞海城隍廟，這裡靈驗的程度可是大家都推薦！除了月老也別忘了向城隍爺打招呼，保佑平安健康，再去找月老求個好姻緣，如果身邊已有屬意之人，也能祈求未來感情更加順遂，攜手共創美好的未來。

圖 / IG @twinyu.0228
圖 / IG @twinyu.0228

地址｜台北市大同區迪化街一段61號

屈臣氏大藥房

這間擁有百年歷史的大藥房，是過去取得香港屈臣氏在臺代理權後便於大稻埕開始興建，中間曾經發生火災毀損，之後陸續修復完成，才有現今看到的復古樣貌。

圖 / IG @kitty0717
圖 / IG @kitty0717

地址｜台北市大同區迪化街一段34號

貳零年華

誰說西洋的婚紗才是最美，東方的旗袍古典也是一種美，在過去1920年代是那樣的風華歲月，大稻埕是南北雜貨殿堂，也是採買中藥的首選之地，但隨著科技進步、時代的變遷，迪化街逐漸沒落，但即便如此，古色古香的街道，依舊藏不住那過往的歷史情懷，此時若能穿上和當時年代最符合的旗袍，就好像穿越時光般的，再次見證迪化街的輝煌。

圖 / IG @feather428
圖 / IG @feather428

地址｜台北市大同區迪化街一段87號

電話｜0922-046-799

大稻埕故事坊(遊客中心)

來到大稻埕故事坊，也就是大稻埕遊客中心，裡面提供了旅遊資訊和周邊景點的推薦、老花眼鏡借用、智慧裝置充電服務、無線上網服務、台灣觀巴訂位、旅宿業訂房服務。也能免費體驗穿著旗袍到附近拍照，想要融入當地文化最快速的就是穿上當地的服裝，別錯過這時光的迴廊。

圖 / IG @yuhan__hsu
圖 / IG @yuhan__hsu
圖 / IG @judywangbb
圖 / IG @judywangbb

地址｜台北市大同區迪化街一段44號

體驗時間｜09:00-16:00（每週二公休）可以在周邊拍照，押金1000元+證件，拍攝時間30分鐘

｜下午2:00｜

下午茶咖啡

鹹花生SALT PEANUTS

這間藏在老屋中的下午茶，巧妙融入台灣元素的特色早午餐，讓獅子頭和客家鹹豬肉在午後時光大放異彩，還有誘人的手工甜點與招牌肉桂捲，記得別吃飽來會錯過這些美食。穿過店家，來到中庭，不禁發出讚嘆，陽光穿透綠葉與巴洛克式的建築成為最清新唯美的搭配，坐在庭院喝下午茶短暫逃離都市的清淨。

圖 / IG @daniel5203
圖 / IG @daniel5203

地址｜台北市大同區迪化街一段197號

時間｜10:00 – 18:00

台灣第一間西藥房屈臣氏的二、三樓都悄悄藏了咖啡廳，從永樂廣場不一定會發現它，但只要一走上大藥房騎樓、循著專屬小門上樓後，會發現一個異於台灣味的魅力空間！

ASW TEA HOUSE

如果今天不想喝咖啡，那就來杯茶吧！ASW TEA HOUSE 主打英倫式的台灣茶，每張桌子上都有盞燈，讓本來為昏暗的空間多了溫暖的氛圍，更加強調英倫風。可以選擇三明治類型的早午餐，或是享用下午茶的風味點心司康，搭配簡單優雅的茶具，喝下一口香氣十足又回甘的茶吧！

圖 / IG @rabbit.andy
圖 / IG @rabbit.andy
圖 / IG @rabbit.andy
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地址｜台北市大同區迪化街一段34號2樓

時間｜9:00 – 18:00

爐鍋咖啡

爐鍋咖啡就在小藝埕樓上，文青的氣息一路蔓延到店內，空氣中瀰漫著咖啡香，優雅的日光灑落在窗邊，空間舒適寬廣適合朋友們聊天休憩，爐鍋咖啡的堅持是「單品咖啡絕對不提供糖&奶」為的就是讓客人能品嘗到咖啡純焠的原味，如同感受大稻埕一般的單純。

圖 / IG @jessbackpacker
圖 / IG @jessbackpacker
圖 / IG @jessbackpacker
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地址｜台北市大同區迪化街一段32巷1號2樓

時間｜週一~日 11:00 – 19:00

AKA CAFÉ

今年4月才開始試營運，老闆遇上日本咖啡職人，決定將台灣老宅公諸於世，在靜謐的大稻埕巷內，鑽過蜿蜒的巷弄，打造一間日式的庭園咖啡，包廂內各種擺設都充滿附庸風雅的味道，榻榻米還散發著陣陣清香。多種座位風格可以選擇，長型會議桌抑或是雙人圓桌都有，特別喜歡在吧台上的閣樓區，專屬於與好友的空間，享受寧靜的午後時光。

圖 / IG @tulipeff
圖 / IG @tulipeff
圖 / IG @tulipeff
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地址｜ 台北市民樂街66號 後棟

時間｜11:00-23:00（Quando 採預約制，開放至22:00）

週二、三白天公休，Bar晚上營業

晚上去哪玩

寧夏夜市

寧夏夜市位於在大同區的寧夏路上，是台北相當著名的夜市。因為美食攤販夠集中，東西又好吃，成為國外旅客來到台北想找夜市吃東西的最佳選擇。夜市是台灣文化的縮影，用銅板價就能吃遍在地美食，感受濃厚的人情味，雖然沒有士林夜市的長，但麻雀雖小，五臟俱全，應有盡有，等你來發現！

圖 / IG @no.20_garden
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地址｜台北市大同區寧夏路

時間｜17:30 – 00:00

PIER5 大稻埕碼頭河岸貨櫃市集

不想逛夜市？那就來碼頭旁一邊欣賞夕陽，一邊逛市集吧！這裡的貨櫃市集不大，不過各個貨櫃車跟餐車都有自己獨特的特色，給你別於以往的不同選擇，可以邊吹海風邊喝杯酒、吃點美食，讓美麗的夕陽與貨櫃搭配成夢幻畫面合影，吃飽後就在岸邊散步準備迎接煙火啦！

圖 / IG @phoebe900617
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圖 / IG @iamaaariel
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地址｜台北市大同區民生西路底(大稻埕碼頭-五號水門內)

時間｜週一到週五 15:00 – 22:00

週末 11:00 – 22:00

小建議：夏天的午後還是很炎熱，建議可以傍晚前往，氛圍更好也不會那麼炎熱喔~

吉姆老爹 JIM & DAD’S TAIPEI

如果說逛完夜市，想要小酌一杯那就來吉姆老爹吧！吉姆老爹在宜蘭發跡，擁有自己的酒廠，融合台灣在地農產元素像是紅茶、金棗等，總能推出令人新奇的酒單。在炎熱的夏日夜晚，來一杯透心涼的精釀啤酒，消消暑吧！

圖 / IG @onemoredrink.app
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地址｜台北市大同區延平北路二段4號

時間｜週一 – 週日 16:00 – 00:00 週二公休

發琴吧 GINSPIRATION

位在福來許這棟3樓的酒吧，在迪化街上看不出太大差別，一樓很有居家感，搭配一些文創作販賣，直通三樓是福來許私廚的空間，也是酒吧所在地，這裡最特別的便是酒都是由琴酒所調製，喜歡琴酒的你不能錯過，櫃台是由中藥櫃改裝成的酒櫃、紅磚瓦吧台、鏤空雕花的鏡子，都有種古今交錯的衝突美感，老派但時髦的 style。

圖 / IG @angelatientien0607
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圖 / IG @viviankuo52
圖 / IG @viviankuo52
圖 / IG @viviankuo52
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地址｜台北市大同區迪化街一段76號3樓

時間｜18:30 – 00:00 週五週六開到01:00

最佳賞煙火地點

大稻埕煙火主要施放地點位在大稻埕碼頭的延平河濱公園3~5號水門，也就是大稻埕碼頭至忠孝橋之間的河面上，而路面施放地點在忠孝橋上，最佳觀賞點就在大稻埕碼頭、三重忠孝碼頭以及台北橋。以下提供大家幾個觀賞煙火的好去處：

1. 台北橋 – 最能觀賞到整個大稻埕煙火的正面區域，但也因為距離較遠所以煙火會小一些，是許多攝影好手會架好設備在這等的好地方。

2. 5號水門 – 大部分的民眾會選擇在這個區域觀賞，方便抵達，雖然角度不算正但在天空上依然很清楚，因此人潮也是最多。

3. 延平河濱公園 – 可以近距離觀賞淡水河上施放的煙火，清晰度佳，但橋上施放的看起來就會是斜的。

4. 忠孝碼頭三重沿岸堤防 – 相較對面人的3-5號水門區，這裡人潮少了一些，但整體觀賞角度很不錯，是很可以考慮的地方。

5. 北門廣場 – 不想去河邊人擠人，在北門意外的也可以看到很不錯的煙火景象喔！

6. 藍色公路 – 最近藍色公路掀起一股搭船夜遊台北的風潮，當然也有搭配大稻埕煙火推出許多不同航點出發的賞煙火航線，像關渡碼頭、漁人碼頭等。

7. 洛陽停車場、西寧國宅：皆為不錯的遠觀賞煙火的私房景點。

8. 豪景飯店 – 在中興橋旁，每年煙火節都會推出相關活動專案，讓不想人擠人的你在房間躺著看煙火。

延伸閱讀>>台北大稻埕怎麼去？熱門打卡景點+交通資訊懶人包

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大稻埕 迪化街 咖啡

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