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20多種小菜吃到飽！台北文山美食「弘大1號出口」 韓式料理平價開吃

焦糖曼曼 走跳人生 / 文、圖／焦糖曼曼

udn走跳美食／焦糖曼曼

『弘大1號出口』平價韓式料理 20多種韓式小菜吃到飽 不收服務費

台北文山區美食 韓式烤肉 石鍋拌飯 大醬湯 海鮮煎餅

弘大1號出口是焦糖曼在地朋友推薦，聽名字就知道是韓式料理餐館，餐點價位親民，一個人200以內吃得起來，而且還不收10%服務費呢！溫馨小巧的空間，用餐時段人潮不少，點餐採自助電子化，可接受信用卡付費。

隨桌有附上餐巾紙、茶水及餐具，餐具沒有選用韓式獨有扁湯筷，取而代之的是我們熟悉的一般餐具。

想吃弘大1號店的話，可以內用/外帶/外送平台，唯一差別就在於小菜部分，內用小菜可以無限吃到飽；自取外帶，隨餐附一碗；外送平台的話，則是沒有小菜。不過數數這裡提供小菜多達20幾種，內用划算許多。

小菜真的是多到很難一一描述，光是豆乾就有3~4種做法了吧！還有泡菜、涼拌豆芽、小魚乾、海帶、醃漬蘿蔔、秋葵、冬粉⋯為講求衛生，店家每款小菜還有用透明蓋遮起。

烤肉-豬五花肉

弘大1號店不算大間餐廳，比較像居家型韓式餐館，所以烤肉部分有專人代烤服務，還滿開心的。老實說要把肉烤得好吃真的不簡單啊，肥滋滋的豬五花，邊烤邊有油脂香散出，店家烤得滿透徹的，所以會有點乾，就連肥肉部位，也都有些硬柴了。

附上一盤生菜，把豬肉包進生菜，最後來點小菜，捲成一口塞大小，是最經典的韓式吃法。

牛肉石鍋拌飯

最愛吃石鍋拌飯那種鍋巴米粒了，精彩的擺盤，有牛肉、小黃瓜、荷包蛋、泡菜、海苔等主配菜，份量相當大，不論一人獨享，或是兩人分享，應該都很足夠。

豬肉大醬湯

大醬湯其實就是韓國版味噌，嚐起來有點像日式白味噌，再濃一點，這碗大醬湯內容豐富，有點個人小火鍋影子，主食豬肉之外，還有豆腐、菇類、蔬菜、南瓜⋯⋯等

海鮮煎餅

海鮮煎餅以花枝撐起主軸，散落在每一處，，薄片式呈現，四周圍呈現焦脆狀，口感堅硬裏頭Q軟，保有麵粉筋性，越嚼越甜，加點醬油作為調味，比較吃不膩。

『焦糖曼曼小總結 』

弘大1號出口是焦糖曼常吃的愛店，平實親民的價格，數不盡的小菜吃到飽。對於偶爾想吃韓式料理，又不想花大錢上連鎖餐館的朋友來說，無疑是一個好選擇，真心推一個。

弘大1號出口

營業電話：02-22178768

營業時間：週一~週日 10:30-18:00

營業地址：台北市文山區木柵路二段70號

粉絲專頁

文章來源：焦糖曼曼 走跳人生      FB：焦糖曼曼 走跳人生

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