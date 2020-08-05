嗜辣控必點麻瘋麵！台北文山「川國麵館」人氣平價四川料理 麻辣鴨血、口水雞也欠吃
udn走跳美食／焦糖曼曼
『川國麵館』四川料理 麻瘋麵/紅油炒手/口水雞 各式特色餐點
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川國麵館位在文山區興隆路上，紅色招牌格外醒目，據說之前是開在大安敦南那帶，是人氣麵食館，以"麻"與"辣"為特色的四川料理來貫穿整間店，是很多愛辣人士推薦的平價小吃、麵食館。
麻瘋麵
麻瘋麵是川國麵館的經典選項，特製的麻辣肉醬，一端上桌時就香氣四溢。我們點了小辣，淺嚐一口，舌頭瞬間有被電到的感覺，辣度走在前端，麻勁則是緊接在後，能明顯感受到口水在舌頭兩側奔流著，最後鼻涕和眼淚再也止不住了。對於愛吃辣的朋友，這碗麻瘋麵絕對是你首選，而對於辣僅只於淺嚐的人，微辣可能會比較適合喔！
擔擔麵
擔擔麵主要調味由芝麻醬、辣油及花生粉相組成，芝麻的韻味很足很濃厚，加上花生粉加持，和麻瘋麵相較，這道餐辣感平易近人許多。順道一提，他們家的麵我覺得很好吃，圓通的麵條，富有嚼勁，吸入的每一瞬間都有彈牙感。
滷豆腐
這道滷豆腐扮演本日唯一不辣主角，選用耐咀嚼的傳統板豆腐，讓豆腐香多停留一會兒在舌口之間，上頭一層像果凍般的醬汁，添增了一抹甘醇與鹹。
口水雞
口水雞是川國麵館的人氣單品，冰涼的雞肉，輕輕撕咬就分離，獨特的鹹醬汁帶有微酸氣息，搭配碩大花生豆，很經典的一項四川菜，推薦必點！
招牌麻辣鴨血
既然冠上招牌二字，就沒有不點它的道理，滑嫩的鴨血，將湯底深鎖在內，新鮮麻辣風味，湯底出乎意料外的溫和，不刺激，淋在麵上也好吃。
『焦糖曼曼小總結 』
初訪川國麵館，實實在在經歷了一場麻辣饗宴，每一道餐點都極具特色，特別是麻瘋麵令人永生難忘，獨特的肉醬與拌醬，多層次的刺激舌尖每一角，神奇的是，吃完當下有種通體舒暢之感，真心推一個。
川國麵館
營業電話：02-22349104
營業時間：週二~週日 12:00-14:00 17:30-20:30(週一公休)
營業地址：台北市文山區興隆路四段116號
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