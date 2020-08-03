快訊

21歲警遭無照撞重傷命危 家屬忍痛考慮明天拔管、器捐

宣布李大維任府秘書長 蔡英文重話：升官發財請走別路

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「古蹟圖書館」預約才進得去！盤點北台灣「5大必逛絕美文青書店」，夏日避暑新選擇

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者艾莉
圖／文房Chapter官方臉書、IG@appleface900、IG@jasss.311授權
圖／文房Chapter官方臉書、IG@appleface900、IG@jasss.311授權

炎炎夏日不知道去哪裡？這裡有個適合拍美照，也能美美不脫妝的新選擇！以下推薦五大特色書店，除了拍拍美照的同時，也能沈澱心靈，一起來提升知性美吧！

不只是圖書館 Not Just Library

位於松菸的「不只是圖書館」，7月1日起以嶄新的面貌重新開幕！一進入走進室內，最吸睛的莫過於大大的澡堂與泡澡池，坐在舊時澡堂裡閱讀，就彷彿浸泡在書海中。館內共分為三大區域：泡書區、澡堂區與戶外花園，不僅僅是閱覽空間，同時也常舉辦展覽、講座的藝文空間，快來與三五好友相約泡書吧！

「不只是圖書館」泡書區，原為女澡堂之更衣室，這次將延續內部澡堂意象，打造一大型書池，使裡外都成為澡堂！ 圖／設計研究院提供
「不只是圖書館」泡書區，原為女澡堂之更衣室，這次將延續內部澡堂意象，打造一大型書池，使裡外都成為澡堂！ 圖／設計研究院提供
「不只是圖書館」澡堂區，原為女澡堂，現保留完好澡池樣貌、花磚、天井，獨特的半圓形空間，飄出歷史的古味。 圖／設計研究院提供
「不只是圖書館」澡堂區，原為女澡堂，現保留完好澡池樣貌、花磚、天井，獨特的半圓形空間，飄出歷史的古味。 圖／設計研究院提供

不只是圖書館資訊

地點： 台北市信義區光復南路133號
開放時間： 週二至週日 10:00-18:00
休館日：週一及國定假日休館
入場費用：全票80元、學生票60元

蔦屋書店 Tsutaya Bookstore

說到絕美書店，絕不可錯過來自日本東京的時尚書店「蔦屋書店」！兩層樓高的大書牆，透過鏡子延展了空間，也是文青們必拍景點。就算因為疫情暫時無法出國，也能來趟日系書店晃晃，一秒帶你到日本。

圖／IG@cheriestylery授權
圖／IG@cheriestylery授權

圖／IG@appleface900授權
圖／IG@appleface900授權

蔦屋書店資訊

分店資訊：信義、松山站前、內湖、台中市政、南港、高雄
更多資訊：見Tsutaya Bookstore Taiwan臉書

文房Chapter 

在巷弄間，有一處神秘的圖書館，這是一棟日式木造古蹟建築。為了維護閱讀與參觀品質，每個預約梯次僅開放20人，除了能輕鬆享受寧靜時光，閱讀時也伴隨著陣陣檜木香，令人放鬆而平靜。目前採預約制，一次預約時間為2小時，包含導覽、下午茶，假日的午後，就在老屋愜意的看書吧！

圖／文房Chapter官方臉書
圖／文房Chapter官方臉書

圖／文房Chapter官方臉書
圖／文房Chapter官方臉書

文房Chapter 

地點：台北市中正區臨沂街27巷1號
開放時間：10:00-18:00 (週一休館)
 入場費用：預約制，免收費
預約網址：http://www.chapter.com.tw

或者書店 Or Book Store

新瓦屋客家文化園區內，有棟清新脫俗兩層樓的白色建築。「或者書店」是間獨立書店，提供各種特別類型的書籍，店內空間明亮而溫暖，非常適合窩在店內的角落度過一個下午。它也是間複合型的書店，看書看累了還可以上樓用餐、喝喝咖啡。書店門前有個綠色的大草皮，特別適合散步走走，假日前往，更有機會參與不定期舉辦的手作市集喔。

圖／或者書店官方臉書
圖／或者書店官方臉書

圖／或者書店官方臉書
圖／或者書店官方臉書

或者書店資訊

開放時間：10:30-21:00（每月第二個週二公休）
地址：新竹縣竹北市文興路一段123號（新瓦屋客家文化保存園區內）

北投圖書館

曾被譽為全球最美圖書館之一的北投圖書館，外觀像極了一艘巨大的帆船。館址座落在北投公園旁，大片的落地窗的設計，除了陽光容易照亮室內，往外望去，是整片的綠意盎然。本身是綠建築的北投圖書館，以木頭為主要建材主體，減少二氧化碳的排放，看書的同時也保護地球與環境喔！北投也是知名的溫泉景點，看看書、拍完照，不妨也到附近的地熱谷走走，來個溫泉知性一日遊。

圖／IG@jasss.311授權
圖／IG@jasss.311授權

圖／IG@___.joanne授權
圖／IG@___.joanne授權

北投圖書館資訊

地址：台北市北投區光明路251號（捷運新北投站）
開放時間：週二至週六 08:30-21:00、週日至週一 09:00-17:00
休館日：每月第一個星期四休館

延伸閱讀：

台北最美泡書體驗！松菸「澡堂圖書館」成美拍新亮點　半圓形澡池、戶外花園必去

神劇半澤直樹「銀行咖啡廳」高雄就有！免飛日本也能朝聖絕美古蹟咖啡館

書店 文青 懶人包 北投

相關新聞

「古蹟圖書館」預約才進得去！盤點北台灣「5大必逛絕美文青書店」，夏日避暑新選擇

炎炎夏日不知道去哪裡？這裡有個適合拍美照，也能美美不脫妝的新選擇！以下推薦五大特色書店，除了拍拍美照的同時，也能沈澱心靈，一起來提升知性美吧！

新北超浮誇冰館！整顆鳳梨冰過更好吃　還有西瓜創意冰品各款果肉爆棚

位在捷運三民高中站2號出口約1分鐘處的「旺來冰館」，以舒適寬敞，帶點可愛的空間環境與店名名稱，吸引不少人潮到此大啖旬味冰。

台北101獨家美食報到！吃完再到「莫內秘境」拍美照

台北101購物中心趁暑假旺季，一口氣陸續新增4家全新美食進駐，繼「SAKImoto嵜本生吐司」後，4樓新開幕的「隱肆好食...

全台首創「侏羅紀公園」溫泉飯店！限時推出一泊二食，還有超過20種全擬真恐龍任你拍

隨著暑期的到來，許多家長都忙著煩惱要帶小孩去哪裡玩，不過不用擔心！全台首創「侏羅紀恐龍」登陸大板根森林溫泉酒店，且限時推出「一泊二食恐龍展住房專案」，規劃恐龍探索森林園區展覽，超狂的各式恐龍與大板根森林的融合，儼然親臨恐龍時代的原始森林般，非常適合親子或大小朋友一同來探險！

蝦仁飯＋蛋黃液誘人絕配！台北全新「眷村風平價小吃」　加碼酥脆排骨、滷味必點

台北也吃得到平價家常小吃！捷運善導寺站附近今年新開一家文青飯館「忠青商行」，販售多款眷村風味的餐點，像是特製蝦仁炊飯、冷滷味、炸排骨或面類等應有盡有，每款百元有找，價格親民絕對是小資族必衝！ 「

KITTY、美樂蒂、布丁狗全都有！全球首間 「7-11 X Sanrio三麗鷗聯名店」西門町登場

喜歡HELLO KITTY、美樂蒂、布丁狗、雙星仙子、大耳狗喜拿的粉絲們快去朝聖！全球首間「7－ELEVEN X San...

台北繽紛甜食！吃得到8種口味冰淇淋　還有夏季限定彩色粉粿

鄰近松山菸廠巷弄內的「來特冰淇淋」，是從事機械專精工作30多年的楊文欽，投注其一生專長，開啟自己退休轉職人生的第二事業，不僅自製均質機和冰淇淋機，也自學研發冰品，籌備約10年才創立Right IceCream，現與學廣告的兒子楊沛興分工經營。

20公尺磨石子滑梯＋滑草場！八里「十三行文化公園遊樂場」全新溜小孩天堂

經常與淡水在旅行規劃行程配作對的八里，近期以親子共融公園遊憩設施升級大變身，設有20公尺的滑梯、大草坡、尋寶沙坑等，不僅能讓小孩自由走跳，也適合大人一起放風，絕對是熱門休憩好去處！ 八里全新「十

在花園內吃冰！中壢超狂方型冰　「番茄冰酥」限量必點、晚上還能爽嗑韓式炸雞

桃園中壢近期有處全新秘密花園，憑藉高度驚人、夢幻浮誇的「方型冰」席捲社群版面，而店內也種滿綠色植裁，讓大家沐浴在滿滿芬多精中吃冰，絕對是城市內的避暑聖地！ 能在花店裡吃冰的人氣冰品花店「花居樂花

夏天就要Chill！「象鼻岩附近景點＋玩法＋住宿」不藏私推薦懶人包

夏天來了想去海邊CHILL一下嗎？無論你是「歹爸郎」還是想來歹爸玩的中南部朋友，小編推薦你去象鼻岩享受一下，大自然鬼斧神工的魅力和夏天美好慢活的氣息，本文將分享象鼻岩旅遊資訊，把象鼻岩附近景點不藏私推薦通通報你知！

台北最美泡書體驗！松菸「澡堂圖書館」成朝聖新亮點　半圓形浴池、戶外花園必去

台北松菸近期新增了一處絕美秘境，將昔日菸廠澡堂改造升級成「澡堂圖書館」，室內不僅有半圓形浴池及「泡書池」，也延伸出戶外花園，讓大家盡享獨特閱讀體驗之餘，還能美拍一波。 松菸北側澡堂為半世紀以來首

台北新開店「富士山冰」超萌！夏日限定「芒果山＋煉乳岩漿」冰品控必吃

台灣炎炎夏天，尤其近日時常飆破35度高溫，許多民眾大喊吃不消，也讓吃冰的人潮大增。這回要介紹位在台北捷運麟光站的「醬吃冰」，打造超萌「富士山冰」，不同於一般清冰煉乳，而是結合日式醬料與台式改良刨冰，口感綿密細緻，搭配減糖經典配料與店內舒適的文青裝潢，掀起「吃冰文化」新篇章！

熱門新聞

遼闊星空下大啖在地美食！台東最美「大地餐桌」8月限定3場手刀衝

「古蹟圖書館」預約才進得去！盤點北台灣「5大必逛絕美文青書店」，夏日避暑新選擇

嘉義阿里山還有隱藏玩法！挑戰復古健行路線「阿溪縱走」：眠月線×水漾森林懶人包

綠色系世外桃源！全台「4大綠色秘境空拍」 上帝視角俯瞰療癒全景

最高爽領2000元住宿補助！2020「小琉球」5大景點美食懶人包，熱帶七彩冰＋療癒海龜燒必吃

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。