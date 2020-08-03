「古蹟圖書館」預約才進得去！盤點北台灣「5大必逛絕美文青書店」，夏日避暑新選擇

炎炎夏日不知道去哪裡？這裡有個適合拍美照，也能美美不脫妝的新選擇！以下推薦五大特色書店，除了拍拍美照的同時，也能沈澱心靈，一起來提升知性美吧！

不只是圖書館 Not Just Library

位於松菸的「不只是圖書館」，7月1日起以嶄新的面貌重新開幕！一進入走進室內，最吸睛的莫過於大大的澡堂與泡澡池，坐在舊時澡堂裡閱讀，就彷彿浸泡在書海中。館內共分為三大區域：泡書區、澡堂區與戶外花園，不僅僅是閱覽空間，同時也常舉辦展覽、講座的藝文空間，快來與三五好友相約泡書吧！

「不只是圖書館」泡書區，原為女澡堂之更衣室，這次將延續內部澡堂意象，打造一大型書池，使裡外都成為澡堂！ 圖／設計研究院提供 「不只是圖書館」澡堂區，原為女澡堂，現保留完好澡池樣貌、花磚、天井，獨特的半圓形空間，飄出歷史的古味。 圖／設計研究院提供

不只是圖書館資訊

地點： 台北市信義區光復南路133號開放時間： 週二至週日 10:00-18:00休館日：週一及國定假日休館入場費用：全票80元、學生票60元

蔦屋書店 Tsutaya Bookstore

說到絕美書店，絕不可錯過來自日本東京的時尚書店「蔦屋書店」！兩層樓高的大書牆，透過鏡子延展了空間，也是文青們必拍景點。就算因為疫情暫時無法出國，也能來趟日系書店晃晃，一秒帶你到日本。

圖／IG@cheriestylery授權

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蔦屋書店資訊

分店資訊：信義、松山站前、內湖、台中市政、南港、高雄更多資訊：見Tsutaya Bookstore Taiwan臉書

文房Chapter

在巷弄間，有一處神秘的圖書館，這是一棟日式木造古蹟建築。為了維護閱讀與參觀品質，每個預約梯次僅開放20人，除了能輕鬆享受寧靜時光，閱讀時也伴隨著陣陣檜木香，令人放鬆而平靜。目前採預約制，一次預約時間為2小時，包含導覽、下午茶，假日的午後，就在老屋愜意的看書吧！

圖／文房Chapter官方臉書

圖／文房Chapter官方臉書

文房Chapter

地點：台北市中正區臨沂街27巷1號開放時間：10:00-18:00 (週一休館) 入場費用：預約制，免收費預約網址：http://www.chapter.com.tw

或者書店 Or Book Store

新瓦屋客家文化園區內，有棟清新脫俗兩層樓的白色建築。「或者書店」是間獨立書店，提供各種特別類型的書籍，店內空間明亮而溫暖，非常適合窩在店內的角落度過一個下午。它也是間複合型的書店，看書看累了還可以上樓用餐、喝喝咖啡。書店門前有個綠色的大草皮，特別適合散步走走，假日前往，更有機會參與不定期舉辦的手作市集喔。

圖／或者書店官方臉書

圖／或者書店官方臉書

或者書店資訊

開放時間：10:30-21:00（每月第二個週二公休）地址：新竹縣竹北市文興路一段123號（新瓦屋客家文化保存園區內）

北投圖書館

曾被譽為全球最美圖書館之一的北投圖書館，外觀像極了一艘巨大的帆船。館址座落在北投公園旁，大片的落地窗的設計，除了陽光容易照亮室內，往外望去，是整片的綠意盎然。本身是綠建築的北投圖書館，以木頭為主要建材主體，減少二氧化碳的排放，看書的同時也保護地球與環境喔！北投也是知名的溫泉景點，看看書、拍完照，不妨也到附近的地熱谷走走，來個溫泉知性一日遊。

圖／IG@jasss.311授權

圖／IG@___.joanne授權

北投圖書館資訊

地址：台北市北投區光明路251號（捷運新北投站）開放時間：週二至週六 08:30-21:00、週日至週一 09:00-17:00休館日：每月第一個星期四休館

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