不只澎湖花火節！大稻埕「情人節煙火秀」將登場，順遊迪化街商圈逛文創吃美食

現代的大稻埕，已不再只有迪化年貨街的舊場景，此區經過重新規劃後，不僅可以在大稻埕的碼頭市集重溫當時最繁華港口的回憶，體驗這座浪漫港口城市的絕代風華，也可以一邊欣賞華麗的巴洛克式建築、傳統的閩南平房及明亮的紅磚洋樓等特色建築。一邊逛茶行、布行、中藥行等傳統商行深入了解台灣歷史的傳統文化，古色古香的街道中又不乏能看見融入全新創意的新興店鋪，悠閒的時光讓人能真正好好享受這裡，也是被吸引至此的旅者大大推薦的原因，來到大稻埕到底可以怎麼安排呢，必訪、必吃的景點和美食趕緊看過來！

▲圖片來源：ShareLife _Sandy

大稻埕情人節絢爛煙火秀

每到仲夏，浪漫又夢幻的七夕情人節到來，最受台北人期待的「2020大稻埕情人節」緊接而來，除了有最受矚目的華麗煙火秀外，今年狂歡盛舉的演唱會也會在8/22舉辦，浪漫又狂野的氛圍，同時也是祝福每對情侶能夠更加甜蜜的一大祝福！

▲圖片來源：臺北市政府觀光傳播局

而今年的經典七夕情人節活動「大稻埕情人節」雖中間受疫情影響一度以為舉辦不成，所幸後來國內疫情穩定順利開辦！今年以「愛沒有距離」為主題，在大稻埕商圈設置「浪漫約會地圖」，7/15到8/22活動期間只要到指定店家、憑當日消費金額滿500元，更可憑發票或收據至大稻埕遊客中心兌換限量特製布口罩，想帶另一半來體驗一個狂熱又浪漫的夜晚嗎，不妨就來大稻埕走走繞繞吧！

▲圖片來源：台北旅遊網

三級古蹟月老廟 / 台北霞海城隍廟

除了演唱會煙火秀外，大稻埕也還有許多值得一訪的特色景點、地區，台北霞海城隍廟位於大稻埕南街鬧區，是一座長久以來一直被當地公認相當靈驗的月老廟，每次經過都可以看到廟內香火鼎盛，進到廟內，可以一次完整體驗拜月老廟的所有流程，若不清楚流程的朋友，也可以直接詢問親切的廟方人員參拜的流程，好讓你跟你心中最傾慕的心上人搭上線。

▲圖片來源：台北霞海城隍廟

而完整參拜後更要喝一杯廟內的甜茶體驗一下台灣道地濃厚的特殊文化，感受拜完這座祈求姻緣的廟宇帶來的宗教力量，祈求祂的力量庇佑。

▲圖片來源：台北霞海城隍廟

▲圖片來源：台北霞海城隍廟

台北霞海城隍廟

地址：台北市大同區迪化街一段61號

營業時間：06:16-19:47

PIER5 大稻埕碼頭貨櫃市集

在拜完月老廟、逛完當地的特色店家後，想來點不同特色的特殊行程嗎，那麼來大稻埕碼頭貨櫃市集絕對會是你一個絕佳的選項，不僅可以在傍晚欣賞夕陽，感受向晚的大稻埕迷人的港口風情，隨著天色漸漸暗去，最新進駐的大稻埕碼頭貨櫃市集也有著不同的多樣化選擇，讓你輕輕吹著海風、喝點小酒與親友一同大啖美食，享受愜意又浪漫的美好夜晚。

▲圖片來源：IG @iamaaariel

▲圖片來源：IG @iamaaariel

大稻埕碼頭貨櫃市集

地址：大稻埕碼頭

營業時間：週一~週五15:00-22:00 ，週六至日 11:00-22:00

好攸光刻所

來逛逛近年被大力稱讚的大稻埕，體驗與以往不同風貌的大稻埕商圈，在車水馬龍的永樂市場對面，佇立著一棟百年古蹟洋樓「屈臣氏大藥房」，近看發現原來這是充滿文藝氣息的藝術街「小藝埕」，裡頭不僅有許多近期火紅的文青店鋪，更是這間「好攸光刻所Art Laser Unique」的根據地。

▲圖片來源：ShareLife @Sandy

▲圖片來源：ShareLife @Sandy

以雷射雕刻進行創意發想，在各式材料上進行雕花、銘文，打造出一本本創意獨具的記事本與各式裝飾小物，讓這間店面雖然不大，但卻時常人氣爆棚的「好攸光刻所Art Laser Unique」總是大排長龍，若難得來到大稻埕，也不妨入內製作一個專屬於此趟旅程的紀念品吧！

▲圖片來源：ShareLife @Sandy

▲圖片來源：ShareLife_Sandy

好攸光刻所Art Laser Unique

地址：台北市大同區迪化街一段32巷1號1樓

電話：02-25596937

營業時間：10:30~18:30

同安樂

走著走著肚子總會感到有些飢餓，迪化街放眼望去眾多餐廳，這間【同安樂】卻能讓你眼睛一亮，讓你能在老街中品嘗精緻料理，同時能沉浸在老台北的回憶之中，除了主打的茶料理之外，店內的裝潢更是用心的讓人驚豔，處處充滿斑駁痕跡的歲月裝潢、擺設，讓你瞬間像是回到過去，重溫當年老台北的風光。

▲圖片來源：ShareLife_米需君

同安樂主打的台灣早期古早味濃厚的各式功夫菜，選用新鮮食材精心製作，道道鮮味濃郁、豪華澎湃的古早味懷念菜色一一上桌，絕妙鮮美的料理絕對讓你大開眼界。

▲圖片來源：ShareLife_米需君

▲圖片來源：ShareLife_米需君

而除了特色菜色外，【同安樂】裝潢也敘述了許多過去繁華時代裡，大稻埕那些雖已泛黃但仍亮眼的過去，餐廳兩側牆面掛著的傳統服飾、配件，還有各種相關商品彷彿都在訴說屬於這片土地各個時代的亮眼特色。

▲圖片來源：ShareLife_米需君

▲圖片來源：ShareLife_米需君

▲圖片來源：ShareLife_米需君

同安樂

地址：台北市大同區迪化街一段242號一樓

電話：02 2557 6939

營業時間：週一到週日10:30-21:00

合興壹玖肆柒

吃完大份量的正餐後，或許你會想來點輕鬆的小點心，來滿足你另一個「甜點胃」，這間【合興壹玖肆柒】便會是你絕佳的好選項。在台灣經營超過一甲子、連中華民國第一夫人蔣宋美齡女士都為之傾心的老店，不僅是老台北人熟悉的味道，更是上一輩的人難以忘懷的經典。

▲圖片來源：ShareLife_Sandy

走進「合興壹玖肆柒」內，迎面而來的是蒸食物時散發的特有香氣，光聞到就讓人心曠神怡，而玻璃櫃上琳瑯滿目的各式點心更是讓人眼花撩亂，光在選擇上就足以讓人苦思許久。

▲圖片來源：ShareLife_Sandy

▲圖片來源：ShareLife_Sandy

其中店內最經典的招牌糕點，便是鼎鼎有名的招牌鬆糕，共分為棗泥、豆沙、芝麻三種口味，另外還有桂花、紅豆系列鬆糕，也是很受年輕人歡迎的選項，到【合興壹玖肆柒】可是絕不能錯過！

▲圖片來源：ShareLife_Sandy

▲圖片來源：ShareLife_Sandy

合興壹玖肆柒

地址：台北市大同區迪化街一段223號

電話：02-25578060

營業時間：11:00~19:00，周一公休

大稻埕是一座結合了新舊文化的浪漫古都，不僅有許多舊時代的浪漫風華，也有許多現代的創意新店鋪，下次拜訪台北，除了享受都市霓虹的時尚氛圍，古早味懷舊的大稻埕或許也會讓你重新愛上！來探索台北地區另一個樣貌吧。





延伸閱讀>>2020縱谷大地藝術季，最美公路與10+11藝術裝置的邂逅

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」