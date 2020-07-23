全台首創「侏羅紀公園」溫泉飯店！限時推出一泊二食，還有超過20種全擬真恐龍任你拍

隨著暑期的到來，許多家長都忙著煩惱要帶小孩去哪裡玩，不過不用擔心！全台首創「侏羅紀恐龍」登陸大板根森林溫泉酒店，並限時推出「一泊二食恐龍展住房專案」，規劃恐龍探索森林園區展覽，超狂的各式恐龍與大板根森林的融合，儼然親臨恐龍時代的原始森林般，非常適合親子或大小朋友一同來探險！

專案僅限於即日起到9月30日喔，名額有限，要搶要快。 圖／大板根森林溫泉飯店

位於新北市三峽附近的「大板根森林溫泉酒店」，以森林浴生態為名，更擁有台灣唯一僅存300公尺以下低海拔的國寶級原始亞熱帶雨林，園區包含超過萬種的多元自然生態，像是大型板根植物與稀有鳥類等，滿滿的芬多精可以放鬆。這回推出的「一泊二食恐龍展住房專案」是暑期夏季限定的超強住房企劃，專案內容包含規劃超過20種恐龍園區特展，有暴龍、巨型霸王龍、甲龍、迅猛龍、翼龍和三角龍等，更狂的是恐龍還會動，且是有叫聲的擬真恐龍，彷彿蒞臨台版「侏羅紀公園」；而訂購此專案的住客，還能免費享有露天溫泉SPA、游泳池等高級設施服務，不僅如此，附贈專業的生態導覽，讓導覽員帶你深入體驗大板根森林之美。

日前一推出，紛紛吸引許多親子規劃入住在園區體驗「恐龍冒險」活動。 圖／IG網友Zoey授權

除此之外，住客還能享有太子西餐廳的限定恐龍主題套餐（市價NT$680+10%），像是超美味的「奶焗生蠔&杏仁鯰魚排」，滿滿超值海鮮味保證讓你吃得津津有味；又或是「芥香雞腿&木燻豬肋排」，嫩煎的雞腿帶有微微的金黃色，再搭配特製醬汁的木燻豬肋排，讓人一口接著一口。以上專案只推出到9月30日喔，就等你攜伴或帶小朋友一同來場刺激又震撼的「侏羅紀恐龍」探險。名額有限，趕快預約訂房吧！

專案包含太子西餐，還特別企劃推出「恐龍限定」特餐。 圖／IG網友Lili Hsiao授權圖／大板根森林溫泉飯店

大板根森林溫泉酒店

地址：新北市三峽區插角里80號

電話：02-2674-9288

網址：http://www.thegreatroots.com/

延伸閱讀：

．彷彿台版加拿大！新竹「杉林步道」秘境美翻 登高還能賞日出＋雲海

．草原＋山海廣闊美景相伴！全台唯一「泡泡球餐廳」在花蓮，台版紐西蘭全新透明泡泡屋