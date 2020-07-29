新北超浮誇冰館！整顆鳳梨冰過更好吃　還有西瓜創意冰品各款果肉爆棚

【圖／文：行遍天下】

夏日鳳梨園／300元，真材實料的限量鳳梨冰盅，還吃得到多樣當季水果和自製鳳梨果乾。

位在捷運三民高中站2號出口約1分鐘處的「旺來冰館」，以舒適寬敞，帶點可愛的空間環境與店名名稱，吸引不少人潮到此大啖旬味冰。

粉紫色清新色調的空間設計，為冰館營造人氣舒適感。

純粹、極選水果食材，不添加色素、香精及防腐劑下，手工自製成健康果乾和鳳梨糖水。

因為有句台語諺語說「第一賣冰，第二做醫生。」而讓從小就不愛讀書的店主夫妻立志開冰店，一路從擺路邊攤開始胼手胝足才好不容易存到夢想基金，開設了以古早味冰品為號召，主打四季皆有的「鳳梨」冰專賣的「旺來冰館」，在注重食材品質下，特別選用來自屏東、嘉義、台南產地直送的本土鳳梨，並堅持手削鳳梨，再以天然手工熬煮8小時的鳳梨糖水，待客人現點後，才再現切現做製成招牌的「鳳梨三重奏」與整顆「夏日鳳梨園」，一嚐有香蕉清冰的鳳梨冰沙和果肉，及鳳梨冰淇淋，再灑上玫瑰鹽的獨特吃法下，更添甜味的好吃沁涼上心頭。

清涼西瓜園／300元，現點現剖的整顆小玉西瓜，搭上西瓜冰沙、鳳梨糖水刨冰、鳳梨冰淇淋等冰之饗宴。

番茄蜜餞冰／120元，古早味滿滿的番茄蜜餞冰，酸甜滋味與煉乳剉冰一起入口，甜蜜消暑氣。





吃冰啦

旺來冰館

地址：新北市蘆洲區三民路88號

電話：02-8283-5382

網址：88wanglai

時間：14:00∼22:00(週三休)





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