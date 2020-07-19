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蝦仁飯＋蛋黃液誘人絕配！台北全新「眷村風平價小吃」　加碼酥脆排骨、滷味必點

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@sakamotomasako26授權、編輯葉穎樂攝
圖／IG@sakamotomasako26授權、編輯葉穎樂攝

台北也吃得到平價家常小吃！捷運善導寺站附近今年新開一家文青飯館「忠青商行」，販售多款眷村風味的餐點，像是特製蝦仁炊飯、冷滷味、炸排骨或面類等應有盡有，每款百元有找，價格親民絕對是小資族必衝！

圖／編輯葉穎樂攝
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「忠青商行」位於獲米其林推薦的養生雞湯名店「雙月食品社」隔壁，平日用餐時間即可瞧見兩家店面大排長龍，展現兩者高人氣。而近期持續洗版IG社群的「忠青商行」，以親自用蝦高湯烹調「蝦炊飯」最為知名。飯上會放滿多隻已剝好的蝦肉，蝦控也可額外升級選擇加量蝦仁。若加點一顆現煎的土雞半熟蛋，輕輕劃開後趁熱將流出的蛋液與飯攪拌在一起，可謂最佳饕客吃法。

圖／編輯葉穎樂攝
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另外，店內還有一款口味更重的「手切威士忌牛肉燥飯」，入口的肉碎香氣逼人，同樣拌入雞蛋可豐富整體口感。數人聚餐也建議品嚐面積比臉大、外皮酥脆的「忠青炸排骨」，亦可自行搭配多款「滷味」品項，而「豬血糕佐花生粉」也是不少台灣人的嚐鮮選項。

圖／IG@sakamotomasako26授權
圖／IG@sakamotomasako26授權

店面採簡潔精緻的裝潢，戶外稍復古且顯眼的招牌與等候區也成了許多人打卡場景。值得一提的是，門口放有彩色菜單，而入座後只需掃描桌角的QRcode透手機點餐，免付服務費。完成點餐後，界面選至「前往結帳」再選擇現場付款即可送出菜單，用餐後再到櫃檯結帳即可。「忠青商行」味道及價位皆屬於適合個人用餐友善、友人或家人聚餐可無負擔享用的餐館，難怪未滿一年就順利躍升善導寺的排隊美食之一呢！

忠青商行

地址：台北市中正區青島東路6-1號

營業時間：11:00至15:00、17:00至21:00

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