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20公尺磨石子滑梯＋滑草場！八里「十三行文化公園遊樂場」全新溜小孩天堂
經常與淡水在旅行規劃行程配作對的八里，近期以親子共融公園遊憩設施升級大變身，設有20公尺的滑梯、大草坡、尋寶沙坑等，不僅能讓小孩自由走跳，也適合大人一起放風，絕對是熱門休憩好去處！
八里全新「十三行文化公園兒童遊樂場」耗時一年多，於6月正式完工，成為新北河岸秘境地標之一。園區內巧妙運用高低差超過7公尺的大草坡，建置了長約20公尺「高速磨石子滑梯」，繽紛亮眼的視覺也吸引不少民眾搶拍、試玩，大片滑草場亦是許多人的必玩首選。此外，公園內也提供四種共融式的鞦韆遊具、翹翹板、搖擺板、天旋地轉等遊戲設施，還有大型米飛兔迷宮造景，讓大家可以盡情玩上一整天。
作為北台灣首座結合文化探索與環境地貌的兒童共融遊戲場，「十三行文化公園」可近距離欣賞十三行遺址，也有以考古為主題的尋寶沙坑，附近更有湖岸平台可以賞河濱美景，未來找個時間，和家人一起出發八里，享受悠哉的午後吧！
十三行文化公園兒童遊戲場
地址: 新北市八里區挖子尾街111號
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