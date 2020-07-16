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台北繽紛甜食！吃得到8種口味冰淇淋　還有夏季限定彩色粉粿

聯合新聞網 / 行遍天下
ICE拼盤一次吃得到8種水果口味的冰淇淋，一口配上里港無籽檸檬製成的清冰，甜而不膩十足對味。
ICE拼盤一次吃得到8種水果口味的冰淇淋，一口配上里港無籽檸檬製成的清冰，甜而不膩十足對味。

【圖／文：行遍天下】

鄰近松山菸廠巷弄內的「來特冰淇淋」，是從事機械專精工作30多年的楊文欽，投注其一生專長，開啟自己退休轉職人生的第二事業，不僅自製均質機和冰淇淋機，也自學研發冰品，籌備約10年才創立Right IceCream，現與學廣告的兒子楊沛興分工經營。

夏季限定的彩色粉粿，搭佐桂圓黑糖清冰、紫米和綠豆，Q彈順口不黏牙。
夏季限定的彩色粉粿，搭佐桂圓黑糖清冰、紫米和綠豆，Q彈順口不黏牙。

蒟蒻凍以日本天然蒟蒻粉加入台灣黑糖熬煮，再淋上法國動物性鮮奶油，嘗得到好膠質的愛不釋口。
蒟蒻凍以日本天然蒟蒻粉加入台灣黑糖熬煮，再淋上法國動物性鮮奶油，嘗得到好膠質的愛不釋口。

14年來，秉持有好吃口感並兼具健康原則下，嚴選台灣各地水果，像是三芝有機桑椹、南投集集香蕉、台南愛文芒果、大湖草莓、埔里不落地的百香果、土庫的龍眼花蜜、巨峰葡萄等等製成約有30多種口味的冰淇淋，每季每日輪替，特製空氣含量只有25%之低的細緻好質地冰品。並妙手把粉粿，用山梔子、紅麴、竹炭、蝶豆花為食材基底，加以精準黃金比例製作，添入荷蘭馬鈴薯澱粉，搖身一變成為五彩繽紛的「綜合粉粿冰」，創意討喜的翻轉古早味，令人「來就特好」地一吃愛上！

帶點復古風味的店內空間，還有學生課桌椅的童趣感。
帶點復古風味的店內空間，還有學生課桌椅的童趣感。

　

吃冰啦！

Right ice cream 來特冰淇淋

地址：台北市松山區八德路四段36巷54號

電話：02-2762-2008

網址：righticecream

營時：13:00∼22:00(週二休)

　

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