聽新聞
test
0:00 / 0:00
在花園內吃冰！中壢超狂方型冰 「番茄冰酥」限量必點、晚上還能爽嗑韓式炸雞
桃園中壢近期有處全新秘密花園，憑藉高度驚人、夢幻浮誇的「方型冰」席捲社群版面，而店內也種滿綠色植裁，讓大家沐浴在滿滿芬多精中吃冰，絕對是城市內的避暑聖地！
能在花店裡吃冰的人氣冰品花店「花居樂花坊」本次打造二店「Garden 313」，店面佈滿許多綠色植物，綠意盎然的裝潢設計猶如置身花園，氛圍舒適愜意。而店內最大亮點，莫過於視覺吸睛的特色「韓系方型冰」，酷炫的方型冰酥有多款口味，像是限量供應的「番茄冰酥」、「南瓜冰酥」皆為創意必嚐，日前還新增了「花生冰酥」，準備攻陷花生控的心。
不僅如此，人氣口味抹茶冰酥、芋泥冰酥、提拉米蘇冰酥等亦是IG打卡主角，每款整齊的方塊冰會淋上滿滿的濃郁醬料，還會隨著不同風味搭配相應的鮮果或配料，挖開更是內有乾坤，好吃又好拍。老闆也透露近期即將開賣「芒果冰酥」，芒果控可以靜候官方消息衝一波了！
值得一提的是，「Garden 313」其實擁有雙重身份！冰酥只供應至下午四點止，五點起店面將變身深夜韓食堂，販售各式道地韓式料理，一路開業至凌晨1點，超適合夜貓族們一起爽嗑韓式炸雞、悠哉聊天，看來桃園人不僅新增了冰店口袋名單，還多了聚餐新去處！
Garden 313
地址：桃園市中壢區環北路313號
營業時間：週二至週日 12:00-16:00（冰酥、咖啡）；17:00-01:00（販售韓式料理）
在花店裡吃冰（花居樂花坊）
地址：桃市中壢區慈惠三街158巷14號1樓
營業時間：週二至週日 12:00-20:00（冰酥、飲料）
延伸閱讀：
．「富士山冰」超萌！台北新創醬吃冰夏日限定 「芒果山＋煉乳岩漿」冰品控必吃
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言