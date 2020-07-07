台北最美泡書體驗！松菸「澡堂圖書館」成朝聖新亮點 半圓形浴池、戶外花園必去
台北松菸近期新增了一處絕美秘境，將昔日菸廠澡堂改造升級成「澡堂圖書館」，室內不僅有半圓形浴池及「泡書池」，也延伸出戶外花園，讓大家盡享獨特閱讀體驗之餘，還能美拍一波。
松菸北側澡堂為半世紀以來首度亮相，本次完美化身「不只是圖書館 Not Just Library」，憑藉文化蘊意及夢幻設計，自7月正式啟用後瞬間躍升朝聖必去。空間改造團隊延續澡堂概念，打造「泡書區BOOK BATH」、「澡堂區BATH HOUSE」及「戶外花園BREATH」三大區域，主打有如進入澡堂先更衣、後淋浴、再泡澡的組合，處處都能來場「書澡」。
館內各區散佈備具特色的閱讀座位，「泡書區」有別於澡池既定的跨入式座位，選擇了下沉式閱讀區域，以書籍堆砌排列成的階梯式座位，用書環繞大家，成為名副其實能泡在書中的書池。而作為館內亮點的「澡堂區」，保留了日治時期的通風天井、花磚、窗紋及歷史痕跡等，中央的半圓形澡池更是人氣必拍。
而想要透透氣時，也可帶著書走到「戶外花園」，與清新的空氣、植物與陽光為伍，看書時勢必更加心曠神怡。未來想要來個文青行程時，不如到充滿生氣又質感滿分的全新圖書館逛逛，享有獨一無二的閱讀時光。
不只是圖書館
地址：台北市信義區光復南路133號1F（松菸口）
開放時間：週二至週日10:00-18:00（週一、國定假日休館）
入場費用：全票80元、學生票60元
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