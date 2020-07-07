快訊

否認性侵衛生局女職員 前主管廖男：再編造故事提告

桃「竹圍福海宮」存廢：延宕公告的文資審議 下場如何？

台北最美泡書體驗！松菸「澡堂圖書館」成朝聖新亮點　半圓形浴池、戶外花園必去

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／不只是圖書館提供、台灣設計研究院提供
圖／不只是圖書館提供、台灣設計研究院提供

台北松菸近期新增了一處絕美秘境，將昔日菸廠澡堂改造升級成「澡堂圖書館」，室內不僅有半圓形浴池及「泡書池」，也延伸出戶外花園，讓大家盡享獨特閱讀體驗之餘，還能美拍一波。

「泡書區」延伸澡堂意象打造成書池模樣。圖／台灣設計研究院提供
「泡書區」延伸澡堂意象打造成書池模樣。圖／台灣設計研究院提供

松菸北側澡堂為半世紀以來首度亮相，本次完美化身「不只是圖書館 Not Just Library」，憑藉文化蘊意及夢幻設計，自7月正式啟用後瞬間躍升朝聖必去。空間改造團隊延續澡堂概念，打造「泡書區BOOK BATH」、「澡堂區BATH HOUSE」及「戶外花園BREATH」三大區域，主打有如進入澡堂先更衣、後淋浴、再泡澡的組合，處處都能來場「書澡」。

每個角落都保留了澡堂的設計，加上書籍，令人忍不住來場「書澡」。圖／不只是圖書館提供
每個角落都保留了澡堂的設計，加上書籍，令人忍不住來場「書澡」。圖／不只是圖書館提供
「泡書區」下沉式的閱讀區域適宜閱讀及交流，中間的延展式平台則擺放書籍，亦可作為講座活動場地。圖／不只是圖書館提供
「泡書區」下沉式的閱讀區域適宜閱讀及交流，中間的延展式平台則擺放書籍，亦可作為講座活動場地。圖／不只是圖書館提供

館內各區散佈備具特色的閱讀座位，「泡書區」有別於澡池既定的跨入式座位，選擇了下沉式閱讀區域，以書籍堆砌排列成的階梯式座位，用書環繞大家，成為名副其實能泡在書中的書池。而作為館內亮點的「澡堂區」，保留了日治時期的通風天井、花磚、窗紋及歷史痕跡等，中央的半圓形澡池更是人氣必拍。

館內各區閱讀座位各有特色，亮燈時氛圍顯得更為唯美。圖／IG@yachu.wang授權
館內各區閱讀座位各有特色，亮燈時氛圍顯得更為唯美。圖／IG@yachu.wang授權
位於澡堂區中央的半圓形澡池為最夯取景地。圖／台灣設計研究院提供
位於澡堂區中央的半圓形澡池為最夯取景地。圖／台灣設計研究院提供

而想要透透氣時，也可帶著書走到「戶外花園」，與清新的空氣、植物與陽光為伍，看書時勢必更加心曠神怡。未來想要來個文青行程時，不如到充滿生氣又質感滿分的全新圖書館逛逛，享有獨一無二的閱讀時光。

戶外閱讀區綠意盎然，十分愜意。圖／台灣設計研究院提供
戶外閱讀區綠意盎然，十分愜意。圖／台灣設計研究院提供

不只是圖書館

地址：台北市信義區光復南路133號1F（松菸口）

開放時間：週二至週日10:00-18:00（週一、國定假日休館）

入場費用：全票80元、學生票60元

圖／台灣設計研究院提供
圖／台灣設計研究院提供

圖／不只是圖書館提供
圖／不只是圖書館提供

延伸閱讀：

來當珍珠美人魚！澎湖純白系「貝殼教堂」坐擁海景　海島全新夢幻打卡點

坐在巨型荷葉當拇指姑娘！桃園蓮花季「3大賞荷景點」超好拍

大台北旅遊

相關新聞

台北最美泡書體驗！松菸「澡堂圖書館」成朝聖新亮點　半圓形浴池、戶外花園必去

台北松菸近期新增了一處絕美秘境，將昔日菸廠澡堂改造升級成「澡堂圖書館」，室內不僅有半圓形浴池及「泡書池」，也延伸出戶外花園，讓大家盡享獨特閱讀體驗之餘，還能美拍一波。 松菸北側澡堂為半世紀以來首

台北新開店「富士山冰」超萌！夏日限定「芒果山＋煉乳岩漿」冰品控必吃

台灣炎炎夏天，尤其近日時常飆破35度高溫，許多民眾大喊吃不消，也讓吃冰的人潮大增。這回要介紹位在台北捷運麟光站的「醬吃冰」，打造超萌「富士山冰」，不同於一般清冰煉乳，而是結合日式醬料與台式改良刨冰，口感綿密細緻，搭配減糖經典配料與店內舒適的文青裝潢，掀起「吃冰文化」新篇章！

板橋「石頭肉圓」熱銷超過三十年　在地人都愛的巷弄美食！

udn走跳美食／savvik123 石頭肉圓，江子翠巷弄內三十餘年老店，從攤販到店面，在地人很喜歡的美食 這天在附近工作，然後老人家我很宅，不知道現在的咖啡廳會在晚上六點這個時間點

大台北咖啡廳推薦！老宅文青風「URS 27M 郊山食間」　陽明山必吃手作甜點

udn走跳美食／愛許莉 在陽明山文化大學旁的美軍宿舍，在文化局推動老房子文化運動後，開了許多不同種類的異國餐廳。有別於草山小鎮中大多的餐廳都是美式風格，這家由老宅改建的URS 27M 郊山食間，

在地人也推薦！基隆不限時咖啡廳「Eddie's Cafe Et Tiramisu」手作提拉米蘇必吃

udn走跳美食／愛許莉 每每來到基隆不外乎就是在基隆廟口覓食，久而久之就少了些驚喜感。這次在基隆朋友的介紹下，發現了這間在地人相當喜愛的咖啡店Eddie's Cafe Et Tiramisu，趁

「玩具總動員場景」台北經典重現！北中南快閃店接力登場，身分證含2、5還能抽胡迪娃娃

自玩具總動員1995年首集推出之後，造成世界風靡的熱潮，不論主題樂園、周邊商品或是各種聯名活動，玩具總動員成為70、80年代大眾共同的回憶，而自去年玩具總動員4推出之後，更是深受許多大小朋友的喜愛，人人心中都有一個巴斯光年或胡迪，甚至擁有了伴安弟成長的回憶。這回迪士尼台灣在台北推出「Toy Story House」主題快閃店，即日起到九月底在西門衡陽路營業，高挑三層樓佈滿各式周邊商品，還有電影經典場景可以美拍。除此之外，台中與高雄也將於月中月底展快閃店。同時迪士尼舉辦抽獎活動，即日起到月底只要身分證含有2與5兩個號碼，在三間店不限消費金額，就有機會抽中玩具總動員超大娃娃，喜歡「玩具總動員」的朋友們，千萬不要錯過！

20元的米粉湯！在地人才知道的米粉湯老攤　台北巷弄排隊美食

udn走跳美食／savvik123 阿春姨米粉湯，濟南路二段巷弄內隱藏版幾十年的美食，味道好價錢便宜 這間米粉湯在這裡好久了，如果沒記錯的話，當年現在隔壁7-11那棟大樓還沒出現，這旁

免飛西班牙！台版「朝聖之路」肉腳也可走　還能發現活化石

這是一條當下北台灣最火紅的古道，西班牙有個Camino de Santiago朝聖之路、而台灣則有這一條淡蘭古道。

新北最東漁港！去「全台最右邊小村」吃期間限定海膽、找貓玩

如果沒研究，可能會誤以為台灣極東落於蘭嶼，但只要仔細打開台灣地圖，就可發現這「台灣最右邊」竟就在東北角。位於新北市貢寮區的「馬崗漁港」就是台灣極東的座落點，寧靜小村因這得天獨厚的地理環境，漸漸起了些可愛小變化，挑對季節來，還可吃到現撈海膽，搭配鹹鹹海風與一杯極東咖啡以及悠哉貓咪走來走去，超級對味。

新北串燒居酒屋推薦！來去新莊廟街百年古厝喝一杯

位在新莊廟街夜市巷弄內的「摩多居酒屋」以日文もっと的發音motto命名，涵意是多一點、多喝一點，也代表店主對從小生長到大的新莊在地情感之濃厚累積，而秉持傳承和發揚老街文化的意念，與多年從事串燒居酒屋的工作，在因緣際會下，相遇了這座百年古厝，便和合伙的朋友親手一磚一瓦重新改造。

摩艾冰磚太萌！新北「摩艾水果冰」平價又吸睛，夏季限定荔枝山必吃

炎炎夏日，溫度飆高時唯有吃冰最能消暑解饞。新北土城有家一週只賣兩天的冰品專賣店，招牌水果冰上會插著兩支超萌的摩艾冰磚，近年成為朝聖的粉絲們打卡必吃，而夏季限定的荔枝冰近期也已隨著夏天重磅回歸，冰控們可

影／正濱漁港「彩色屋」成打卡夯點　還能大口吃現烤吉古拉

避開遊人如織的基隆市區，行駛在台2線海岸公路，一側是綿延的山脈， 另一面有波光粼粼的水色， 美景不斷，從海風與山風中穿過， 被湛藍和綠意擁抱。

熱門新聞

台北新開店「富士山冰」超萌！夏日限定「芒果山＋煉乳岩漿」冰品控必吃

新竹漁港全新「貨櫃市集」席捲IG版面！純白咖啡屋＋絕佳海景日夜都好拍

太浮誇！太平40年傳統古早味冰店「近30種澎派配料」任你搭

仰望千年神木！ 桃園復興拉拉山巨木群步道 踏入全台最大面積的紅檜樹林

台北最美泡書體驗！松菸「澡堂圖書館」成朝聖新亮點　半圓形浴池、戶外花園必去

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。