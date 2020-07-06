台北新開店「富士山冰」超萌！夏日限定「芒果山＋煉乳岩漿」冰品控必吃

自玩具總動員1995年首集推出之後，造成世界風靡的熱潮，不論主題樂園、周邊商品或是各種聯名活動，玩具總動員成為70、80年代大眾共同的回憶，而自去年玩具總動員4推出之後，更是深受許多大小朋友的喜愛，人人心中都有一個巴斯光年或胡迪，甚至擁有了伴安弟成長的回憶。這回迪士尼台灣在台北推出「Toy Story House」主題快閃店，即日起到九月底在西門衡陽路營業，高挑三層樓佈滿各式周邊商品，還有電影經典場景可以美拍。除此之外，台中與高雄也將於月中月底展快閃店。同時迪士尼舉辦抽獎活動，即日起到月底只要身分證含有2與5兩個號碼，在三間店不限消費金額，就有機會抽中玩具總動員超大娃娃，喜歡「玩具總動員」的朋友們，千萬不要錯過！

2020-07-02 09:59