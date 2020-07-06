台北新開店「富士山冰」超萌！夏日限定「芒果山＋煉乳岩漿」冰品控必吃
台灣炎炎夏天，尤其近日時常飆破35度高溫，許多民眾大喊吃不消，也讓吃冰的人潮大增。這回要介紹位在台北捷運麟光站的「醬吃冰」，打造超萌「富士山冰」，不同於一般清冰煉乳，而是結合日式醬料與台式改良刨冰，口感綿密細緻，搭配減糖經典配料與店內舒適的文青裝潢，掀起「吃冰文化」新篇章！
位於台北大安區和平東路、距離麟光站1號出口僅50公尺步程的「醬吃冰」，甫於今年5月中才開幕，新營運不到一個月因其冰品採用山形形狀而在網路上掀起一股打卡風朝，紛紛被這超可愛的富士山冰所吸引，像是夏日限定限量的「煉乳愛文芒果冰」，採用新鮮頂級的愛文芒果研磨成醬料，利用特殊的製冰流程，打造金黃芒果口味的富士山冰，再配上新鮮現切的芒果塊，在「山頂」凹槽處淋上滿滿煉乳，模樣超萌；又或是「奶蓋黑糖冰」，做法也是將手工熬煮的黑糖與刨冰做結合，再淋上鹹香起司口感的奶蓋，一種鹹甜說不出的好味道就此誕生。而每份冰品都能任選三種配料，高達12種經典配料任你搭選，滿足客人味蕾外，又能解渴消暑，非常推薦前來捧場。
另外，老闆堅持給客人最好的吃冰品質，融合了健康的概念，因此所有冰品與配料在甜度上都做了比例上的調整，讓客人吃起來不會甜膩又能顧健康。除了主打冰品外，還有老闆自行研發的手工豆花喔，同樣是夏天不可或缺的解渴甜品之一，老闆也大力推薦必吃喔。若是炎炎夏日，在附近知名「富陽自然生態公園」休憩小山之餘，不妨前往「醬吃冰」品嚐富士山冰喔！
醬吃冰
地址：106台北市大安區和平東路三段406巷7號1樓
電話：02-2732-2790
營業時間：12:00-22:30 （每週二公休）
IG官方帳號：https://instagram.com/icejohn.97?igshid=1joplq3f62e91
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