快訊

美國軍中殺人案: 調查2個月軍紀掃地的「胡德堡女兵分屍案」

排除人為和機械因素！ 海軍：2官兵因吸入性嗆傷殉職

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北新開店「富士山冰」超萌！夏日限定「芒果山＋煉乳岩漿」冰品控必吃

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
老闆John新創的「富士山」冰，新開店就大受好評。 圖／醬吃冰IG官方帳號 圖／記者陳信儒攝
老闆John新創的「富士山」冰，新開店就大受好評。 圖／醬吃冰IG官方帳號 圖／記者陳信儒攝

台灣炎炎夏天，尤其近日時常飆破35度高溫，許多民眾大喊吃不消，也讓吃冰的人潮大增。這回要介紹位在台北捷運麟光站的「醬吃冰」，打造超萌「富士山冰」，不同於一般清冰煉乳，而是結合日式醬料與台式改良刨冰，口感綿密細緻，搭配減糖經典配料與店內舒適的文青裝潢，掀起「吃冰文化」新篇章！

圖／醬吃冰IG官方帳號
圖／醬吃冰IG官方帳號

位於台北大安區和平東路、距離麟光站1號出口僅50公尺步程的「醬吃冰」，甫於今年5月中才開幕，新營運不到一個月因其冰品採用山形形狀而在網路上掀起一股打卡風朝，紛紛被這超可愛的富士山冰所吸引，像是夏日限定限量的「煉乳愛文芒果冰」，採用新鮮頂級的愛文芒果研磨成醬料，利用特殊的製冰流程，打造金黃芒果口味的富士山冰，再配上新鮮現切的芒果塊，在「山頂」凹槽處淋上滿滿煉乳，模樣超萌；又或是「奶蓋黑糖冰」，做法也是將手工熬煮的黑糖與刨冰做結合，再淋上鹹香起司口感的奶蓋，一種鹹甜說不出的好味道就此誕生。而每份冰品都能任選三種配料，高達12種經典配料任你搭選，滿足客人味蕾外，又能解渴消暑，非常推薦前來捧場。

每份冰品都可以搭配三種經典配料，像是紅豆、綠豆、珍珠或芋圓等，全部手工熬煮喔。 圖／醬吃冰IG官方帳號
每份冰品都可以搭配三種經典配料，像是紅豆、綠豆、珍珠或芋圓等，全部手工熬煮喔。 圖／醬吃冰IG官方帳號

另外，老闆堅持給客人最好的吃冰品質，融合了健康的概念，因此所有冰品與配料在甜度上都做了比例上的調整，讓客人吃起來不會甜膩又能顧健康。除了主打冰品外，還有老闆自行研發的手工豆花喔，同樣是夏天不可或缺的解渴甜品之一，老闆也大力推薦必吃喔。若是炎炎夏日，在附近知名「富陽自然生態公園」休憩小山之餘，不妨前往「醬吃冰」品嚐富士山冰喔！

醬吃冰

地址：106台北市大安區和平東路三段406巷7號1樓

電話：02-2732-2790

營業時間：12:00-22:30 （每週二公休）

IG官方帳號：https://instagram.com/icejohn.97?igshid=1joplq3f62e91

連Menu都很文青的醬吃冰，份量剛剛好，不甜不膩。 圖／醬吃冰IG官方帳號
連Menu都很文青的醬吃冰，份量剛剛好，不甜不膩。 圖／醬吃冰IG官方帳號

延伸閱讀：

6歲以下免費吃！一蘭台灣免費招待「兒童拉麵」　APP獨家優惠快吃爆

不只有周杰倫、Y頭！5大「藝人手搖飲」盤點　跟著人氣清單朝聖去

冰品 刨冰 文青 公園

相關新聞

台北新開店「富士山冰」超萌！夏日限定「芒果山＋煉乳岩漿」冰品控必吃

台灣炎炎夏天，尤其近日時常飆破35度高溫，許多民眾大喊吃不消，也讓吃冰的人潮大增。這回要介紹位在台北捷運麟光站的「醬吃冰」，打造超萌「富士山冰」，不同於一般清冰煉乳，而是結合日式醬料與台式改良刨冰，口感綿密細緻，搭配減糖經典配料與店內舒適的文青裝潢，掀起「吃冰文化」新篇章！

板橋「石頭肉圓」熱銷超過三十年　在地人都愛的巷弄美食！

udn走跳美食／savvik123 石頭肉圓，江子翠巷弄內三十餘年老店，從攤販到店面，在地人很喜歡的美食 這天在附近工作，然後老人家我很宅，不知道現在的咖啡廳會在晚上六點這個時間點

大台北咖啡廳推薦！老宅文青風「URS 27M 郊山食間」　陽明山必吃手作甜點

udn走跳美食／愛許莉 在陽明山文化大學旁的美軍宿舍，在文化局推動老房子文化運動後，開了許多不同種類的異國餐廳。有別於草山小鎮中大多的餐廳都是美式風格，這家由老宅改建的URS 27M 郊山食間，

在地人也推薦！基隆不限時咖啡廳「Eddie's Cafe Et Tiramisu」手作提拉米蘇必吃

udn走跳美食／愛許莉 每每來到基隆不外乎就是在基隆廟口覓食，久而久之就少了些驚喜感。這次在基隆朋友的介紹下，發現了這間在地人相當喜愛的咖啡店Eddie's Cafe Et Tiramisu，趁

「玩具總動員場景」台北經典重現！北中南快閃店接力登場，身分證含2、5還能抽胡迪娃娃

自玩具總動員1995年首集推出之後，造成世界風靡的熱潮，不論主題樂園、周邊商品或是各種聯名活動，玩具總動員成為70、80年代大眾共同的回憶，而自去年玩具總動員4推出之後，更是深受許多大小朋友的喜愛，人人心中都有一個巴斯光年或胡迪，甚至擁有了伴安弟成長的回憶。這回迪士尼台灣在台北推出「Toy Story House」主題快閃店，即日起到九月底在西門衡陽路營業，高挑三層樓佈滿各式周邊商品，還有電影經典場景可以美拍。除此之外，台中與高雄也將於月中月底展快閃店。同時迪士尼舉辦抽獎活動，即日起到月底只要身分證含有2與5兩個號碼，在三間店不限消費金額，就有機會抽中玩具總動員超大娃娃，喜歡「玩具總動員」的朋友們，千萬不要錯過！

20元的米粉湯！在地人才知道的米粉湯老攤　台北巷弄排隊美食

udn走跳美食／savvik123 阿春姨米粉湯，濟南路二段巷弄內隱藏版幾十年的美食，味道好價錢便宜 這間米粉湯在這裡好久了，如果沒記錯的話，當年現在隔壁7-11那棟大樓還沒出現，這旁

免飛西班牙！台版「朝聖之路」肉腳也可走　還能發現活化石

這是一條當下北台灣最火紅的古道，西班牙有個Camino de Santiago朝聖之路、而台灣則有這一條淡蘭古道。

新北最東漁港！去「全台最右邊小村」吃期間限定海膽、找貓玩

如果沒研究，可能會誤以為台灣極東落於蘭嶼，但只要仔細打開台灣地圖，就可發現這「台灣最右邊」竟就在東北角。位於新北市貢寮區的「馬崗漁港」就是台灣極東的座落點，寧靜小村因這得天獨厚的地理環境，漸漸起了些可愛小變化，挑對季節來，還可吃到現撈海膽，搭配鹹鹹海風與一杯極東咖啡以及悠哉貓咪走來走去，超級對味。

新北串燒居酒屋推薦！來去新莊廟街百年古厝喝一杯

位在新莊廟街夜市巷弄內的「摩多居酒屋」以日文もっと的發音motto命名，涵意是多一點、多喝一點，也代表店主對從小生長到大的新莊在地情感之濃厚累積，而秉持傳承和發揚老街文化的意念，與多年從事串燒居酒屋的工作，在因緣際會下，相遇了這座百年古厝，便和合伙的朋友親手一磚一瓦重新改造。

摩艾冰磚太萌！新北「摩艾水果冰」平價又吸睛，夏季限定荔枝山必吃

炎炎夏日，溫度飆高時唯有吃冰最能消暑解饞。新北土城有家一週只賣兩天的冰品專賣店，招牌水果冰上會插著兩支超萌的摩艾冰磚，近年成為朝聖的粉絲們打卡必吃，而夏季限定的荔枝冰近期也已隨著夏天重磅回歸，冰控們可

影／正濱漁港「彩色屋」成打卡夯點　還能大口吃現烤吉古拉

避開遊人如織的基隆市區，行駛在台2線海岸公路，一側是綿延的山脈， 另一面有波光粼粼的水色， 美景不斷，從海風與山風中穿過， 被湛藍和綠意擁抱。

捨不得睡的夜貓子也能去！台北10家「夜景餐廳＋深夜咖啡廳」推薦

在漫漫長夜裡，你是捨不得睡還是睡不著？無論你是哪一種，挑間咖啡廳讓深夜的美好在咖啡香裡渡過。10家台北夜景餐廳、咖啡廳，收留你說不出口的心事，溫暖你悠長的夜晚。

熱門新聞

外香酥內軟嫩！ 苗栗頭份「夯臭豆腐」鋪滿大份量泡菜　鐵皮屋藏著超美味銅板美食

煙火、光雕水舞秀 新北「夜漁港」活動周六開跑

台東熱氣球嘉年華11日登場 園區將收入園清潔費

台中不夜城的夜生活4+3提案！ 夜景咖啡廳&深夜咖啡館推薦

坐在巨型荷葉當拇指姑娘！桃園蓮花季「3大賞荷景點」超好拍，異國風花園任逛

台北新開店「富士山冰」超萌！夏日限定「芒果山＋煉乳岩漿」冰品控必吃

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。