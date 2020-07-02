「玩具總動員場景」台北經典重現！北中南快閃店接力登場，身分證含2、5還能抽胡迪娃娃

自玩具總動員1995年首集推出之後，造成世界風靡的熱潮，不論主題樂園、周邊商品或是各種聯名活動，玩具總動員成為70、80年代大眾共同的回憶，而自去年玩具總動員4推出之後，更是深受許多大小朋友的喜愛，人人心中都有一個巴斯光年或胡迪，甚至擁有了伴安弟成長的回憶。這回迪士尼台灣在台北推出「Toy Story House」主題快閃店，即日起到九月底在西門衡陽路營業，高挑三層樓佈滿各式周邊商品，還有電影經典場景可以美拍。除此之外，台中與高雄也將於月中月底展快閃店。同時迪士尼舉辦抽獎活動，即日起到月底只要身分證含有2與5兩個號碼，在三間店不限消費金額，就有機會抽中玩具總動員超大娃娃，喜歡「玩具總動員」的朋友們，千萬不要錯過！

圖／迪士尼台灣臉書粉專

位在台北西門町附近的「Toy Story House」主題快閃店，共有三層樓佈滿各式玩具總動員角色，一樓是「CAFE！N」聯名咖啡廳，牆壁佈置胡迪與巴斯光年的壁貼，連椅子都是玩具總動員字母組成，還有推出各式聯名咖啡豆產品，像是胡迪款的冠軍咖啡單品豆（一包270元）或熊抱哥款的莊園濾掛咖啡組（一包350元）；走進二樓，有滿滿的迪士尼角色，像是三眼怪、熊抱哥、蛋頭先生等角色，同時還出了限定迪士尼地墊、文具、抱枕與安全帽等商品，也有一面巨型玩具箱讓民眾美拍打卡，非常夢幻；而三樓則把電影玩具總動員安弟的經典房間搬進來，還有樂園積木區供親子玩耍遊憩，若是迪士尼迷，一定會非常開心。

圖／CAFE IN臉書粉專

圖／迪士尼台灣臉書粉專

另外台中草悟道則會舉辦「懷舊電影院」，將於7月17日接力登場，打造全美式電影院風格。最後壓軸高雄，則在7月28日在夢時代舉辦「夏日玩具派對」，打造主題樂園，像是牛仔套圈圈或是巴斯光年射擊場等，絕對會是大朋友小朋友不可錯過的娛樂派對。而主辦單位迪士尼也舉辦抽獎活動，即日起至7月31日，身分證含有2與5的民眾都可以在三間店不限金額，就有資格抽超大12吋的巴斯光年、胡迪與熊抱哥等超大娃娃，而日前粉絲專頁也加碼舉辦開幕活動，只要消費滿額加價25元輕鬆拿到大化妝箱（限量只有200組），別猶豫，快來與玩具總動員來一場經典回味的邂逅吧！

圖／迪士尼台灣臉書粉專

Toy Story House

地點：CAFE IN（台北市中正區衡陽路35號 ）

活動日期：109年7月1日至109年9月30日

玩具總動員懷舊電影院

地點：台中草悟廣場一樓（台中市西區英才路534號）

活動日期：109年7月17日至109年9月6日

玩具總動員夏日玩具派對

地點：高雄夢時代一樓（高雄市前鎮區中華五路789號）

活動日期：109年7月28日至109年9月13日

圖／迪士尼台灣臉書粉專

圖／CAFE IN臉書粉專

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