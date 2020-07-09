夏天就要Chill！「象鼻岩附近景點＋玩法＋住宿」不藏私推薦懶人包

夏天來了想去海邊CHILL一下嗎？無論你是「歹爸郎」還是想來歹爸玩的中南部朋友，小編推薦你去象鼻岩享受一下，大自然鬼斧神工的魅力和夏天美好慢活的氣息，本文將分享象鼻岩旅遊資訊，把象鼻岩附近景點不藏私推薦通通報你知！

深澳象鼻岩-景點介紹

▲深澳象鼻岩玩法。（圖／攝影者：lovelife0958授權提供, Instagram）

深澳象鼻岩是一個位在瑞芳區深澳漁港旁的特殊地質景觀，在經過無數年的海浪拍打才侵蝕出今日的海石門景觀。至於為什麼此地叫做象鼻岩呢？是因為這個景緻猶如巨象在喝水的壯麗景觀故得名。在北海岸象鼻岩岬角，還可以看到因差異侵蝕和軟硬質地不同而形成的蕈狀岩，看到這些奇形怪石不經令人讚太大自然的鬼斧神工。

深澳象鼻岩-交通方式

大眾運輸：

於八斗子車站：搭乘基隆客運 1051、791或T99

搭鐵道自行車：從深澳站步行約15分鐘

自行開車：

建議定位：深澳峽角(象鼻岩景觀區)

附近停車場：象鼻岩第一停車場、天福宮第二停車場、深情海岸餐廳對面的第三停車場(皆由市府設置，每小時收費30元)

深澳象鼻岩-玩法推薦

▲深澳象鼻岩玩法-象鼻岩獨木舟。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

▲深澳象鼻岩-象鼻岩SUP。（圖／攝影者：sivanxie授權提供, Instagram）

你知道台灣36秘境有哪些嗎？光是北海岸就有好幾個，其中象鼻岩便是其中最知名的。在內外營利的作用下海水不斷的拍打，加上地形的抬升而形成今日壯觀的象鼻岩。

在象鼻岩除了可以走走拍拍照、看看這個海中的古代巨象外，還可以在深澳象鼻岩體驗獨木舟和SUP等水上活動，在水中玩耍讓日頭赤熱熱的夏天降降溫。象鼻岩獨木舟的路線十分適合水上活動新手，不會太難又有一點挑戰的行程，是很適合親子同遊的活動喔~

深澳象鼻岩-附近推薦景點

附近景點＃1 番仔澳酋長岩公園

▲深澳象鼻岩附近景點-南雅奇岩區。（圖／攝影者：alysia.wsw授權提供, Instagram）

和象鼻岩一樣位在深澳的酋長岩公園，推薦來深澳玩的朋友可以安排在一起。番仔澳酋長岩公園最大的地標當然就是酋長岩，會有這樣的名稱是因為從深澳漁港望過去會看到一個酷似印地安酋長的側臉而得名。

小編加碼推薦來深澳象鼻岩玩的朋友，中午可以到長榮小吃店吃午餐，這家小吃店的海鮮是自家漁船捕撈的非常新鮮又多汁味美喔~

附近景點＃2 陰陽海

▲深澳象鼻岩附近景點-陰陽海。（圖／攝影者：bb211019授權提供, Instagram）

陰陽海為什麼要叫陰陽海呢？因為褐白色的海水和一般藍色的海水呈現出強烈的對比，因為水中礦物非常多而造成海水的顏色非常特殊的陰陽海。

這個在象鼻岩附近的景點在北部人眼裡雖然是個老景點，但因為«我們與惡的距離»在此取景而讓著個曾經坐擁北台灣風華的小鎮，再次湧入人潮。陰陽海附近還有十三層遺址、潮境公園飛天掃把可以拍照打卡。

附近景點＃3 深澳鐵道自行車

▲深澳象鼻岩附近景點-深澳自行車。（圖／攝影者：bonnie_abao授權提供, Instagram）

最近夯到不行的深澳鐵道自行車，想到現場再排隊就跟小編的樂透發財夢一樣不可能實現。建議想去騎這個長得像河豚的超Q自行車的朋友可提前預約，一開賣就快去搶以免向隅。看到第四個推薦景點，就會發現光是深澳就可以玩一整天了非常充實。

附近景點＃4 望幽谷

▲深澳象鼻岩附近景點-望幽谷。（圖／攝影者：safina0615授權提供, Instagram）

走在基隆八斗子的忘憂谷步道中，可以遠眺有「台灣龍珠」之稱的基隆嶼。這個坐擁山海之美的忘憂谷，完美呈現了北海岸丘陵入海的樣貌，走在木棧道上吹著海風，無論是「望幽」還是「忘憂」，日常的壓力都跑光光了，在基隆看海總給人一種，不想太快回台北的感覺。

▲深澳象鼻岩附近景點-望幽谷。（圖／攝影者：vianliu0502授權提供, Instagram）

附近景點＃5 和平島公園

▲深澳象鼻岩附近景點-和平島日出。（圖／Pixabay）

和平島公園曾被原住民名稱為圖們島，亦即女巫之島的意思，它給人一種神祕的感覺。時至今日和平島成了假日遛小孩的好去處，在和平島公園內有玩沙池、天然游泳池和咖啡館，這裡足以讓人呆上一個下午。

但倘若你想體驗過往那種神祕的感覺，可以去和平島附近的阿拉寶灣看世界上數一數二的絕美日出，為了保持環境良好和貫徹生態旅遊的理念，到阿拉寶灣是要預先申請，以免超出環境負載力破壞了這個土地的純淨美麗。

附近景點＃6 南雅奇岩區

▲深澳象鼻岩附近住宿-九份海論。（圖／AsiaYo！亞洲最大的住宿訂房平台）

南雅奇岩的成因多為風化紋地形，該地區岩石的主要成分是砂岩，其節理受到風化作用後，造成岩石內的鐵礦物質受到氧化，而形成出帶狀一條條的花紋。除了氧化作用，差異侵蝕而形成似蜂窩狀的岩石也能在這裡看到是不是非常特別呢？

附近景點＃7 九份金瓜石

▲深澳象鼻岩附近景點-九份老街。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

在結束北海岸之旅後，可以從基隆搭火車到九份度過靜謐的夜晚，相較於白天人滿為患的九份，我喜歡它晚上的感覺。

許多人來九份對九份的印象就是芋園很好吃，但如果對九份的瞭解僅此而已那可真可惜了這個地方。有人說：「雨天的九份更美。」我想那是因為九份帶著一點風華美好中的滄桑哀愁，在採礦的時代九份就像是一座金城做擁了北台灣的繁華風采。來九份的旅人不妨換上旗袍古著喝口臺茶，穿越時代的洪流吧！

象鼻岩-附近推薦住宿

象鼻岩-附近住宿＃1 九份海論-Google五星評價旅館

▲深澳象鼻岩附近住宿-九份海論。（圖／AsiaYo！亞洲最大的住宿訂房平台）

在自己家就能看到海是何其幸福呢？住在九份海論這家旅館，就能讓你觀山望海感覺超幸福的。距離九份老街250公尺不到，輕鬆就能讓你到老街逛好逛滿。玩了深澳不想回家那就來場漫遊台北之旅的兩天一夜小旅行，隔天早上去九份體驗茶文化和吃芋圓時還能把行裡暫放在旅館內超方便的！不必大包小包地到處趴趴走。

文青風的裝潢和3樓的View，以及旅館提供的餐食是入住旅客評論中最常被提及和讚譽的部分，雖然是新旅館，但已經可以看到在老闆用心經營下的規格和規模，很適合週末來此住上一晚舒舒壓。

＊旅館地址：新北市瑞芳區崙頂路59號

象鼻岩-附近住宿＃2 九份山城逸境

▲深澳象鼻岩附近住宿-九份山城逸境。（圖／AsiaYo！亞洲最大的住宿訂房平台）

這家三星級的民宿在設備和備品的提供得到很多住客的讚賞，諸如房內提供的膠囊咖啡、餅乾、免治馬桶、藍芽音響、洗浴用品、泡澡錠等......坐在房間內還可看到外面的夜景、船隻。(視房型不同景色可能有所異)

該民宿分為山城館和逸境館兩個館的服務都滿好的，雖然說這家旅店沒有提供早餐但mini bar也有附簡單的麵包、飲料可食用！喜歡在旅程中留紀念想寄明信片的朋友，旅館也有代寄服務喔~

▲深澳象鼻岩附近住宿-九份山城逸境。（圖／AsiaYo！亞洲最大的住宿訂房平台）

＊旅館地址：新北市瑞芳區基山街195號

象鼻岩-附近住宿＃3 神隱國度

▲深澳象鼻岩附近住宿-神隱國度。（圖／AsiaYo！亞洲最大的住宿訂房平台）

▲深澳象鼻岩附近住宿-神隱國度。（圖／AsiaYo！亞洲最大的住宿訂房平台）

這家神隱國度以它的高CP值為最大的賣點，目前在Asiayo上平日的雙人房僅1000元，小編看到時還抖了一下想說這麼便宜會不會不太ok？結果它在Google的評價竟然有4.9分高到天際線！

這間旅館還提供免費的洗衣機和烘衣機，愛乾淨的朋友都能開心出遊香香回家。不過這家旅館在九份老街的高處要爬滿多樓梯的，所以小編特別推薦給想省錢年輕朋友入住~

▲深澳象鼻岩附近住宿-神隱國度。（圖／AsiaYo！亞洲最大的住宿訂房平台）

＊旅館地址：新北市瑞芳區崙頂路90號

象鼻岩-附近住宿＃4 記憶九份

▲深澳象鼻岩附近住宿-記憶九份。（圖／AsiaYo！亞洲最大的住宿訂房平台）

這間"記憶九份"的裝潢，就像是回到古早時候一樣，老老的房子、復古的樣子讓人更能感受到九份隨時代褪色卻不失風華的樣子。

這家旅社的古色古香可是紅到海外去，在評論上有很多韓國旅客的住宿經驗和留言。想來這裡體驗台灣的勾紮逼的朋友推薦你來住喔！

▲深澳象鼻岩附近住宿-記憶九份。（圖／AsiaYo！亞洲最大的住宿訂房平台）

＊旅館地址：新北市瑞芳區豎崎路8號

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