免飛西班牙！台版「朝聖之路」肉腳也可走　還能發現活化石

【圖／文：行遍天下】

這是一條當下北台灣最火紅的古道，西班牙有個Camino de Santiago朝聖之路、而台灣則有這一條淡蘭古道。

200年前，如果是噶瑪蘭人(宜蘭人)或艋舺人(台北人)要往返，就要踏上那長長且翻山越嶺的古道，西元1800至1900年之間， 透過經商、開墾與往來交流，讓這台灣北部的山林裡多了彼此互通的小徑。小徑幽曲綠意森森，鐵道、公路開通後，隱沒在荒煙漫漫之間。所幸如今在透過新北市政府與民間千里步道協會修舊如舊、以舊補舊概念整頓下，讓我們得以推開樹叢踏進石階，感受那200年前先民的開拓痕跡。





踏上北台灣百年淡蘭之路

淡蘭古道共分三路，北路、中路與南路， 目前北路與中路大致修整完畢。最西為艋舺與淡水廳、至最右的宜蘭大里、石城；甚至當年馬偕博士也取以其中的淡蘭官道加以整頓與行走，整頓過後的「馬偕之路」，隨著2020年為馬偕博士來台傳教150年的紀念， 而讓淡蘭古道更有歷史與國際意義。

沿途幾乎都有大樹遮蔽，但防曬還是要做好。

仔細尋找，甚至還能找到寫著「大正時期」痕跡的界線石。

出發可先至被稱為山谷中珍珠的柑腳小村，至柑腳驛站聆聽主人王大哥與老婆說得傳神的淡蘭古道故事，喝柑腳特調、並購入登山時所需的簡單糧食，就可出發。此次跟著古道研究者吳雲天老師一同漫遊淡蘭古道中路，最推薦給遊客的為中路段、昔日為茶商捷徑的「中坑古道」段，一路算是平穩好走，連初步踏上健行之路的人都不算問題。

出發前先到柑腳驛站聽淡蘭古道的故事，並且帶上路上的糧食接著就可出發。

跟著解說的吳雲天老師一起走古道，更能聽到許多動人故事與了解古道上豐富生態。

從中坑古道起點入山，輕巧跳過水濺小川、走過舊時水梯田，沿途或流水淙淙涼爽風韻，伴隨著古道內的青蛙奇石，在以舊修舊的石拱橋上稍事休息，靜心呼吸空氣中的芬多精。

仔細看，就連指標上也用了淡蘭古道代表的象徵植物雙葉蕨圖樣。

而再往上走的古厝則為百年前居住於此的痕跡，尚有力氣的人可繼續往前行，若是體驗者則可到此成為折返點返程。一面深深感受如今手作步道的辛苦與不易、一面仔細尋找這裡才有的可愛雙扇蕨蕨類，體驗踏在歷史上的獨特運動感。

步行至古厝可成為折返點，在已經荒煙漫漫的樹叢中看得見舊時生活痕跡。

古道兩旁偶爾可見的雙葉蕨，是連義大利植物學家都專程飛來欣賞的生態，堪稱活化石。

再驅車到山裡最有名氣的「阿丹姊無菜單料理」餐廳，巧遇農夫市集與爽快一嚐阿丹姊好手藝，讓旅行滿足感十足。

只要事先預約，阿丹姐就會以季節鮮食變出一道道豐富料理，每道都絕無冷場的好吃。

詳細路線資訊： 淡蘭道





景點介紹

柑腳驛站

地址：新北市雙溪區外柑里外柑腳39之3號

(地圖搜尋不易，建議找台2丙(福基公路)在14.5K右邊第一條路右轉直行可達)

電話：02-2493-2091

網址：柑腳驛站 Ganjiao Station Coffee Roasters

特色：特手烘咖啡、自家香草園、滿滿故事





阿丹姊無菜單料理

地址：新北市雙溪區45號山腳下

電話：02-24932552

特色；特無菜單料理合菜、一定要預約、創意與溫暖





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