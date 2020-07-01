免飛西班牙！台版「朝聖之路」肉腳也可走 還能發現活化石
【圖／文：行遍天下】
這是一條當下北台灣最火紅的古道，西班牙有個Camino de Santiago朝聖之路、而台灣則有這一條淡蘭古道。
200年前，如果是噶瑪蘭人(宜蘭人)或艋舺人(台北人)要往返，就要踏上那長長且翻山越嶺的古道，西元1800至1900年之間， 透過經商、開墾與往來交流，讓這台灣北部的山林裡多了彼此互通的小徑。小徑幽曲綠意森森，鐵道、公路開通後，隱沒在荒煙漫漫之間。所幸如今在透過新北市政府與民間千里步道協會修舊如舊、以舊補舊概念整頓下，讓我們得以推開樹叢踏進石階，感受那200年前先民的開拓痕跡。
踏上北台灣百年淡蘭之路
淡蘭古道共分三路，北路、中路與南路， 目前北路與中路大致修整完畢。最西為艋舺與淡水廳、至最右的宜蘭大里、石城；甚至當年馬偕博士也取以其中的淡蘭官道加以整頓與行走，整頓過後的「馬偕之路」，隨著2020年為馬偕博士來台傳教150年的紀念， 而讓淡蘭古道更有歷史與國際意義。
出發可先至被稱為山谷中珍珠的柑腳小村，至柑腳驛站聆聽主人王大哥與老婆說得傳神的淡蘭古道故事，喝柑腳特調、並購入登山時所需的簡單糧食，就可出發。此次跟著古道研究者吳雲天老師一同漫遊淡蘭古道中路，最推薦給遊客的為中路段、昔日為茶商捷徑的「中坑古道」段，一路算是平穩好走，連初步踏上健行之路的人都不算問題。
從中坑古道起點入山，輕巧跳過水濺小川、走過舊時水梯田，沿途或流水淙淙涼爽風韻，伴隨著古道內的青蛙奇石，在以舊修舊的石拱橋上稍事休息，靜心呼吸空氣中的芬多精。
而再往上走的古厝則為百年前居住於此的痕跡，尚有力氣的人可繼續往前行，若是體驗者則可到此成為折返點返程。一面深深感受如今手作步道的辛苦與不易、一面仔細尋找這裡才有的可愛雙扇蕨蕨類，體驗踏在歷史上的獨特運動感。
再驅車到山裡最有名氣的「阿丹姊無菜單料理」餐廳，巧遇農夫市集與爽快一嚐阿丹姊好手藝，讓旅行滿足感十足。
詳細路線資訊： 淡蘭道
景點介紹
柑腳驛站
地址：新北市雙溪區外柑里外柑腳39之3號
(地圖搜尋不易，建議找台2丙(福基公路)在14.5K右邊第一條路右轉直行可達)
電話：02-2493-2091
網址：柑腳驛站 Ganjiao Station Coffee Roasters
特色：特手烘咖啡、自家香草園、滿滿故事
阿丹姊無菜單料理
地址：新北市雙溪區45號山腳下
電話：02-24932552
特色；特無菜單料理合菜、一定要預約、創意與溫暖
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