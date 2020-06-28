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新北最東漁港！去「全台最右邊小村」吃期間限定海膽、找貓玩

聯合新聞網 / 行遍天下
每年5-6月之間是紫海膽季節，在馬崗漁村裡遇到剛剛上岸的漁夫，立刻點一顆現剖來吃，超美味。
每年5-6月之間是紫海膽季節，在馬崗漁村裡遇到剛剛上岸的漁夫，立刻點一顆現剖來吃，超美味。

【圖／文：行遍天下】

如果沒研究，可能會誤以為台灣極東落於蘭嶼，但只要仔細打開台灣地圖，就可發現這「台灣最右邊」竟就在東北角。位於新北市貢寮區的「馬崗漁港」就是台灣極東的座落點，寧靜小村因這得天獨厚的地理環境，漸漸起了些可愛小變化，挑對季節來，還可吃到現撈海膽，搭配鹹鹹海風與一杯極東咖啡以及悠哉貓咪走來走去，超級對味。

　

悠悠漁村吹海風找貓咪

隱於東北角馬崗漁港，望向海濱，一座座黑色石區築起的區域，是當地人主要的經濟收入來源─九孔養殖。當地人以捕撈九孔、鮑魚、龍蝦等新鮮漁獲為主，常常可見海女、海人身穿防水衣下海的畫面。5-6月紫海膽季節，剛上岸的漁家在門前洗刷海膽，我們買了一顆現剖現吃，那種海水微鹹佐著鮮味回甘的味蕾感，極為驚艷。

這個全台最右邊的小村落，甚麼都可以掛上一個台灣最東！
這個全台最右邊的小村落，甚麼都可以掛上一個台灣最東！

漁夫手上的紫海膽在太陽底下閃閃發光，真的是紫色的呢！
漁夫手上的紫海膽在太陽底下閃閃發光，真的是紫色的呢！

而多數人則為了小漁村貓咪而來，馬崗里民活動中心左前方的石屋前，總悠悠哉哉躺臥著2、3隻，半躺臥伸展著雙腳露出粉嫩肉球的模樣，讓人忍不住拍了又拍，當地人妥善把貓結紮後讓貓咪能愉快生長在漁村內，貓咪晃悠悠散步在石頭屋旁，可愛極了。

不用特別尋找，貓咪居民會自己散步在大小街上，請注意不要太靠近他們，遠遠拍攝就好喔！
不用特別尋找，貓咪居民會自己散步在大小街上，請注意不要太靠近他們，遠遠拍攝就好喔！

中午過後是貓咪的午睡時間，慵慵懶懶貓咪坐著或躺著，搭配小漁村景剛剛好。(請遠拍，勿打擾貓咪與居民)
中午過後是貓咪的午睡時間，慵慵懶懶貓咪坐著或躺著，搭配小漁村景剛剛好。(請遠拍，勿打擾貓咪與居民)

　

無人能出其右我在台灣最東邊

悠哉下午看準潮汐退潮到最低點，前進最東邊海濱，許多人喜歡到這裡右手再往右一舉，就成了全台灣最東邊無人能出其右的畫面。

都來到全台極東了，把手往右邊再一伸，我是全台最右邊啦！
都來到全台極東了，把手往右邊再一伸，我是全台最右邊啦！

當然潮間帶豐富生態也很精彩，遇到小章魚旋轉跳舞、活潑好動的螃蟹、隨海飄揚的海星等，都讓人又驚又喜。

豐沛潮間帶的生物種類，仔細看有好多生物藏在石頭縫裡呢！
豐沛潮間帶的生物種類，仔細看有好多生物藏在石頭縫裡呢！

遊晃完海濱，當然要用一杯咖啡來醒腦， 同樣為全台最東的「馬崗街27號咖啡小館」，主人夫婦愛上馬崗的嫻靜移居到此， 把石頭屋漆成了粉紅色，大樹下特製浮球與標語，意外的把全台最東的名號打響，如今假日的午後多了遊人來到馬崗，找貓、聽海與喝一杯極東咖啡。

藏在像弄內的全台最東邊咖啡館。
藏在像弄內的全台最東邊咖啡館。

熱熱午後喝一杯冰釀咖啡，超對味。
熱熱午後喝一杯冰釀咖啡，超對味。

　

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咖啡 漁村 蘭嶼

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