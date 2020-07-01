20元的米粉湯！在地人才知道的米粉湯老攤 台北巷弄排隊美食
udn走跳美食／savvik123
阿春姨米粉湯，濟南路二段巷弄內隱藏版幾十年的美食，味道好價錢便宜
這間米粉湯在這裡好久了，如果沒記錯的話，當年現在隔壁7-11那棟大樓還沒出現，這旁邊還是一排小屋，有著精製動畫坊這間宅宅喜歡的小店時，它就在了。那個時代光華商場還是在光華橋下。不像現在是獨立的大樓，這樣估一估至少三十年以上了吧！而近期因為公司就在附近，這間店也是我經常覓食的點，但因為常常是買回公司吃就一直沒寫，這天剛好在這吃飯，就拍拍介紹一下。
阿春姨米粉湯怎麼吃?
阿春姨米粉湯在那裡？忠孝新生站6號出口出來，沿著新生南路走到濟南路，左轉。然後看到第一個巷子，的對面就是這間老牌米粉湯了，走過來大概5分鐘以內。
20元的米粉湯！！餐點也超便宜，菜單當然就是看攤子上的價位啊！板子上最貴的菜叫大腸頭70元，以前好像只有米粉湯加黑白切，後來店家增加了越來越多的菜色只能說都很好吃。
粗粗的米粉湯，好吃的肉羹麵，然後切個黑白切還有吃塊油豆腐，太棒啦！
這天吃的
米粉湯
小碗米粉湯，用的是北部人最愛的粗米粉，粗粗的配上熬了一整天的乳白色湯頭，只能說相當棒，有加點芹菜，酸菜和油蔥，算是補點味道。
剛上來熱熱的最好吃
大腸頭
老闆把最貴的拿上來！！這就這間店最貴的菜了，個人覺得黑白切裡這個我比較喜歡一點，加點醬油膏，如果喜歡辣可以和老闆要一點辣椒醬，這裡的辣椒不錯。
油豆腐
這是我吃米粉湯時最喜歡點的，這豆腐就和米粉一起煮了很久很久，味道也都透了，加點醬一起吃，超棒！
肉羹麵
其實它不是標準長這樣的，啊我就不要菜也不要豆芽，就......肉羹是有點像赤肉羹的產物，蠻不錯吃，搭配的是黃油麵。然後這湯我還蠻喜歡的，特別是加了點辣椒以後。
總評
老店，兩個老人家忙來忙去，有空就會想來捧場，好吃！
阿春姨米粉湯
地址：台北市中正區濟南路二段54巷巷口
電話：不明
價格：50-200/人
營業時間：08:00–15:00(週一公休)
用餐時間：2020/6
拍攝相機：Panasonic GF9
個人評價：會再來
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