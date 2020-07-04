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板橋「石頭肉圓」熱銷超過三十年　在地人都愛的巷弄美食！

夢與幻的地圖 / 文、圖／savvik123

udn走跳美食／savvik123

石頭肉圓，江子翠巷弄內三十餘年老店，從攤販到店面，在地人很喜歡的美食

這天在附近工作，然後老人家我很宅，不知道現在的咖啡廳會在晚上六點這個時間點打烊，後來問了年輕人才知道這很正常。一般來說早打烊有時是很早開，有做早餐。但這種店經常是下午三四點會關。晚上六點這時間真的算蠻妙的。

但，好吧，咖啡廳關門了，雖然冰火波蘿油好吃到我還想吃一個。那總還是要吃個晚餐的，附近逛逛就逛到這間店了。

石頭肉圓怎樣吃

● 巷弄隱藏版從攤販變店家

這間巷弄內隱藏版小店，其實離捷運板南線江子翠站五號出口不遠，走一下就到了。而這間店根據查到的資料，一開始是沒有名字的，就一間我們很常見在家裡附近會看到的熱門攤子，後來是因為電視節目採訪才開始想到要叫石頭肉圓，詳細故事可以參考官網

生意相當好，我來吃的時候幾乎客滿，然後跑來外帶的人超級多。

旁邊的黑白切冷藏櫃

我是吃完了才看到我從小看到大的小虎食夢網文章，說黑白切很好吃。

● 石頭肉圓用餐環境

店內算是自助式，自己去拿餐具。然後衛生紙是在一進門之處，用完要自己丟。

因為是小吃，大家吃完換桌率很高，但還是有併桌的可能。桌與桌之間還算寬敞不會因為你背著東西就打到人。

● 石頭肉圓的菜單與價格

多數的麵 是35元，大碗55，還有很多小菜。肉圓也是一顆35，算是平價小吃，我看紅色字應該是推薦吧，那就都點有紅字的。

● 超Q彈的肉圓皮，還有筍絲與鵪鶉蛋

這天吃的

油豆腐

加上點醬我個人相當喜歡

豬血湯

豬血量超多的，根本吃不完，這間的豬血還不錯，蠻軟嫩，不過湯就比較清一點，與近期像昌吉街豬血湯那種不太一樣，不過卻很像我小時在家裡附近市場吃的口味。

肉圓

這間的肉圓的皮我很喜歡，相當Q彈，會有咬勁，不過也有人吃了覺得太軟。不知道是不是品質控管上的問題，醬汁算蠻討喜而且給超多的。

內餡最有名是有滷過的鵪鶉蛋，還有筍絲。其實我有點覺得奇怪，就我小時候吃的炸肉圓都是筍絲、鵪鶉蛋、肉塊這樣的組合，但為什麼大家覺得這口味很特別很少見呢。鵪鶉蛋滷的非常入味，不會像一些店家因為不入味讓蛋黃變的乾而不討喜。

總評

肉圓相當喜歡，因為近年皮夠Q的炸肉圓少了，比起我常在安東街買的一間店的肉圓它要更好吃一點，整體蠻美味的一間店。

石頭肉圓

地址：新北市板橋區文化路二段410巷11號

電話：02 2251 2473

價格：40-200/人

營業時間：12:00–20:30(週日公休)

用餐時間：2020/6

拍攝相機：Panasonic GF9

個人評價：會再來

文章來源：夢與幻的地圖   FB：夢與幻的地圖

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