摩艾冰磚太萌！新北「摩艾水果冰」平價又吸睛，夏季限定荔枝山必吃
炎炎夏日，溫度飆高時唯有吃冰最能消暑解饞。新北土城有家一週只賣兩天的冰品專賣店，招牌水果冰上會插著兩支超萌的摩艾冰磚，近年成為朝聖的粉絲們打卡必吃，而夏季限定的荔枝冰近期也已隨著夏天重磅回歸，冰控們可以準備出發啦！
這家「艸頭黃」店面不大，隱身於土城區附近的市場，位置最鄰近捷運亞東醫院站。店內以摩艾石像為發想，許多擺設藝術都有摩艾的蹤影，而最搶眼的莫過於每碗「摩艾水果報報冰」上鮮艷的摩艾造型冰磚。作為鎮店之寶，爽口的刨冰上鋪滿當季新鮮水果，還有口味各異、一咬徹底爆漿的爆爆球，成為了療癒系專屬滋味。
而期間限定的「荔枝冰」也是夏天必點，每口吃得到飽滿多汁的荔枝，加上愛玉及檸檬片，酸甜滑順的味道太令人心動。不過成品不會有摩艾，喜歡的人可用10元加購一支冰磚，增添可愛風。值得一提的是，每款冰磚各有口味，主打不加水、採水果汁原味打造，因此摩艾也會隨著水果變化模樣，簡直萌度爆表。
店內品項價位介於60至150元，等於用佛心價就能一次滿足網美級冰品的視味覺享受。但提醒想吃的人，「艸頭黃」每週只有六日營業，而其餘國定假日等時段則會另行公佈在粉專，有興趣的人出發前記得查看公告，以免撲空囉！
艸頭黃
地址：新北市土城區廣明街41巷2弄36號（啵蛋早午餐店旁邊） ⠀⠀⠀⠀
營業時間：假日12：30-18：30售完為止
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