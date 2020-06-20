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台北最韓＋最道地「韓式烤肉店」推薦！豬五花必點，加碼在地人生菜包肉法
烤肉控先筆記！以分享韓國旅遊美食起步的YouTuber「Erin's Diary 艾琳的日常」，近期透過影片，分享免飛韓國也能吃得到十足韓味的韓式烤肉店，間中還有來自韓國的老闆娘分享在地生菜包肉法，趕快一起看下去！
艾琳心目中高還原度的韓式烤肉餐廳，原來是位於新店區的「安妞韓國烤肉食堂」，店家為韓國人，主打料理原汁原味。影片中，韓國老闆娘熱情指導正宗生菜包肉包法，表示將肉、泡菜、蒜頭放到生菜中央，先折起下方葉子，再左右兩邊包起，捏成一小口塞入即可。此外，老闆娘也建議吃牛小排時，可加夾一片生蒜頭一起沾起司，濃郁的口感十分誘人，道地吃法趕快學起來！
艾琳強推五花肉，若沾上獨家芝麻油鹽，香氣瞬間升級，為值得一試的最韓美味。影片間中也不斷穿插與YouTuber Cheap一起討論的韓國美食文化歷史，像是不少享用過韓式料理的人，會發現大部分餐廳提供扁筷子，實際源自韓國傳統。韓國人完成餐點後會連同餐具一併擺放到小餐桌，再搬到炕上享用，為避免移動過程中滾動，採用扁筷子最為方便，另還有作為刨刀撕泡菜等功能，難怪韓國人都習慣使用扁筷子。更多關於飲食歷史的有趣解答，看影片就能見分曉！
安妞韓國烤肉食堂
地址: 新北市新店區民權路42巷17號
交通: 捷運大坪林站1號出口
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