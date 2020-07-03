大台北咖啡廳推薦！老宅文青風「URS 27M 郊山食間」　陽明山必吃手作甜點

在陽明山文化大學旁的美軍宿舍，在文化局推動老房子文化運動後，開了許多不同種類的異國餐廳。有別於草山小鎮中大多的餐廳都是美式風格，這家由老宅改建的URS 27M 郊山食間，濃濃的復古文青風格吸引了我的目光。

URS 27M其實是一個藝術展覽的展售空間，不定時的會舉辦不同主題的展。

而在一旁的郊山食間就是URS 27M另外開設的咖啡店，不來到這邊不僅可以享受美味的甜點，不也能同時享受到藝術的薰陶。

一踏入URS 27M 郊山食間，首先印入眼簾的開放式的廚房及工作櫃台。大家可自行入內找尋位置，再過來點餐。

----- URS 27M 郊山食間 Menu -----

郊山食間沒有紙本菜單，只有入口處的一個立牌，飲品的選擇只有10種並不多，甜點則是要以當天準備的為主。每人低消為一杯飲品或一份甜點，沒有用餐時間限制。

以老宅改裝的用餐空間，保留了歲月的古意，並沒有過多的裝潢。店內只設置了兩張大木桌，約莫20個座位而已，須與其他客人併桌而座。

有別於另一邊草山小鎮上的星巴克、餐廳熙來攘往，踏進URS 27M 郊山食間，彷彿來到另一個世界。幽靜的空間中伴隨著輕音樂，秒針的步伐似乎也緩慢了起來，心情也頓時平和了起來。

簡約的水泥搭配木質風格點綴了幾株綠色植物，午後的陽光透窗灑來別有一般風味。

白開水及餐具可自行拿取

抹茶戚風 $140元

一開始看到空空如也的蛋糕櫃，以為蛋糕已經都銷售一空了，正感到扼腕時突然看到隔壁桌客人的蛋糕送上桌。問了店員才得知，原來有些蛋糕還沒來得及擺放進甜點櫃裏，好在我們有主動詢問，不然就要與這好吃的抹茶戚風擦身而過了。

加入抹茶粉烘烤的戚風，外觀看似有些乾，但其實不然，蛋糕體的質地帶些彈性，用力壓擠後還會澎回原狀。而同樣加入抹茶粉打發的奶霜，更是這戚風蛋糕的靈魂配角，濃郁的奶香混合著抹茶的香氣入口即化。抹茶奶霜除了讓戚風本體的風味更濃厚外，也增添了濕潤感好入口，搭上杏仁片後口感又更加多元。

洛神氣泡飲 $130元

有著美美淡粉紅色色澤的洛神氣泡飲，除了有細碎的果醬外，還能吃到自家釀製的洛神花乾。洛神花微酸微甜的滋味中，還帶有些微的鹹度，搭上氣泡感冰冰涼涼的，相當清爽。

冰滴歐蕾 $160元

冰滴歐蕾以手沖咖啡搭上新鮮牛乳，沒有額外添加果糖搭配。URS 27M 郊山食間的咖啡豆帶有淡淡的酸氣，不會過於苦澀，但味道就一般般。

有別於美軍宿舍群的美式風格，URS 27M 郊山食間的老宅文青風在這邊具有獨特的氛圍，很適合帶上一本書或電腦，來這邊享受一個人的午後時光，也能順便看展享受藝術的薰陶。

URS 27M 郊山食間

地址：台北市士林區凱旋路27號

電話： 02-2861-8178

營業時間：平日 11:30~17:00；假日11:30~17:30 ；週二、週三公休

URS 27M 郊山食間官方Facebook

文章來源：愛許莉 Ashley 的吃喝玩樂拼圖 FB：愛許莉 Ashley 的吃喝玩樂拼圖

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