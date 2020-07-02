在地人也推薦！基隆不限時咖啡廳「Eddie's Cafe Et Tiramisu」手作提拉米蘇必吃

每每來到基隆不外乎就是在基隆廟口覓食，久而久之就少了些驚喜感。這次在基隆朋友的介紹下，發現了這間在地人相當喜愛的咖啡店Eddie's Cafe Et Tiramisu，趁著來到基隆遊玩，就順道過來喝杯咖啡，吃個甜點。

Eddie's Cafe Et Tiramisu位於仁愛區華四街，距離廟口約5分車程距離。隱身在住宅區中的咖啡館，不管是黃色的木門，還是吊燈，都讓我想起越南咖啡廳的異國風情。

Eddie's Cafe Et Tiramisu店內不算寬闊，約只有20個座位，也因為位置少的關係，這邊不接待4位以上的客人。靜謐的小店較適合一個人帶著電腦或書來，不然就是三兩朋友悠閒的喝個下午茶。

一整片的明信片牆及各式的小物搭配下，讓小小的店面多了分溫馨感。

如果點選莊園咖啡的客人，可以自行挑選喜歡的豆子。

我們來時已經接近打烊時間，吧檯上的甜點已所剩不多。如果是為了甜點而來的朋友，建議可以早一點過來喔～

後方的架上放了許多書籍及咖啡用品，如果隻身前來，也能挑本書靜靜地消耗時間。

----- Eddie's Cafe Et Tiramisu -----

Eddie's Cafe Et Tiramisu的低銷為每人一杯飲品，點心不算在低銷內，沒有用餐時間限制。

提拉米蘇(單份) $130元

超熱賣的人氣甜點就是這款提拉米蘇啦～造訪當天還碰上有客人訂購整盒外帶回家的呢！！！從剖面可以看到手指餅乾及鮮奶油層層堆疊而起的提拉米蘇相當真材實料，吸收咖啡酒後的手指餅乾質地變得鬆軟濕潤，帶著淡淡的咖啡香，搭配上滑順的奶油及可可粉，風味更增不會甜膩，入口即化。

檸檬貝殼蛋糕 $100元

貝殼蛋糕是法國的一種傳統小糕點，又名瑪德蓮蛋糕。瑪德蓮蛋糕可變化出多種口味，Eddie's Cafe Et Tiramisu供應的是經典的檸檬風味。這款蛋糕的質地比海綿蛋糕扎實，但水份較少較乾，搭上鮮奶油會比較濕潤好入口。

咖啡拿鐵(冰) $130元

相較於咖啡其實我是個比較愛喝茶的人，但Eddie's Cafe Et Tiramisu的咖啡卻意外的深得我心。這杯咖啡拿鐵一入口不會感受到豆子的苦味或酸味，入喉後口中還環繞的濃郁的咖啡香氣，耐人尋味。

咖啡摩卡(冰) $160元

朋友點的我沒喝到，但據朋友敘述加入黑巧克力的咖啡摩卡，淡淡的咖啡香有著厚重的巧克力風味，整體的味道不會過甜，喝久了也不會膩。

開業至今已經11個年頭的Eddie's Cafe Et Tiramisu是許多基隆人想喝咖啡就會想到的地方，這次造訪過也覺得這邊的咖啡相當不錯！愛喝咖啡的朋友下回來到基隆，不彷來試試喔～

Eddie's Cafe Et Tiramisu

地址：基隆市仁愛區華四街25號

電話： 0989-840-785

營業時間：週一~週日 11:00~19:00；週三公休

Eddie's Cafe Et Tiramisu官方Facebook

文章來源：愛許莉 Ashley 的吃喝玩樂拼圖 FB：愛許莉 Ashley 的吃喝玩樂拼圖

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