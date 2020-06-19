文青必衝！台北新開「漢堡餐酒館」菜刀門把超吸睛，爆紅「牛奶糖漢堡」必點

走進信義區的巷弄，濃濃的漢堡肉香氣撲鼻而來，店外裝潢大量採用灰黑與白瓷磚元素，搭配一個個多汁飽滿的漢堡，打破一般漢堡店明亮的風格，形塑一種冷調的黑色系風格，它就是「Butcher by Lanpengyou」，主打手打肉漢堡，不與一般牛豬混合的漢堡肉，而是選用Choice等級的純牛肉製成，每一口咬下去都是精華，目前開幕試營運，至6月26日前皆採預約制喔，座位數不多，要吃即刻預約吧！

外裝盒採用全黑包裝，非常有質感。 圖／Butcher by Lanpengyou的Ig官方專頁

位於台北市信義區基隆路的「Butcher by Lanpengyou」是由四位大男生一手打造而成，堅持不採用牛豬混合漢堡肉，他們認為漢堡肉是整個漢堡最精華不可或缺的食材，因此堅決自己研發設計口味與品質，像是牛肉漢堡，從原塊肉分切到絞肉拍打成形，都是一手包辦，製作過程中不增加任何手工添加物，保持肉質最鮮醇的原味。而口味也非常多元，基本款有「起司牛堡」，還可以搭配培根跟加價雙份漢堡排，厚切的肉排加上濃郁起司與獨門醬汁真的是絕配，會一口接著一口吃不停；若喜歡雞肉或豬肉的民眾，可選擇「男子漢手撕豬肉堡」或「雞腿堡」，豬肉堡每天限量10個，將豬肉切成絲配上新鮮洋蔥，非常爽口不油膩，雞腿堡則是用整塊雞腿肉醃漬，再將雞腿肉小火煎熟後，再至烤爐烤，完全把雞汁鎖住，配上微辣醬汁，簡直美味極品。

「Butcher by Lanpengyou」擺盤精緻獲網友好評。 圖／IG網友Peray授權

除此之外，目前店內還有一款超人氣爆紅「海鹽堅果牛奶糖漢堡」，以熱融的牛奶糖醬作為基底，搭配微鹹的堅果與脆嫩的培根，還有又厚又大5oz.的主角牛肉漢堡排，咬下去甜鹹甜鹹的特殊口感，完全顛覆對漢堡口味的定義，迸出全新滋味，搏得網友一致認同的好評。由於人力有限且堅持給客人最好的用餐品質，目前至6月26日前，只採電話或LINE官方帳號預約，近期將會有訂位系統，另外Butcher by Lanpengyou還將於6月27與28日會舉辦神秘小活動，詳情請上Instagram或臉書公告喔，日前也宣告將於7月1日正式營運，敬請期待！

脆嫩的培根搭配超厚手打肉排，一口接一口停不下來。 圖／IG網友Peray授權

Butcher by Lanpengyou

目前僅接受LINE與電話預約訂位

預約專線：02-2732-0070 ； LINE@ ：@064fwnor

營業時間：週日-週四：11:00-22:00；週五-週六：11:00-24:00；平日14:30-17:30休息

地址：台北市信義區基隆路二段87號

「Butcher by Lanpengyou」店名含有「Butcher（屠夫）」就是對肉品的延伸。 圖／IG網友Peray授權

店內裝潢採黑灰冷色調。 圖／IG網友Peray授權

此面牆往往吸引許多顧客美拍。 圖／IG網友Peray授權

延伸閱讀：

．補班日好康整理包！ 咖啡飲料齊推買一送一、冰淇淋買大送小

．身份證「6、2、5、4」中任一碼 5折爽吃台中金典酒店Buffet