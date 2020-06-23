影／正濱漁港「彩色屋」成打卡夯點　還能大口吃現烤吉古拉

【圖／文：行遍天下】

避開遊人如織的基隆市區，行駛在台2線海岸公路，一側是綿延的山脈， 另一面有波光粼粼的水色， 美景不斷，從海風與山風中穿過， 被湛藍和綠意擁抱。

俗稱基隆漁港的正濱漁港已轉型為觀光休閒漁港。

位在和平島南方、日治時代台灣第一大港正濱漁港，扮演帶動基隆漁業發展、商業繁榮的要角，也是北台灣重要遠洋漁業基地，隨著漁船噸位增加、水位不堪負荷後，正濱漁港功成身退，轉型懷舊風的觀光碼頭，氣氛閒適。前兩年，漁港旁一字排開的樓房換上五顏六色的外牆，和港灣漁船、遊艇相呼輝映，景色夢幻，快速在IG竄紅。

涂大的吉古拉是專賣手工竹輪的老店。

除了在彩色屋拍照，也別錯過香噴噴的現烤吉古拉，吉古拉就是手工竹輪。盛產海鮮的基隆，天婦羅、吉古拉和魚板等加工品格外好吃，不僅魚香味濃郁，口感也特別Q彈，以鯊魚魚漿製作的吉古拉，就是竹輪，無論單吃或炒菜，都美味。正濱漁港碼頭旁，就有一家專賣手工碳烤竹輪的涂大的吉古拉老店，烤得金黃的竹輪飄散著鮮香，旅客人手一支，邊吃邊看老闆涂仔的烤竹輪手藝，成為逛漁港的另一個樂趣。

在烤架上的竹輪散發誘人香氣。

剛烤好的吉古拉外脆軟Q熱熱最好吃。





景點介紹

涂大的吉古拉

地址：基隆市中正區正濱路27號

電話：0910-251-920（阿雲）、0921-140-048（涂仔）

時間：7:30∼11:00，週日、週一公休

價位：每支20元，每人限購1支，購買1包需預訂





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