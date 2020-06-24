新北串燒居酒屋推薦！來去新莊廟街百年古厝喝一杯
【圖／文：行遍天下】
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
位在新莊廟街夜市巷弄內的「摩多居酒屋」以日文もっと的發音motto命名，涵意是多一點、多喝一點，也代表店主對從小生長到大的新莊在地情感之濃厚累積，而秉持傳承和發揚老街文化的意念，與多年從事串燒居酒屋的工作，在因緣際會下，相遇了這座百年古厝，便和合伙的朋友親手一磚一瓦重新改造。
在保有老屋的基本結構下，將木樁重新成為店內裝潢設計之一，且將各處收集而來的古物和傢飾佈置其間，再加上手繪的塗鴉牆飾，甚至是保齡球道改製成的木桌，處處皆見證歲月的美好風景，融合濃濃的中、日式老情調，與有300年歷史的新莊廟街古城相互輝映，在古意時尚中更發揮前衛的餐點創意，將西方法式擺盤美學引入傳統台日風居酒屋中，在衝突美學裡，享受多重文化的洗禮，一嚐究極的五感饗宴。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
店家資訊
摩多居酒屋-新莊廟街串燒酒場
地址：新北市新莊區新莊路483號1樓
電話：02-2201-2483
營時：週三至週五17:30～00:00、週六至週一17:30～凌晨1:00(週二公休)
消費：基本消費只要每人有點餐飲皆可，需加收10%服務費，禁止攜帶外食
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