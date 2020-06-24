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新北串燒居酒屋推薦！來去新莊廟街百年古厝喝一杯

聯合新聞網 / 行遍天下
中國風格木造坐舖中店主正熱情解說料理菜單，適合親友相約聚餐。(飲酒過量，有害健康)
中國風格木造坐舖中店主正熱情解說料理菜單，適合親友相約聚餐。(飲酒過量，有害健康)

【圖／文：行遍天下】

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

位在新莊廟街夜市巷弄內的「摩多居酒屋」以日文もっと的發音motto命名，涵意是多一點、多喝一點，也代表店主對從小生長到大的新莊在地情感之濃厚累積，而秉持傳承和發揚老街文化的意念，與多年從事串燒居酒屋的工作，在因緣際會下，相遇了這座百年古厝，便和合伙的朋友親手一磚一瓦重新改造。

舊保齡球道改製成的木桌吧檯區陳列許多古韻味小物，是人氣座位區。
舊保齡球道改製成的木桌吧檯區陳列許多古韻味小物，是人氣座位區。

手繪的藝術塗鴉牆，豪氣萬千盡展濃濃廟街的城市記號圖像。
手繪的藝術塗鴉牆，豪氣萬千盡展濃濃廟街的城市記號圖像。

在保有老屋的基本結構下，將木樁重新成為店內裝潢設計之一，且將各處收集而來的古物和傢飾佈置其間，再加上手繪的塗鴉牆飾，甚至是保齡球道改製成的木桌，處處皆見證歲月的美好風景，融合濃濃的中、日式老情調，與有300年歷史的新莊廟街古城相互輝映，在古意時尚中更發揮前衛的餐點創意，將西方法式擺盤美學引入傳統台日風居酒屋中，在衝突美學裡，享受多重文化的洗禮，一嚐究極的五感饗宴。

盛合五本╱250元、花魚一夜干╱280元：蔥鹽豬五花、明太子雞腿、牛肋串、雞軟骨、七里香與花魚一夜干，一次大啖烤工極優的美味。(警語:飲酒過量，有害健康)
盛合五本╱250元、花魚一夜干╱280元：蔥鹽豬五花、明太子雞腿、牛肋串、雞軟骨、七里香與花魚一夜干，一次大啖烤工極優的美味。(警語:飲酒過量，有害健康)

熔岩雞肉丸、生牛肉沙拉、千壽 久保田720C.C.：上桌時現場炙燒的焦糖起司雞肉丸，擁有如法式甜點般的驚喜彈牙好味。(警語:飲酒過量，有害健康)
熔岩雞肉丸、生牛肉沙拉、千壽 久保田720C.C.：上桌時現場炙燒的焦糖起司雞肉丸，擁有如法式甜點般的驚喜彈牙好味。(警語:飲酒過量，有害健康)

酥炸軟殼蟹、奶油明太子烏龍麵、摩多彩虹特調：擺盤精緻的美學料理，料好實在的軟殼蟹、明太子烏龍麵與無酒精漸層水果汁，佐出味蕾好口感。(警語:飲酒過量，有害健康)
酥炸軟殼蟹、奶油明太子烏龍麵、摩多彩虹特調：擺盤精緻的美學料理，料好實在的軟殼蟹、明太子烏龍麵與無酒精漸層水果汁，佐出味蕾好口感。(警語:飲酒過量，有害健康)

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

　

店家資訊

摩多居酒屋-新莊廟街串燒酒場

地址：新北市新莊區新莊路483號1樓

電話：02-2201-2483

網址：@mottomotto.xz

營時：週三至週五17:30～00:00、週六至週一17:30～凌晨1:00(週二公休)

消費：基本消費只要每人有點餐飲皆可，需加收10%服務費，禁止攜帶外食

　

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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