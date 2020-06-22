捨不得睡的夜貓子也能去！台北10家「夜景餐廳＋深夜咖啡廳」推薦

在漫漫長夜裡，你是捨不得睡還是睡不著？無論你是哪一種，挑間咖啡廳讓深夜的美好在咖啡香裡渡過。10家台北夜景餐廳、咖啡廳，收留你說不出口的心事，溫暖你悠長的夜晚。

捨不得睡的你---夜景餐廳

夜景餐廳＃1 草山夜未眠

▲夜景餐廳-草山夜眠。（圖／攝影者：rzsun6615授權提供, Instagram）

這間百萬夜景咖啡廳可以眺望台北盆地的夜景，在高處眺望下的台北城就像是鑲了寶石般閃閃發亮。小編非常喜歡這家餐廳的座位陳設，面對夜景第一排的即是兩人並坐的情人雅座，也有包廂等各式座位。此店無論是合菜還是單點都有很多元的選擇，小編特別推薦什錦海鮮鍋，騎車上來看夜景的朋友吹了風後，來吃份暖呼呼的火鍋，這不是幸福什麼是幸福~

▲夜景餐廳-草山夜未眠。（圖／草山夜未眠,授權提供）

＊夜景餐廳營業時間：16：00~3：00 / 週五週六16：00~5：00

＊夜景餐廳地址：台北市士林區東山路25巷81弄99號

夜景餐廳＃2 屋頂上

▲夜景餐廳-屋頂上。（圖／攝影者：ting_chuan授權提供, Instagram）

這家充滿峇厘島風情的夜景餐廳，不只賣咖啡、酒水，還賣各式合菜、燒烤、熱炒等多樣化的餐點。每位客人低消350元(另加一成服務費)，就這樣level的美景配美食來說小編覺得CP值滿高的。

唯一的小缺點是如果你是沒有汽機車的朋友，交通上會有些不便。位在陽明山的屋頂上要搭260號公車，再走20分鐘抵達，在山野間漫步挺舒服的。小編建議可安排假日去陽明山走走，到竹子湖看繡球花再去屋頂上用晚餐，回程還可以搭大眾運輸下山(末班車22：30)，對沒有車又想看夜景的朋友來說還算挺方便的。

▲夜景餐廳-屋頂上。（圖／攝影者：adust0713授權提供, Instagram）

＊夜景餐廳營業時間：17：00~3：00 / 週六週日12：00~3：00

＊夜景餐廳地址：台北市士林區凱旋路61巷4弄33號

夜景餐廳＃3 龍門客棧

▲夜景餐廳-龍門客棧。（圖／攝影者：black19851023授權提供, Instagram）

相信假日睡到中午的小編一定不是孤單的，夜貓子們站出來！假日睡到曬屁股的捧油可以參考這個路線：睡到中午>青立方休閒農場吃午餐>新店銀河洞瀑布>貓空樟樹步道>龍門客棧夜景餐廳。

在貓空可以眺望台北市的夜景，炎炎夏日吹著山間夜晚的微風，那些平日惱人的雜事都可以在這靜了下來。貓空的龍門客棧夜景餐廳，是間以合菜為主的台式餐廳，適合三五好友在此相聚。該夜景餐廳亦提供兩人份的餐點，即便是平日下班後也可以搭著貓纜和另一伴來浪漫一下~

＊夜景餐廳營業時間：11：00~1：00 / 週日10：45~22：45

＊夜景餐廳地址：台北市文山區指南路三段38巷22之2號

夜景餐廳＃4 貓空閒

▲夜景餐廳-貓空閒。（圖／攝影者：apple006226授權提供, Instagram）

說到貓空附近有什麼好玩的，若你只想到木柵動物園那就LOW掉了。假日想要遛小孩的朋友，可以參考這個路線：福州山公園>福鼎湯包>青山香草園DIY>深坑老街>貓空間夜景餐廳。

青山香草園一間提供香草植物生態解說，以及手作DIY的空間，適合帶家裡的小朋友去體驗，但要特別注意這家生態園只在週末開放散客參觀，平日僅接受團客呦~

這家貓空間咖啡位在貓空的山頭上，原先是一家行動咖啡車，現在則發展為露天的咖啡廳。如果假日不知道要去哪裡玩，可以考慮到這家有可愛小貓和輕食飲品的夜景餐廳吃點東西。

▲夜景餐廳-貓空閒。（圖／攝影者：ly4428授權提供,Instagram）

＊夜景餐廳營業時間：10：00~00：00(週一公休)

＊夜景餐廳地址：台北市文山區指南路三段38巷33號

夜景餐廳＃5 淡水長堤LB咖啡館

▲夜景餐廳-淡水長堤咖啡館。（圖／攝影者：_wunientzu授權提供,Instagram）

不知道大家有沒有聽過河仁傑的「最喜歡去淡水」，歌詞裡提到：

「看一看街頭表演

順便吃個海鮮

還沒玩個過癮怎麼就要天黑

喔你們是否

也不想太早回台北」

淡水就像台北的後花園，拿張悠遊卡就可以抵達淡水，無論是氣氛還是步調都比台北慢了一些，每次去淡水都有一點捨不得回台北逝去的fu。除了在博物館、老街、淡江真理大學走走外，去淡水騎單車、搭船吹吹風、坐輕軌漫遊也是很棒的活動。

這家淡水長堤LB咖啡館有兩層樓，一樓是淡水河景第一排，風格的部分是簡單大方的歐式設計，二樓是古典的紅磚復古風，無論一樓還是二樓都很好拍。這家一路從中午開到深夜的咖啡廳，建議大家在夕陽時段和深夜時段去用餐，可在河邊賞夕陽和三五好友談心何其美好。

＊夜景餐廳營業時間：11：00~00：00

＊夜景餐廳地址：新北市淡水區中正路21巷9號

想要一個人靜一靜---深夜咖啡廳

深夜咖啡廳＃6 Remember Me 記得我咖啡Café

▲深夜咖啡廳-記得我cafe。（圖／攝影者：miayukia授權提供, Instagram）

介紹完夜景餐廳，小編加碼介紹深夜咖啡廳。在眾多台北餐廳中精選出5家，讓你能在晚上和朋友小酌，或好好地和自己獨處的深夜咖啡廳給大家。

這家「記得我咖啡」位在捷運小巨蛋附近，下車後步行五分鐘左右即可抵達，讓你喝了酒精飲料搭捷運回家即可。點熱飲時店家還會附上一張寫了詩的小紙條，讓喝下這杯咖啡的人喝的心暖暖的。為什麼有些人會喜歡喝咖啡呢？可能是因為喝咖啡跟喝其他飲料不同，喝咖啡是喝一種情調、一個思緒、是你又或者是吧檯手的故事，也許正因為著樣才能讓人用一杯咖啡的時間「記得我吧！」

＊深夜咖啡廳營業時間：12：00~2：00 / 週日週一12：00~22：00

＊深夜咖啡廳地址：台北市松山區南京東路四段133巷4弄16號

＊平均消費：130~350元

深夜咖啡廳＃7 開燈咖啡 Dawn Surf & Co. Café

▲深夜咖啡廳-開燈咖啡。（圖／攝影者：h.wwithlens授權提供, Instagram）

這家座落在信義區的開燈咖啡，屬於室內空間較亮的咖啡廳，很適合深夜讀書想文案。之所以叫「開燈」咖啡，是因為「開燈」在衝浪界的術語中，代表著衝早浪之意，於破曉之際在海上追風逐浪一直到太陽升起。老闆將對南國陽光的熱愛、衝浪的熱血、咖啡的溫熱合而為一，在深夜未睡不著的你開一盞燈等著你的來到。

＊深夜咖啡廳營業時間：15：00~00：00/ 週六13：00~00：00 / 週日13：00~22：00 (週一公休)

＊深夜咖啡廳地址：台北市信義區光復南路419巷76號

＊平均消費：130~400元

深夜咖啡廳＃8 杜鵑窩 CUCKOO's NEST

▲深夜咖啡廳-杜鵑窩。（圖／攝影者：mo_llly___h授權提供, Instagram）

過膩了假日滑手機、追劇的無趣生活？還是受不了公司家裡的兩點一線的制式化生活呢？也許你的人生需要到不同的岔路看看風景，就像這家咖啡廳的老闆也是一位演員，曾演過金穗獎電影《凡凡》的女主角-十九，亦參與過許多MV廣告的演出。誰說人生只能有一個角色呢？多采多姿的人生、斜槓的生活態度，都能給乏味的日常添色。

假日睡到下午的你大半天已經在夢鄉裡消逝，但沒關係來看看半天也能玩的路線：胡適紀念館>自由潛水體驗>杜鵑窩咖啡廳。胡適紀念館分為三個部分，分別是胡適故居、文學陳列室、胡氏墓園(公園)，綠意盎然的胡適墓園有著一條「白千層樹」的石板小徑，很適合來張知性文青風的照片，而胡氏故居則是結合美日風格的建築，有著非常良好的採光，走到裡面就像搭上時光機回到那個以紙筆為槍械的文學論戰革命時代。

▲深夜咖啡廳-杜鵑窩。（圖／攝影者：mo_llly___h授權提供, Instagram）

回到咖啡廳的介紹，這家亂中有序的咖啡廳充滿剪紙、明信片、雜物擺設，看起來很奇怪但也怪可愛的風格，不明顯的招牌，讓這家杜鵑窩咖啡的顧客多是黏濁度高的老主顧。店內還有超可愛的毛小孩。小編覺得這家店是適合找靈感的好地方，也是能讓夜貓子夜晚來一杯的好去處。

＊深夜咖啡廳營業時間：14：00~00：30 / 週六週日13：30~00：30

＊深夜咖啡廳地址：台北市中山區北安路458巷41弄52號

＊平均消費：100~220元

深夜咖啡廳＃9 Congrats Café

▲深夜咖啡廳-Congrats Café。（圖／攝影者：tung77_food_travel授權提供, Instagram）

這家營業時間超長的咖啡館，以水泥牆的淺灰色調為設計主體，白天環境明亮非常適合自由業者來這邊工作；晚上則打上溫暖色調的電燈，整個氣氛慵懶起來。這家座落在信義區的不限時咖啡廳，低消僅須點一杯飲料就能坐上一整天，無疑是繁忙城市中的小確幸。這家店的香甜肉桂捲、酥軟可送跟綿密的拿鐵咖啡，是店內的熱門品項。

▲深夜咖啡廳-Congrats Café。（圖／攝影者：tung77_food_travel授權提供, Instagram）

＊深夜咖啡廳營業時間：9：30~00：00 / 週六13：00~00：00 / 週日13：00~22：00

＊深夜咖啡廳地址：台北市大安區文昌街49號

＊平均消費：130~300元

深夜咖啡廳＃10 早秋咖啡

▲深夜咖啡廳-早秋咖啡。（圖／攝影者：limeishu授權提供, Instagram）

位在中正區的早秋咖啡開到凌晨十二點，提供各式鹹食、甜點、酒水、軟性飲料等...不限時又有獨立充電座位的深夜咖啡聽，讓人沒有趕著吃完東西的壓力。這家電的老饕招牌是"Locomoco"，是一種用牛肉豬肉混合手作漢堡排多汁美味，淋上特製的蘑菇醬和半熟的太陽蛋，啊斯~超享受的。

如果是假日想來的中正區知性旅行的朋友，小編推薦可以走這個路線：故宮博物院>101展望台>中正紀念堂>永康街美食點心之旅>來去早秋咖啡喝一杯~

▲深夜咖啡廳-早秋咖啡。（圖／攝影者：limeishu授權提供, Instagram）

＊深夜咖啡廳營業時間：12：00~00：00

＊深夜咖啡廳地址：台北市中正區晉江街10號

＊平均消費：130~350元

朋友來台北玩不知道要帶他去哪的你，或是想為心事和煩惱找個出口的你，挑間深夜咖啡廳，打開大門讓咖啡的香氣與溫熱的蒸氣加溫你(們)的日常。

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