踏浪玩沙賞沙雕！「2020福隆國際沙雕展」交通&門票+東北角景點全攻略

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2020年的福隆國際沙雕展為期四個月將在5月30日登場！今年的沙雕季以「巨人的夢遊世界」為主題，因為疫情的關係，2020福隆國際沙雕展也改以台灣沙雕團隊為主，打造32座國際水準沙雕作品，其中還有最夯的防疫國家隊帶著粉紅口罩坐鎮沙雕展，所有活動資訊ReadyGo都幫你整理好了，還附上周邊景點，看是要往宜蘭方向或是往基隆方向通通有！趁著天氣漸熱的初夏來到福隆踏浪、玩沙、賞沙雕吧~

｜活動介紹

圖/福容大飯店 福隆

福隆海水浴場是北部相當熱門的親水景點，優美潔淨的沙灘與碧海藍天讓這裡有著黃金海岸的美名，每年夏天總會吸引大批的民眾來到海邊戲水，也因為這裡的水流平緩而成為獨木舟、風帆、拖曳傘、游泳、衝浪、滑水等各式水上活動的勝地。

圖/福容大飯店 福隆

福隆海水浴場得天獨厚的自然條件還有柔軟細緻的沙粒，不僅觸感良好且和水後的可塑性佳，因此被選為台灣大型戶外沙雕季的創始地，自2008年以來年年舉辦「福隆沙雕藝術季」，可讓民眾欣賞國外沙雕藝術家的驚奇創作。

2020福隆國際沙雕藝術季活動亮點：

2020福隆沙雕藝術季以「巨人的夢遊世界」為主題，講述一名巨人在海洋旅行的過程之中，意外飄流到了福隆沙灘，一連串的冒險即將在福隆沙雕季登場，一起跟著巨人的腳步穿越在大小人國的神祕世界之中，而在展區盡頭的黃金金字塔沙雕除了高達8米之外，在塔頂尖端更是暗藏彩蛋，每當日落時分，東北角的夕陽光線就會穿過尖端的洞口，投射在黃金沙灘之上，讓遊客就像沐浴在聖光之下尊貴的法老王一般，享受著獨一無二的太陽。

活動日期：109年5月30日至9月30日

每日開放參觀時間：

週一~週日早上8點到下午6點(最後入場時間5：30PM)

活動地點：福隆海水浴場(新北市貢寮區福隆里福隆街41號)

門票：

全票 每人100元

團體票 每人90元 ( 需20人以上)

特優票 每人50元 (3-12歲孩童、65歲以上老年人，出示證件)

※ 未滿三歲兒童及九十公分以下兒童(免費)，身心障礙者優待免門票; 陪同者(限一人)免門票入園。

※ 貢寮區居民出示證件免費，僅限本人

｜交通資訊

火車：

火車至福隆站下車後步行約5分鐘即可抵達活動現場

客運：

公車可搭乘國光客運(台北─羅東)、基隆客運(國家新城─福隆)及配合2019福隆國際沙雕藝術季，搭乘「台灣好行黃金福隆線」，於福隆遊客中心站下車後依指示步行前往

自行開車：

國道1號或3號→台2線(濱海公路)→福隆或周邊停車場

國道1號→萬瑞快速道路→台2線(濱海公路)→福隆或周邊停車場

國道5號→石碇交流道→106線→平溪→北38→雙溪→台2丙線→福隆或周邊停車場

國道5號→頭城交流道→台9線往頭城→台2線(濱海公路)→福隆或周邊停車場

｜東北角周邊景點推薦-往宜蘭方向

#福隆舊草嶺隧道

圖/IG@jean31421 圖/IG@kenttw

來到福隆還有一項超級推薦的活動就是沿著舊草嶺環狀線騎乘自行車，既能動動身子揮灑汗水又可欣賞到山海環繞的景緻，從福隆火車站出發不久便會抵達由鐵道改建的「舊草嶺隧道」，隧道口綠樹成蔭的神祕氛圍宛如電影神隱少女的場景而聲名大噪，穿越隧道以後也穿越了宜蘭和台北的交界，抵達宜蘭千萬別放棄走回頭路，只要繼續沿著環狀線走就可以把整條海岸線盡收眼底，絕對值得大家在放假時來景色優美的東北角揮灑一下汗水！

#咱倆FOOD.CAFE.LOVE

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距離福隆海水浴場五分鐘車程有間繽紛的彩色老屋，旁邊的紅磚屋牆上畫買了可愛的圓點點，吸引許多人前來拍照打卡，踏進店內才知道原來兩邊是相通的！一邊是清新年輕的座位區，一邊是老屋廚房改造的復古雜貨風，斑駁的牆面前放著懷舊的灶咖、藤椅，彷彿乘坐著時光機回到過去，喜歡看海的人也可以在頂樓享用美食配美景。

地址｜新北市貢寮區福隆里桂安街5號

訂位專線｜02-2499-1365

營業時間｜11:00-19:00 (週一二公休)

#靈鷲山無生道場

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靈鷲山無生道場位於臺灣東北角，緊鄰福隆海灘，三面環海，可以遠眺太平洋，入口處「天眼門」眼睛的造型呈現了佛教藝術的新風格，左右眼分開看亦如同一對鷲鳥造型，門柱石刻則為世界各大宗教的古老修行圖騰，假日來這邊走走，參拜之於還能欣賞遼闊的海景，享受一日的寧靜洗滌心靈。

地址｜新北市貢寮區香蘭街7之1號

#馬崗漁港

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從福隆海水浴場再往東走，到三貂角附近有處寧靜迷人的小漁村，有個稱號是台灣最東邊的漁港，這裡也因為有非常多貓咪出沒而被稱作隱藏版的貓村。漁港邊曾有人養殖九孔，海水池在廢棄之後儼然成為一處天然游泳池，在這裡靜靜坐在岸邊也感覺十分幸福，不過這裡正是因為人煙稀少而讓貓咪數量得以增加，希望大家來訪時可以好好保護當地原始的美好，也不要打擾到當地人和貓咪的生活喔~

地址｜新北市貢寮區馬崗街

#三貂角燈塔

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三貂角燈塔是台灣的極東點，燈塔旁幸福教堂廣場滿滿的裝置藝術，浪漫十足的希臘風圓拱型涼亭，海天連成一線，遼闊的視野很療癒，旁邊還有一座由倉庫改建而成充滿異國風情的三貂角教堂，也是熱門的婚紗拍攝景點，夜晚的無光害更是觀星賞銀河的好地方。

地址｜新北市貢寮區馬崗街38號

#桃源谷步道

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美如windows桌布的青綠色大草皮一直是北部踏青的好去處，蜿蜒起伏的山稜線與湛藍的海洋交織，360度零死角的美景彷彿來到人間仙境般療癒，想要抵達桃源谷可以從草嶺線、內寮線、大溪線或石觀音線出發，其中如果不想花太多體力和時間的話可以選擇走內寮線，大約不到半小時就能坐擁無敵美景囉~

地址｜新北市貢寮區內寮街65-2號

｜東北角周邊景點推薦-往基隆方向

#金沙灣

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金沙灣也是東北角著名的景點之一，不過相較於其他海灘的面積，這邊算是較為小型的沙灘，因此人潮較少反而更多了些恬靜的風光，附近有免費停車場和一座小橋，橋下有條河流可以讓小朋友安全地戲水和抓螃蟹。

地址｜新北市貢寮區和美街72號

#92K週末食堂-九恩商行

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放假在海邊吹風發呆，吃著簡單卻鮮甜美味的料理，思緒飄在那些無關緊要的小事情上，人生不就該這麼單純自在嗎？92k週末食堂-九恩商行每週只營業2天，面海的露天座位是店裡最搶手的位置，迎著微微海風品嘗新鮮現捕的海鮮料理，不做什麼也讓人想待上一整天。

地址｜新北市貢寮區美艷山街70之3號

#龍洞灣岬步道

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多數人對龍洞的印象大多停留在浮潛或潛水天堂，但其實東北角除了鼻頭角步道之外，龍洞還有一個龍洞灣岬步道，擁有3500萬年最古老的峭壁岩層，繞著懸崖峭壁的步道而走，沿途欣賞巨石臨海矗立，以及古老的岩層地質變化，到龍洞除了玩水之餘，不妨來趟時空之旅。

地址｜新北市貢寮區和美街49號

#陰陽海

圖/IG@ygt1016

陰陽海像是一塊大自然的調色盤，由於雨水滲入金瓜石的礦石中產生氫氧化鐵，而出現黃褐色的礦水並與海水交融，才造就了陰陽海這麼奇特的自然景觀，所以每次來到陰陽海都可能會看見不太相同的色彩，而陰陽海上方有處沿海公路被網友們封稱台灣版的「灌籃高手平交道」，在路邊和深淺不一的藍色海水拍照起來特別有日系的氛圍呢~

地址｜新北市瑞芳區明里路90-1號

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