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台版亞馬遜雨林免費逛！「大板根森林」端午連假身份證對對碰，加碼6月平日免門票入園
全台大解封之後，大家可在國內自由透氣啦！趁著夏天的到來，到森林避暑、親近大自然也成了療癒系輕旅行首選。新北三峽「大板根森林溫泉飯店」內擁有國寶級低海拔原生亞熱帶雨林，6月陸續推出限定好康開放免費入園，趕快筆記下來出發吧！
大板根蔥鬱森林佔地達17公頃，號稱台版亞馬遜雨林，大片山林美景讓人彷彿步入世外桃源，園內還有森林步道、彩虹吊橋、各式植物。值得一提的是，大板根在端午連假推出限定專案活動，6/25至6/28期間，凡身分證字號「含2個以上的5」，可享當日免費入園一次。若希望避開人潮，6月平日也持續開放遊客免費入園，超適合一家大小暢遊綠意盎然的環境，吸收滿滿芬多精！
不僅如此，大板根也同步祭出平日露天溫泉「2人同行1人免費」優惠，若想度過悠閒的一天，超適合揪朋友到有美人湯之譽的溫泉區享受，作為輕旅行的最後行程。
大板根森林溫泉飯店
地址：新北市三峽區插角里插角79號
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