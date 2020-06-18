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新北自駕賞夜景！ 老街駐足、溪畔遊走　安心國旅半夜還車馬ㄟ通

聯合新聞網 / 行遍天下
入夜時，別忘了到雙溪的溪畔遊走，光呼吸與聆聽水的聲音，就十足療癒。
入夜時，別忘了到雙溪的溪畔遊走，光呼吸與聆聽水的聲音，就十足療癒。

【圖／文：行遍天下】

說Go就Go！疫情趨緩，國旅大受歡迎，是時候出門走走。但坐在大眾運輸系統上原則還是要配戴口罩，無法好好呼吸，那何不使用現在最熱門的共享汽車，隨租隨開，沒有還車時間限制，想開到多晚就多晚，安心國旅出門去，來趟新北夜景小旅行吧！

隨租隨還，說Go就Go！
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晃遊體驗山城小鎮風華

淡蘭古道近幾年大受歡迎，其中有一座山中小鎮因此而發跡，這回選擇駕著車穿梭在山林小徑之間，來到雙溪一遊，因為平　林溪、牡丹溪交會而得名的雙溪，幽幽靜靜彷彿遺世獨　立，甚至被古蹟作家林衡道取名為「山中的威尼斯」。到雙溪老街感受紅磚牆古韻痕跡、渡船頭的國劇臉譜浮　球也顯得可愛，入夜，走在溪畔旁，涼夏與悠哉愜意感　就這麼油然升起了啊！　

雙溪老街上一定要留意的百年老藥店，就算不購物，也可細細品看許多老而有趣的玩意兒。
雙溪老街上一定要留意的百年老藥店，就算不購物，也可細細品看許多老而有趣的玩意兒。

　

開到台灣最東邊

台灣最東邊不是綠島、也不是蘭嶼，而是新北貢寮的馬崗，而馬崗沿著山路往上前進，路的盡頭就是台灣最東的燈塔，三貂角燈塔，被稱為「台灣眼睛」、有著純白建築塔身，至今已有85年歲月卻仍會在夜晚旋轉起亮燈，守護著至東邊辛苦的漁民返航之路。

最東邊的三貂角燈塔，天色漸暗後就會閃起照射光芒。
最東邊的三貂角燈塔，天色漸暗後就會閃起照射光芒。

從傍晚待到入夜，從燈塔平台往下眺望，全台最東馬崗漁村的夜景與公路穿梭光影。
從傍晚待到入夜，從燈塔平台往下眺望，全台最東馬崗漁村的夜景與公路穿梭光影。

　

追夜景Go

雙溪老街

地點：：新北市雙溪區長安街

特色：紅磚牆建築、百年中藥舖建築、渡船頭

　

雙溪夜景

地點：雙溪南天宮與雙溪畔都可看夜景

特色：安靜、火車穿梭、與散步阿姨閒聊

　

三貂角燈塔與漁村夜景

地點：新北市貢寮區馬崗街38號

時間：三貂角燈塔開放時間:9:00∼17:00(燈塔點燈為18:00)

特色：台灣最東燈塔、向右可看龜山島、追星星也行

　

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夜景 老街 龜山島

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