新北自駕賞夜景！ 老街駐足、溪畔遊走 安心國旅半夜還車馬ㄟ通
【圖／文：行遍天下】
說Go就Go！疫情趨緩，國旅大受歡迎，是時候出門走走。但坐在大眾運輸系統上原則還是要配戴口罩，無法好好呼吸，那何不使用現在最熱門的共享汽車，隨租隨開，沒有還車時間限制，想開到多晚就多晚，安心國旅出門去，來趟新北夜景小旅行吧！
晃遊體驗山城小鎮風華
淡蘭古道近幾年大受歡迎，其中有一座山中小鎮因此而發跡，這回選擇駕著車穿梭在山林小徑之間，來到雙溪一遊，因為平 林溪、牡丹溪交會而得名的雙溪，幽幽靜靜彷彿遺世獨 立，甚至被古蹟作家林衡道取名為「山中的威尼斯」。到雙溪老街感受紅磚牆古韻痕跡、渡船頭的國劇臉譜浮 球也顯得可愛，入夜，走在溪畔旁，涼夏與悠哉愜意感 就這麼油然升起了啊！
開到台灣最東邊
台灣最東邊不是綠島、也不是蘭嶼，而是新北貢寮的馬崗，而馬崗沿著山路往上前進，路的盡頭就是台灣最東的燈塔，三貂角燈塔，被稱為「台灣眼睛」、有著純白建築塔身，至今已有85年歲月卻仍會在夜晚旋轉起亮燈，守護著至東邊辛苦的漁民返航之路。
追夜景Go
雙溪老街
地點：：新北市雙溪區長安街
特色：紅磚牆建築、百年中藥舖建築、渡船頭
雙溪夜景
地點：雙溪南天宮與雙溪畔都可看夜景
特色：安靜、火車穿梭、與散步阿姨閒聊
三貂角燈塔與漁村夜景
地點：新北市貢寮區馬崗街38號
時間：三貂角燈塔開放時間:9:00∼17:00(燈塔點燈為18:00)
特色：台灣最東燈塔、向右可看龜山島、追星星也行
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言