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型男攝影12hr教玩淡水　跟隨「美食文藝復興運動」才接地氣

聯合新聞網 / 行遍天下
即使看過許多次，淡水夕陽還是讓人深度著迷。
即使看過許多次，淡水夕陽還是讓人深度著迷。

【圖／文：行遍天下】

觀音山擁抱著、淡水河悠悠，過往口中的淡水小鎮，多久沒去了？一直以來，淡水美食總與阿給、鐵蛋劃上等號；但如今，一股屬於很知青、很接地氣的新飲食文化正在淡水發酵。知名美學攝影師EAN以及一群有著熱血理想年輕人返鄉或移居淡水，正替淡水味蕾興起一股「美食新文藝復興運動」。遊晃過既定印象的淡水老街、穿過遊客如織，轉入小巷內抑或拾街上樓，更能發現淡水新面貌甚至遇見可愛南瓜隧道。

雖然是台中人，但知名美學攝影師EAN卻執著愛著淡水；停留在淡水14年，這裡早已經是第二個家鄉。

「早年用餐分兩塊，一是給觀光客吃的集中淡水老街，一是給學生吃的在淡大周邊。後來隨著淡海新市鎮開發，有越來越多淡水新住民加入，市場規模擴大，吸引不少較高單價的餐廳在此試水溫。大概是五、六年前開始，一些有質感或具風格的餐廳在淡水以自己的姿態，默默地生根茁壯，帶些洋氣的、訴說在地故事的、講究自然無添加的，甚至 Fine Dining 也相繼出現。現在的淡水，已經不光只有鐵蛋、阿給或魚丸，正發展成一個能用食物設計來跟旅客分享在地故事的國際小鎮。」EAN說

如今EAN把眼裡的觀察化成實際行動，結合這些有風格的店家，想大大翻轉遊客對淡水的印象，說他們是「美食新文藝復興運動」一點也沒錯。

在淡水居住10幾年，型男攝影EAN正開始用美的視角來看待這個第二個家鄉。
在淡水居住10幾年，型男攝影EAN正開始用美的視角來看待這個第二個家鄉。


從產地到餐桌振興計畫

這群在地店家組成「淡水餐桌聯盟」，用當令地產結合食物設計翻轉遊客印象。第一砲「淡水南瓜食驗生活節」於 6/1 至7/15舉行，由不同主題的7間店家串連說在地南瓜的風土故事。

「淡水南瓜食驗生活節」從最接地氣的淡水南瓜開始，從優質產地到創意餐桌距離超近。
「淡水南瓜食驗生活節」從最接地氣的淡水南瓜開始，從優質產地到創意餐桌距離超近。

用悠哉的心來展開淡水行程剛剛好。一開始建議至擅長以食物設計表現在地故事的「之間 茶食器」，店家推出「金夕南瓜」創意飲品呈現淡水日落意象，此外「南瓜田茶酵母披薩」則是將南瓜粉捏製成彈牙的小南瓜與神似南瓜藤的龍鬚菜，交織成餐桌上的田園風景。

「之間 茶食器」推出的「金夕南瓜」，淡水日落就這樣出現在杯子裡了！
「之間 茶食器」推出的「金夕南瓜」，淡水日落就這樣出現在杯子裡了！

「南瓜田茶酵母披薩」上桌，很像讓南瓜菜園躍上桌。
「南瓜田茶酵母披薩」上桌，很像讓南瓜菜園躍上桌。

下午則造訪專攻精品咖啡豆的 P Café，獨特的「南瓜泥冰拿鐵」或南瓜甜點，讓人透過充滿甜香的沁涼來消暑。

經過反覆測試，成功將南瓜與甜點、咖啡做了完美結合。
經過反覆測試，成功將南瓜與甜點、咖啡做了完美結合。

若是夏日太酷熱，則可鑽入超人氣朝日夫婦品味「焦糖南瓜刨冰」抗夏。

堪稱北台灣最強刨冰，朝日夫婦也加入這次活動，在觀音山淡水河前吃淡水南瓜冰，最高~~
堪稱北台灣最強刨冰，朝日夫婦也加入這次活動，在觀音山淡水河前吃淡水南瓜冰，最高~~

夜晚追逐夕陽餘暉後，就該前進擁有大票饕客粉絲追隨的 4F小飯館，品味推出「奶油慢烤季節海鮮黃金南瓜燉飯」與「慢燉南瓜海鮮濃湯」，以南瓜與奶油聯手帶出干貝與蝦的鮮甜，悠悠哉哉的感受味蕾與視覺雙重饗宴的新淡水體驗！

擁有大批忠實粉絲，主廚精準將南瓜化成創意餐點上桌。
擁有大批忠實粉絲，主廚精準將南瓜化成創意餐點上桌。

更多EAN作品與文章，請見：網址：EAN部落閣

　

EAN建議12小時遊程路線

南瓜隧道

地址：新北市淡水區淡金公路五段89號旁

備註：淡水南瓜食驗生活節6/1-7/15

　

之間 茶食器

地址：新北市淡水區中正路330號

電話：02-2629-7709

網址： @BetweenTeaHouse

　

P Café

地址：新北市淡水區中正路180號2樓

電話：02-2626-3866

網址：@ pcafe180

　

朝日夫婦刨冰

地址：新北市淡水區中正路233-3號

電話：0903-290-575

網址：@ asahihuuhu

　

4F小飯館

地址：新北市淡水區北新路182巷32號2樓之1

電話：02-2621-5193

網址：@4Fcookshopdessert

　

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淡水美食 海鮮 刨冰

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