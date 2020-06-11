近30種鍋物供選擇！ 新北土城攪攪風味小火鍋 最便宜只要135元 可享自助吧、霜淇淋機、雞油拌飯

前陣子聽說錢都開了一間小火鍋的新品牌，叫做攪攪風味小火鍋，我在網路跟友人的推薦下，跟台中大食女來到土城踩點嘗鮮，順便點了幾道店裡必點的招牌。

新北土城新開幕！錢都新品牌攪攪風味小火鍋有近30種鍋物 最便宜只要135元 自助吧還有霜淇淋機、雞油拌飯｜跟著華少吃吃吃EP.24

還沒進到門口，已經看到店裡大排長龍的人潮，服務人員忙著量額溫、噴酒精，顯見店家也重視防疫跟客人食安。攪攪風味小火鍋的LOGO跟室內風格，以藍色跟黃色為基底，整體走明亮風，藍色令人聯想起一望無際的藍天和大海，給人舒適愜意的感受，黃色則給人如太陽般溫暖、活潑、明亮的感受，有一種沉穩跟安清爽放鬆的力量。

菜單方面，提供近30款火鍋類型，重口味的鍋控可以選擇麻辣、部隊鍋、娘惹叻沙鍋、酸辣鍋等；清淡派則可選擇原味、牛奶、藥膳等口味；特別的是，他們還有壽喜燒口味；而若想同時品嘗不同口味，店內也提供麻辣鴛鴦鍋，可從原味、酸菜、龍骨、藥膳、咖哩、番茄六種特色風味中，擇一搭配即可。

我心中認為這家店的特色，除了火鍋選擇非常多樣化之外，他們的雞油拌飯更是一流，不怕你吃跟隨你加的態度，非常大器；自助吧方面，同樣也有許多讓我驚豔之處，包括基本的可口可樂飲料機，他們還有冰沙機跟咖啡機（跟一般的小火鍋店做出明顯區隔），此外，甜點也同時有冰淇淋跟自製霜淇淋的選擇，且口味非常多元呢。

攪攪原味鍋 豬肉135元 牛羊肉145元

四塊豬肉搭配高麗菜、金針菇、青江菜等蔬菜，再搭配各式火鍋料，卻只要135元，堪稱店裡最經典的必點，看似平淡無奇的價格，若加上剛剛說的自助吧無限吃，是否變得更加迷人呢？

海軍對陸戰鍋 豬肉340元 牛羊肉350元

店裡最浮誇跟最貴的鍋物，卻僅僅只要340元！我原本在猶豫應該點這款鍋物還是應該選另一款同樣吸睛，以鮑魚跟貝類為主的鮑貝鮑貝鍋，後來覺得這款的料更加豐富，便選了他來嘗鮮。

內容物方面，除了有肉品跟菜盤之外，裡面還有鮑魚、干貝、蛤蜊、鮮蝦、鯛魚等，滿滿一鍋卻份量驚人，一點也不輸麻辣鍋的餐點。

麻辣洗鴛鴦鍋 豬肉195元 牛羊肉205元

之所以想介紹這個，是因為看中這款鍋物的價錢超平價，一個人吃鴛鴦鍋竟然也可以200元有找，除了固定的麻辣口味之外，客人可以從攪攪原味湯底、東北老饕酸菜湯底、皇上駕到龍骨湯底、好補好補藥膳湯底、Curry咖哩湯底、蕃茄紅通通湯底，等六種湯底，再選一種來搭配，非常適合愛吃辣又想多試不同湯頭的客人。

私ㄍㄟˋ壽喜燒 豬肉195元 牛羊肉205元

小火鍋中有壽喜燒的選擇可不多見！鍋中除了有基本的壽喜燒湯底，還有一顆雞蛋，並有滿滿的洋蔥跟蔬菜，加入肉片後一起熬煮，蔬菜的甜味和肉的鮮味會跟湯底逐漸融合，更襯托出壽喜燒的獨特風味。

私心建議，因為湯底本身就有鹹味，所以食材煮熟後也不用太多沾醬，單吃也很好吃哦！

麻辣雙拼 40元

店裡的來店必點，共有兩塊臭豆腐跟四塊鴨血，鴨血滷的十分夠味，臭豆腐也非常軟嫩，我個人認為辣度偏試中，嗜辣者可能會覺得味道有些許不足。

最後，別忘了吃吃他們家的甜點啊！

攪攪風味小火鍋

電話：(02)2263-9977

地址：新北市土城區立德路101號

營業時間：11:00~02:00，無公休日

文章來源：跟著華少吃吃吃 FB：華少甫

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