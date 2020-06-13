小鎮風景「借問站」走透透！北台灣最早媽祖廟「台北市關渡宮」

擁有300多年的悠久歷史，坐落於北投的關渡宮，是北台灣最古老的媽祖廟，並流傳著「南有北港媽，北有干豆媽」的俗諺。來到關渡宮參拜媽祖，還可以順遊周邊的自然景點，更別錯過經典的銅板美食，是台北近郊輕旅行的好去處。

北部媽祖信仰中心 干豆媽守護鄉里

關渡宮正殿主祀媽祖，信眾們透過馨香一炷、雙手合十，將心願和寄託稟告天上聖母。(攝影／劉宸嘉)

關渡宮的前身為天妃廟，草創於康熙51年，主祀天上聖母媽祖。從清代到日治時期，經歷多次擴建與整修，並於大正11年正式更名為關渡宮。在二戰結束後，又整建了廣渡寺、藥師佛祖殿，民國60、70年代亦開鑿古佛洞、財神洞，讓關渡宮的腹地達到近萬坪面積。

位於關渡宮正殿後方的財神洞，為民國70年代打通象鼻山後所落成。(攝影／劉宸嘉)

關渡媽祖為眾多信眾重要精神砥柱及信仰依歸。其中最廣為人知的「關渡二媽」，俗稱為干豆媽，有許多靈驗的傳奇故事。相傳北台灣曾發生嚴重的瘟疫，在干豆媽的駐駕之下，境內瘟疫全消除，從此更奠定祂崇高的地位。如今干豆媽幾乎全年無休，地方為了祈求平安，常會到關渡宮迎請干豆媽，到他們的宮廟作客、巡庄，因此形成了「請關渡媽」的習俗。

關渡宮秘書鍾右業說明，「關渡二媽」的信仰圈幾乎涵蓋整個北台灣，「請關渡媽」也被登錄為台北市民俗文化資產。(攝影／劉宸嘉)

多語言導覽手冊 輕鬆認識關渡宮

作為北台灣媽祖信仰的開端，受到台北市政府觀光傳播局的推薦，於2016年4月起，關渡宮加入借問站的行列。關渡宮一直以來致力於保存傳統廟宇文化，不僅特別製作中文、英文、日語的精美導覽手冊，還可以使用手機掃描手冊內的QRcode，即可連結豐富的影片介紹，更深入了解宮廟特色。

關渡宮的服務台即是借問站，提供旅客各項旅遊諮詢服務。(攝影／劉宸嘉) 關渡宮推出多語言的導覽手冊，免費提供大家索取。(攝影／劉宸嘉)

設立借問站之後，關渡宮也增設WIFI服務，並加強導覽人員的語言訓練，更與致理科技大學多媒體設計系合作，推出畫風細膩的Q版12生肖、12神尊繪本，令人為之驚豔。受到新冠肺炎疫情影響，關渡宮於各殿設置75%消毒酒精噴劑，並宣導香客參拜時需戴上口罩、保持社交距離，落實各項防疫措施。

關渡宮於各殿設置75%消毒酒精噴劑，讓香客們可以安心參拜。(攝影／劉宸嘉)

拜拜順遊景點、嘗鮮美食 來借問站告訴你

香火鼎盛的關渡宮，有許多外國旅客會前來點燈祈福。(攝影／劉宸嘉)

除了台灣香客常來參拜之外，外國旅客也會特地前來關渡宮朝聖。鍾右業秘書笑著說，美國、法國的背包客對祀典活動很有興趣，如禮斗法會、中元祭典等，總會拿著相機捕捉珍貴畫面，也會詢問相關歷史故事。來自泰國、馬來西亞的旅客，常會前來點燈祈福，希望求得平安順利。而關渡宮也是日本學生畢業旅行常安排的景點，他們很喜歡華美的宮廟建築，尤其是剪黏、木雕、石雕等裝置藝術，在導覽解說時，甚至還會勤做筆記呢！

關渡宮旁設有單車租借站，可以騎腳踏車悠遊關渡之美。(攝影／劉宸嘉)

關渡不僅有山清水秀的自然生態景觀，還有超人氣的美食伴手禮。鍾右業秘書提及，許多香客們也會來借問站詢問周邊有哪些好吃好玩，他推薦大家可以到鄰近的靈山公園、關渡自然公園走走，或是可以租借單車遊賞美景風光，紅樹林沼澤就在眼前，偶有水鳥飛過，相當愜意。逛累了也可以吃個雙胞胎，再買鹹蛋、皮蛋當作伴手禮，分享給親朋好友。下回來到北投，記得到關渡宮拜拜祈福，這裡有熱情的借問站，服務人員可以解說廟宇歷史文化，想知道順遊景點、必吃美食，問他們準沒錯，等著你來尋寶喔！

鍾右業秘書分享，關渡宮不僅提供廟宇導覽服務，還設有熱情的借問站，好吃好玩通通報你知。(攝影／劉宸嘉)

借問站資訊

名稱：台北市關渡宮

地址：台北市北投區知行路360號

電話：(02)2858-1281

官網：http://www.kuantu.org.tw/

提供服務

☑提供洗手間 □24小時提供服務 ☑提供外語服務 ☑提供客語服務 ☑提供WI-FI ☑為無障礙空間 □有清真認證 ☑其他_提供飲水機、預約導覽服務

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