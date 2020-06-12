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小鎮風景「借問站」走透透！ 9號咖啡外澳館 遠眺龜山島無敵海景

欣傳媒 / 欣傳媒
9號咖啡外澳館的金黃建築外觀，相當醒目吸睛，更成為外澳著名的地標。(攝影／劉宸嘉)
9號咖啡外澳館的金黃建築外觀，相當醒目吸睛，更成為外澳著名的地標。(攝影／劉宸嘉)

宜蘭外澳是衝浪客的天堂，獨擁得天獨厚的溼地黑沙灘，更是欣賞龜山島日出的絕佳地點。沙灘旁貌似三角起司蛋糕的亮黃色建築，目前由9號咖啡外澳館進駐，不僅外型吸睛搶眼，還可以一邊品嘗現做的特色餐食，一邊遠眺龜山島美景、欣賞外澳海岸風光，享受放鬆的療癒時光。

邊喝咖啡邊賞景 挑戰衝浪好好玩

由9號休閒餐飲事業集團創立的9號咖啡，首店位於礁溪湯圍溝公園內，開始由早期的台菜經營跨足咖啡輕食服務。而外澳館是9號咖啡的旗艦店，前身為外澳伯朗咖啡館，於2014年正式接手經營，延續鮮豔亮眼的黃色醒目外觀，並重新打造開放式的挑高店內空間，陽光自大片玻璃帷幕灑落，壯麗的外澳景觀盡收眼底。

採光明亮的9號咖啡外澳館，洋溢輕鬆愜意的氛圍。(攝影／劉宸嘉)
採光明亮的9號咖啡外澳館，洋溢輕鬆愜意的氛圍。(攝影／劉宸嘉)

正對著龜山島的9號咖啡外澳館，一旁就是外澳沙灘，不僅可以跟著專業教練玩衝浪，還可以挑戰空中恣意飛舞的飛行傘，許多遊客也會前來玩沙踏浪，或是沿著烏石港北側堤防步道賞景。除了設有廣大的停車場之外，乘坐火車至「外澳火車站」步行約10分鐘、搭宜蘭勁好行和台灣好行至「東北角風景區外澳站」，皆可輕鬆抵達。

落地窗外就是美麗的外澳海景，將煩惱通通一掃而空。（攝影／劉宸嘉）
落地窗外就是美麗的外澳海景，將煩惱通通一掃而空。（攝影／劉宸嘉）

創意美食推薦 在地食材入菜

來到9號咖啡外澳館，一定要嘗嘗鎮店美食「金桔利鴨賞披薩」。(攝影／劉宸嘉)
來到9號咖啡外澳館，一定要嘗嘗鎮店美食「金桔利鴨賞披薩」。(攝影／劉宸嘉)

希望帶給旅客煥然一新的感受，9號咖啡外澳館特別於2020年1月至4月休館整修，規劃出全新的兒童遊樂區、室內旋轉溜滑梯等，而原先館外的親水魚體驗區，則改成了室外賞景座位區，另將外部磁磚全部翻新，更精心設計出不同以往的特色餐點，不僅採用宜蘭在地新鮮食材，也在擺盤造型上下足功夫，滿足視覺與味蕾的雙重饗宴！

以金棗、鴨賞和三星蔥製成的「金桔利鴨賞披薩」，口感層次相當豐富。(攝影／劉宸嘉)
以金棗、鴨賞和三星蔥製成的「金桔利鴨賞披薩」，口感層次相當豐富。(攝影／劉宸嘉)

9號咖啡外澳館團隊用心研發創意餐點，其中「金桔利鴨賞披薩」是推薦的鎮店美食。獨家以蔥油餅皮製成披薩，鋪上滿滿的金棗、鴨賞和三星蔥等在地美味，搭配上會牽絲的濃郁起司，爽脆外皮佐以豐富餡料，交織出多層次口感，令人食指大動。而「龜山朝日蛋糕」同樣是人氣必點，以9號咖啡的三角造型打造，散發清香的芒果風味，以酥脆的餅乾為基底，甜而不膩，保證一吃就愛上。

「龜山朝日蛋糕」的造型以9號咖啡外澳館外觀設計，濃郁的芒果起士風味，讓人心動不已。(攝影／劉宸嘉)
「龜山朝日蛋糕」的造型以9號咖啡外澳館外觀設計，濃郁的芒果起士風味，讓人心動不已。(攝影／劉宸嘉)

來借問一下 熱情道相報

想知道外澳附近有哪些好吃好玩嗎？來9號咖啡外澳館的借問站告訴你。(攝影／劉宸嘉)
想知道外澳附近有哪些好吃好玩嗎？來9號咖啡外澳館的借問站告訴你。(攝影／劉宸嘉)

因位處外澳濱海遊憩區，9號咖啡外澳館受觀光局推薦成為借問站。鄭雅儒分享，每年的6月至9月是外澳旅遊旺季，平假日人潮都很多，除了台灣團客和散客都會以此地為休息站之外，還有香港、韓國、日本、英國、美國等地的自由行旅客，也會特別前來外澳遊覽，尤其英美背包客最愛來這裡體驗衝浪、飛行傘等海上極限運動。

9號咖啡外澳館的工作夥伴都非常熱情，會很詳細地為旅客介紹周邊景點。(攝影／劉宸嘉)
9號咖啡外澳館的工作夥伴都非常熱情，會很詳細地為旅客介紹周邊景點。(攝影／劉宸嘉)

每位客人進入9號咖啡外澳館前，都會先噴酒精消毒雙手，讓大家安心用餐。(攝影／劉宸嘉)
每位客人進入9號咖啡外澳館前，都會先噴酒精消毒雙手，讓大家安心用餐。(攝影／劉宸嘉)

而旅客來到外澳，常會好奇黑沙灘的形成原因，還有鄰近的景點推薦。9號咖啡外澳館熱情的工作夥伴們，都非常熟悉這裡的地理環境生態，以及旅遊景點和交通資訊，大家也會積極吸收新知，希望能提供最新的第一手資訊。新冠肺炎疫情影響，進入咖啡館前，店員都會先幫客人量體溫和噴酒精消毒雙手，落實各項防疫措施。美好的夏天，就找個悠閒假日，來宜蘭外澳散散心、品嘗創意美食、欣賞海岸景致，度過慵懶愜意的一天吧！

來到9號咖啡外澳館，就可以近距離欣賞龜山島美景。(攝影／劉宸嘉)
來到9號咖啡外澳館，就可以近距離欣賞龜山島美景。(攝影／劉宸嘉)

借問站資訊

9號咖啡外澳館

地址：宜蘭縣頭城鎮濱海路二段6號

電話：(03)978-9799

官網

https://www.facebook.com/WaiaoServiceAreaNo9Coffee20150101/

提供服務

☑提供洗手間 □24小時提供服務 ☑提供外語服務 □提供客語服務 ☑提供WI-FI ☑為無障礙空間 □有清真認證 ☑其他  設有兒童遊樂區  

文／周惠儀

本文經授權轉載自欣傳媒 欣台灣，未經允許請勿轉載！

外澳 咖啡 龜山島

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