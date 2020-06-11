影／8年級創業「3坪紙片屋」　咖啡香連鄰居阿伯都天天報到

防疫有成！台灣第一場在疫情趨緩後的大型戶外活動即將登場，2020福隆沙雕藝術季「巨人的夢遊世界」，將從5/30到9/30於福隆海水浴場熱鬧開展，撐過疫情前期的低迷氣氛，主辦單位也改以台灣沙雕團隊為主，打造32座國際水準沙雕作品，其中還有最夯的防疫國家隊帶著粉紅口罩坐鎮沙雕展，守護民眾你我的安全，加上全台最大長達55公尺巨人沙雕作品，從彩虹橋望向沙雕展區，就能看到偌大的巨人躺在沙灘上等待救援。5/30開展當日中午12點前，主辦單位更開放前1000名遊客免費入場，另外活動期間還有打卡抽萬元住宿券等活動，邀請您一起來福隆輕鬆旅遊，安心度假！

2020-06-09 10:00