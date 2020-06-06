超療癒！ 捷運站外60隻羊咩咩 陪你流浪到淡水　還能帶走限量小羊、玩變裝

台北捷運即日起到8月23日在捷運淡水站外舉辦「詩步領羊」藝術展，是由藝術家蔡坤霖以童話意象製作出圓滾滾造型的60隻大羊、小羊群們，或站或跪或吃草，並命名為「詩步領羊」，取其臺語發音「心情愉悅」的意思。

為了讓作品更真實反映羊群，採用玻璃纖維特殊工法製作羊毛，以硬質地表現出微捲雜亂的質感，讓大家遠看是隻羊，靠近觸摸也可體驗到類似羊毛觸感，大家可大方抱著羊兒拍照留念。

圖 /IG@miss9290

台北捷運表示，本次藝術展更首次開放民眾為心愛羊群變裝，在小羊頭上戴頂帽子，或脖子上繫條絲巾，甚至圍上披風等，拍照上傳FB粉絲專頁「台北捷運#詩步領羊」當月抽獎貼文，並標註（tag）兩位朋友，分享到個人FB頁面且設為公開，即可參加抽獎，除可開心帶走限量珍藏版小羊，還可讓您的創意成為獨家美學。

圖 /IG@misty_holic

北捷提醒，為不影響他人觀看權益，裝扮須可馬上回復原狀，無損藝術品展示，藉由輕鬆互動，讓藝術平實走入日常生活。且藝術展致力拉近與觀看者距離，可大方讓小朋友依靠或坐在羊隻上，惟藝術作品維護不易，乘載限制重量為20公斤，請家長務必待在一旁以確保小朋友安全，想讓羊咩咩持續陪伴，需要參觀民眾共同守護。

詩步領羊

時間：即日起～8/23

地點：台北捷運淡水站3號出口





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