東北角IG打卡新秘境！聽濤營區「海景迷彩咖啡廳」絕美登場，串聯鼻頭角步道

Shan@ReadyGo 首圖：@summerhung308

聽濤營區原是鼻頭角步道旁的廢棄崗哨，是遊客行走稜谷線的必經路線，但年久失修一直像個廢墟擺在那，不過前年重新整頓，終於在今天五月重新正式對外開幕，在外觀上保留原有軍事迷彩的元素，再加入「粉色系」跳脫傳統軍方嚴肅的形象，蛻變得更柔和、繽紛，更親民的世外桃源。

圖 / IG @polo.cwk 圖 / IG @summerhung308

聽濤營區分為兩個區域，一進入園區會看見左右兩棟的管制哨，保有過去軍事樣貌，引導遊客仿佛進入真正軍事基地，又因為地形環境的特色，面海視野遼闊，背有山將營區藏在山海間，沿著階梯才能真正進到園區內，居高臨下的風景也是一大亮點。

這裡除了提供遊客休憩及輕食盒飲料，也提供客服的機能性服務，給遊客在登山中有個休憩點，靜心且漫步在山徑步道，打開五感全新感受。營區附近除了有廣為人知的鼻頭角步道，也是就是俗稱的小長城，海景一覽無遺，也能經過鼻頭國小的圍牆拍照，是個充滿人文又知性的地方。

圖 / IG @yuna.2.5 圖 / IG @yuna.2.5

開放時間｜10:00 ~ 17:00

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