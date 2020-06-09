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全台最大55公尺巨人沙雕！2020「福隆國際沙雕展」開跑，全新打卡亮點必衝

聯合新聞網 / ReadyGo出發前

圖文/福容大飯店 福隆

防疫有成！台灣第一場在疫情趨緩後的大型戶外活動即將登場，2020福隆沙雕藝術季「巨人的夢遊世界」，將從5/30到9/30於福隆海水浴場熱鬧開展，撐過疫情前期的低迷氣氛，主辦單位也改以台灣沙雕團隊為主，打造32座國際水準沙雕作品，其中還有最夯的防疫國家隊戴著粉紅口罩坐鎮沙雕展，守護民眾你我的安全，加上全台最大長達55公尺巨人沙雕作品，從彩虹橋望向沙雕展區，就能看到偌大的巨人躺在沙灘上等待救援。

5/30開展當日中午12點前，主辦單位更開放前1000名遊客免費入場，另外活動期間還有打卡抽萬元住宿券等活動，邀請您一起來福隆輕鬆旅遊，安心度假！

今年沙雕季主題講述一名巨人在海洋旅行的過程之中，意外飄流到了福隆沙灘，一連串的冒險即將在福隆沙雕季登場，一起跟著巨人的腳步穿越在大小人國的神祕世界之中，而在展區盡頭的黃金金字塔沙雕除了高達8米之外，在塔頂尖端更是暗藏彩蛋，每當日落時分，東北角的夕陽光線就會穿過尖端的洞口，投射在黃金沙灘之上，讓遊客就像沐浴在聖光之下尊貴的法老王一般，享受著獨一無二的太陽。

其中今年最具話題的防疫國家隊沙雕作品，也由三位醫護人員戴著粉紅口罩打擊新冠病毒，象徵台灣疫情逐漸被打擊而下，迎接嶄新未來；而在沙雕展之外，福容大飯店福隆也在園區內大草皮設置兩座絕美打卡點，手工編織的天空之眼裝置藝術，透過藝術家的眼睛看見福隆沙灘黃金海岸與碧海藍天的美景，另外還有FULONG地標等相揪親朋好友一起來，留下美好回憶。

福隆沙雕藝術季走向第13個年頭，雖然今年受到新冠肺炎疫情影響，但仍然不減活動精彩度，反而加大展區範圍及沙雕作品尺寸，以擴張參觀動線增加人與人之間安全距離，同時在入口的售票處也裝設戶外型體溫偵測儀，人潮流量管制設備，有效掌控活動期間民眾來到福隆海水浴場觀賞沙雕及戲水的防疫安全品質，加上於入口處安裝臨時洗手台，讓遊客一入場就能保持手部清潔，加上戶外寬廣的海域沙灘空間，打造出全台唯一在疫情期間最安心的大型戶外展覽活動！

位於東北角的福容大飯店福隆，配合安心旅遊政策，只要遊客進入飯店內統一進行體溫測量、手部消毒，全體員工配戴口罩為來往旅客服務，而在餐廳內也採用梅花座的入座方式，也加寬座位間的距離，讓遊客間保持安全適當的空間，同時也獲新北市政府頒發之「我OK你FUN心」安心旅遊標章，並從即日起到7/14推出「格列佛的夢遊世界」住房專案，兩人成行平日只要6999元起，加贈早晚餐各兩客，以及休閒活動好禮四選一，有親子家庭最愛的夜訪沙蟹生態導覽、追風鐵馬行暢遊東北角海岸，以及趣味的手做DIY或是實境VR體驗活動，把握解禁後的第一波旅遊機會，跟著福隆一起HighFun整個6月，讓您今夏來福隆看沙雕、住飯店、吃美食、玩海邊！詳情請上福容大飯店福隆官網。

※活動資訊：

1. 活動地點：福隆海水浴場

2. 活動期間：109年5月30日至9月30日

3. 開放參觀時間為上午8：30~18：00。

4. 活動主題：巨人的夢遊世界

5. 沙雕亮點：防疫國家隊、55公尺長沙雕巨人、8公尺高金字塔沙雕

6. 沙雕座數：32座

7. 沙 雕 師：13位(台灣籍)

延伸閱讀>>東北角IG打卡新秘境！聽濤營區海景迷彩咖啡廳串聯鼻頭角步道

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沙雕 福隆 秘境

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