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新莊飄香30年！ 必吃「阿忠牛肉麵」經典濃郁湯頭、秒殺手工水餃　Google評論更高達4.6顆星！

跟著華少吃吃吃 / 文、圖／華少甫

udn走跳美食／華少甫

這次來介紹一家在新莊飄香近30年的老店！位於下新莊的民安西路上，有一間非常厲害的牛肉麵「阿忠牛肉麵」，創立於1991年，不僅曾在2018年的牛肉麵節得獎外，他們的Google評論更有4.6顆星！我這次除了來踩點品嘗得獎美食，也想順便看看他們家常常秒殺的手工水餃，是不是真的這麼道地。

新莊飄香30年阿忠牛肉麵！2018牛肉麵節曾得獎　Google評論竟高達4.6顆星！？｜跟著華少吃吃吃EP.22

一走進阿忠牛肉麵，便可以看到他們門口掛著一幅他們是2017年愛評網聚餐人氣票選第二名的紅布條，廚房處同樣也放了一個《2018 臺北市牛肉麵犇 FUN 嘉年華 VS 秘密客大評比》的最佳湯料獎獎盃，這樣的頭銜搭配這樣的價格，網路熱度可想而知。

阿忠牛肉麵對於牛肉湯頭的原味非常堅持，採用道地的台灣牛骨，不惜成本，以細火慢熬的方式熬煮2~3天，才逐漸熬出精髓，過程絕不添加香精、化學香料、防腐劑等對人體有害的物質，就是為了要讓消費者吃得安心。

店內環境的空間頗大，我去的那天因為要較大的空間拍攝，又怕影響到其他客人，索性坐在騎樓處的半開放空間，吹著自然風，邊品嘗美味麵點，個人建議，如果想要邊看空調邊吹冷氣，也可以選擇室內的座位，以這樣的小吃店來說，環境可說是非常的好。

接著來介紹菜單，這家牛肉麵的選擇性不多，但價位都非常親民，主食可選冬粉或是麵，份量加大需加價20元，內用加湯不加錢（加湯服務無法外帶），湯頭可分成紅燒跟清燉二種，主食的牛肉部份則可搭配牛肉、半筋半肉、牛筋、牛肚等，選擇性非常多元，此外，我個人覺得他們店的水餃也是人氣必點，皮薄餡多，非常有口感；如果想要搭配一些湯品或是小菜，他們家也都有供應。

清燉牛肉麵　120元

你可以想像嗎？有得獎的牛肉麵只要120元！由於我當天的味覺比較想吃點清淡的，便點了這款萬年不敗的經典湯頭，真的喝的出牛肉的鮮甜，且會想要一直「追加」，一口接著一口，好像喝麻辣湯那種，完全停不下來的那種。

紅燒半筋半肉麵 140元

相比清燉牛肉麵，這款紅燒看起來就更注重香氣，用牛油與豆瓣炒過的香氣，一上桌就撲鼻而來，讓我身旁的台中大食女大呼厲害！口感部分，牛肉跟牛筋處理地恰到好處，牛肉本身有口感又不會偏太軟爛，牛筋則是非常有嚼勁，越嚼越香，搭配麵條一起入口剛剛好。

水餃10粒　50元

不要小看這1顆5元的水餃，這其實也是非常值得推薦的餐點！不僅價格便宜，還常常容易被秒殺！其秘訣就是在於手工現包，每到下午時分便可以看到他們忙著在包水餃，絕不假手工廠的態度，搭配親民價格，咬下一口絕對吃的出誠意，內餡跟外皮的完美配搭，非常值得推薦！

滷牛肚 120元

因為當天已經會吃到牛肉跟牛筋了，我索性點一盤滷牛肚來試試，不點還好，一點真的發現他們家滷牛肚的份量非常驚人，用筷子夾了好幾大塊之後，盤裡卻幾乎跟沒怎麼減少，口感上，上面的蔥花跟豆瓣辣油也充分起到提味的作用，吃起來也不會覺得過於單調。

豬頭皮　40元

不知道從什麼時候起，我吃牛肉麵總愛來一份豬頭皮，阿忠牛肉麵的豬頭皮份量也非常大，且每一塊都軟Q軟Q的，每一口也都帶點微辣的香氣，非常具有特色，我個人也覺得很推。

整體來說，這家店不愧是有得獎的名店啊！必須一推再推！

阿忠牛肉麵

電話：(02)8201-9898

地址：新北市新莊區民安西路82號

營業時間：早上11:00~22:00 週二公休

文章來源：跟著華少吃吃吃 FB：華少甫

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牛肉麵 水餃 小吃 必點 新莊美食

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