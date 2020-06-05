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登高賞景免跑遠！要看「新店之眼」從這裡 夢幻國道雙軌盡收眼簾
【圖／文：行遍天下】
有點悶的夏天傍晚，前往步道制高點看秘境夜景，或者信步碧潭水岸欣賞璀璨光影，半日輕旅行山水相伴，愜意無比。
第一站
獅頭山一探攝影秘境新店之眼
獅頭山是新北南區著名之郊山，標高857公尺，主要的入口是能仁家商旁。步道全長不到1公里，沿途指標導覽完善，並有多處觀景台，傍晚來此，從天邊神秘藍紫色到靜謐深深夜幕的漸層雲彩襯托下，可以俯瞰碧潭吊橋、及號稱「新店之眼」的夢幻弧形的雙軌國道等景色。
地：新北市新店區文中路53巷10號能仁家商旁
第二站
景觀餐廳嚐多元異國料理
水灣BALI餐廳夜間四面都裝飾著串串燈光，打造浪漫的南洋風情，每週三五六日還有現場演唱，為水灣BALI帶入更多動人的元素。餐飲部分種類非常多元，從牛排到豬腳、披薩都有，但最具特色的還是帶有熱帶風味的「阿貢火山豬肉串鐵鍋黃飯」，豬肉與蔬果一起碳烤，配上椰奶香氣的薑黃飯，套餐還有麵包、黑松露野菇濃湯、飲料、甜點，讓人彷若置身峇里島。
地：新北市新店區碧潭風景區東岸商店街B09號
電：02-2912-5568
時：12:00~21:00
第三站
碧潭吊橋 夜晚散步欣賞光雕燈影
夜間的碧潭吊橋妝點著彩色燈光，橋上共使用一萬七千多顆LED燈，每晚七八九點整點都有約四到七分鐘長的「光雕秀」(冬季六點也有)，黑夜中的絢麗燈光像是天上的星星，吊橋倒映在河畔中，則像是橫跨水面的彩虹。
地：新北市新店區碧潭風景區
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