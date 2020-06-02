北海岸景點懶人包！「經典11選X美食景點」一把罩，暢遊海邊美景拍美照

今年北海岸的老梅綠石槽變綠了，已經不是新聞！你還沒看過嗎？快把握到五月底綠石槽之美的最後時間去北海岸景點走走。小編一次推薦11個北海岸景點、北海岸美食給愛趴趴走又愛拍照的你。

北海岸景點＃1 老梅綠石槽

▲北海岸景點-老梅綠石槽。（圖／攝影者：shengkai_travel授權提供, Instagram）

被CNN選為台灣8大私密景點的綠石槽，治癒又放鬆的綠色地毯，配上清新又舒服的藍色大海，是吸引許多人造訪北海岸的原因。每年春天是最食和這些藻類生長的時節，在天氣變熱的六七月藻類就會因為被陽光曝曬過烈而死亡，所以要看的朋友快把握時間，否則錯過就要等明年了。

小編特別提醒，美麗的綠石槽正面臨生存危機，所以請不要踩踏才能讓這片美景永續維持呦~

▲北海岸景點-老梅綠石槽。（圖／攝影者：mtc.omia授權提供, Instagram）

北海岸景點＃2 老梅迷宮

▲北海岸景點-老梅迷宮。（圖／攝影者：leas_wonderland授權提供, Instagram）

在綠石槽附近的老梅迷宮坐落在富貴角公園內，在一片荒野間豎起的紅磚迷宮，給人一種說不出的神祕感。富貴角公園內還有夫基漁港、富貴角燈塔等景點，來北海岸的朋友可別錯過囉~喜歡拍美照的朋友，到了海邊小編推薦穿紅、白、藍三色，這三個顏色在拍海景時都非常搭，在修圖和調色上也頗適合。

北海岸景點＃3 水湳洞陰陽海

*北海岸景點取景處：陰陽海公路

▲北海岸景點-陰陽海。（圖／攝影者：bb211019授權提供, Instagram）

陰陽海因為褐白色的海水和大海的藍出現了強烈的對比，因為礦物多而造成海水的顏色非常特殊的陰陽海，在北部人眼裡儼然已是個老景點。因為«我們與惡的距離»在此取景而讓著個曾經坐擁北台灣風華的小鎮，再次湧入人潮。

*北海岸景點取景處：大野狼與小綿羊石

▲北海岸景點-水湳洞。（圖／攝影者：cutejj394授權提供, Instagram）

你有看到哪一隻是大野狼哪一隻是小綿羊嗎？小邊說的不是下面的高顏值Couple啦！是這個天人形成的海蝕地形lar~右邊的是大野狼，左邊是小綿羊，大家發會創意想一下非常有趣的造型造就了著個好姊妹和情侶的拍照熱點。

北海岸景點＃4 十三層遺址

▲北海岸景點-十三層遺址。（圖／攝影者：shengkai_travel授權提供, Instagram）

這個有台版馬丘比丘的十三層遺址就在陰陽海附近的水湳漁港旁，是以前台灣產礦時代的臺金礦場。荒廢後被譽為礦山上的布達拉宮。這個遺址象徵過往北海岸的金色年代，過往的黃金海岸現在帶著滄桑感，風華過去臺金礦場成了見證歷史的復古景致。

北海岸景點＃5 廉洞國小

▲北海岸景點-廉洞國小。（圖／攝影者：emily56902授權提供, Instagram）

「如何讓你遇見我 在這最美麗的時刻 為這 我已在佛前求了五百年 求他讓我們節一段塵緣」

這裡的美景，讓人想起席慕蓉的這首詩，遇見這樣的美好也許就真的是上一輩子修來的福氣吧！

▲北海岸景點-廉洞國小。（圖／攝影者：gelsey0303授權提供, Instagram）

許多人聽到瑞芳就只會想到九份老街，但是位在金瓜石山下的廉洞國小你可能就沒去過了。廉洞國小後面這條山陵線步道，坐擁山海之美，媲美日本電影«你的名字»的電影場景。國小校園內的海洋藝術裝置和壁畫，讓人回到小時候的單純美好，就像隻優游於海底的小美人魚依樣快樂。

北海岸景點＃6 白宮行館

▲北海岸景點-白宮行舘。（圖／攝影者：cioucing0125授權提供, Instagram）

白宮行舘這家頗高級的旅店，一晚住下來要不少錢。許多人來白宮行舘的玩法是選擇休息方案，去海灘踏水、玩水上設施，享受絕美游泳池。這種沙灘渡假村深得想去海島度假，卻不敢出國的少女編的心。玩了一輪這些好拍好玩的設施後，還能回房間整理一下自己，水水們一定超討厭去海邊頭髮就跟蕭婆一樣亂。

北海岸景點＃7 Villa Sugar

▲北海岸景點-Villa Sugar。（圖／攝影者：xuezhen1023授權提供, Instagram）

說到北海岸許多人第一個想到的就是海景第一排的咖啡廳，其中的Villa Sugar走的是慵懶的南洋風情。店內半開放的環境是沒有冷氣的，在疫情之時這種半開放的流通空間最讓人放心了。

到了咖啡廳內，看見白色垂簾心情好像也跟著放鬆下來。在海邊走走在到咖啡廳裡享受下午茶，這樣的小確幸慵懶了整個午後。店外附有洗腳區去踏浪玩沙的朋友，不用擔心腳底都是沙黏黏的不舒服囉~

北海岸美食地址：新北市三芝區土地公坑54-16號

平均消費：200~400元

北海岸景點＃8 伊莎貝拉海灘咖啡館

▲北海岸景點-伊莎貝拉海灘咖啡館。（圖／攝影者：yvonne861016授權提供, Instagram）

去不了復活節島看艾摩石像沒關係，去伊莎貝拉海灘咖啡館拍照過過乾癮也不錯。這家咖啡館的室外布置除了有摩艾像，還有希臘風情的藍白風格設計，望著海景有一種在希臘愛琴島的fu~

這家海景咖啡廳提供異國料理、窯烤披薩、火鍋、咖啡調酒、午茶甜點等多樣化美食，滿足愛拍又愛吃美食的你。

北海岸美食地址：

平均消費：200~480元

北海岸景點＃9 圖們咖啡

▲北海岸景點-圖們咖啡。（圖／攝影者：ericayang0915授權提供, Instagram）

在有台灣的威尼斯之稱的正濱漁港，在整面的彩色房子中，看到一間墨綠黑色調的房子非常顯眼的那一間就是圖們咖啡。在這充滿藝文空間的地方，吃著咖哩、喝著咖啡，就像一隻慵懶的貓讓小編想起義大利的午後時光，就是這樣的愜意放鬆。

圖們二字是取自和平島原本的名字tuman，亦為女巫的意思。美味的料理、墨綠黑的建築外觀、令人放鬆的空間，好像真的被女巫施過魔法一樣。

北海岸美食地址：基隆市中正區中正路551號

平均消費：100~350元

北海岸景點＃10 公雞咖啡

▲北海岸景點-公雞咖啡。（圖／攝影者：wyt0327授權提供, Instagram）

帶著雜貨風格的公雞咖啡和前面介紹過的Villa Sugar一樣位在潛水灣，但是這兩家的裝潢風格大相逕庭，一個走南洋風一個走日系風。

公雞咖啡的餐點分量都很大，可以和朋友點不同的東西一起分食，用一杯調酒來形容這家店酒水的分量不如用一小盆來形容更為貼切。推薦大家在夕陽時分來此用餐，順便在海邊看夕陽。

▲北海岸景點-公雞咖啡。（圖／攝影者：angel_wenwen授權提供, Instagram）

北海岸美食地址：新北市三芝區北勢子45-16號

平均消費：200~450元

北海岸景點＃11 八里bali水灣四季景觀餐廳

▲北海岸景點-八里bali水灣四季景觀餐廳。（圖／攝影者：momo90342授權提供, Instagram）

這家充滿峇厘島風情的水灣四季景觀餐廳，透過開放式的廚房可以看到乾淨衛生的環境，在食安問題嚴重的今日這種開放式的廚房讓人吃起來更安心。店內的設計，以半開方式的環境為主，讓人能感受到微風徐來的慢活情調非常愜意。

北海岸美食地址：新北市八里區觀海大道39號

平均消費：400~850元

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