百元義大利麵大進擊！ 滿滿餡料吐司盒子和酥脆千層披薩必嚐

義大利麵要製作的美味，需要繁複的工法與製程，市面上的平價義大利麵多在簡化了步驟的同時，也失去了其中的精華。但Nu Pasta以平易近人的價格來販售耗時費工的義大利麵，並保持了最初的美味，這是何等不易的事！

店家內部的裝潢簡單大方，以黑、白、灰三色調為主，座位寬敞舒適，以綠色植物在四周做點綴，窗明几淨。落地窗可以清楚看見外面的街道，行人偶爾會投來羨慕的眼神，我們也報以善意地微笑，正是所謂相看兩不厭吧。

茄香德腸肌肉吐司盒子，在吐司盒子中填入義大利筆管麵，加上一些蔬菜與德式香腸，最後加入滿滿的起司，放入烤箱焗烤。這道菜的豐富度會讓人不知從何下手，筆管麵吸飽了香腸的肉汁與濃郁的起司香氣，每一口都讓人驚豔，原本只是配角的土司，再經過了烤製之後也變得酥脆可口，宛如義大利歌劇般豐富精采，就是這道菜的特色。

奶香起司焗雞腿義大利麵，雞腿肉撒上起司烤至外皮微焦，將雞肉的肉汁鎖在裡面，配上濃郁的白醬義大利麵，微脆的雞皮和焗烤的起司香氣，交織著雞腿肉的軟嫩肉質與白醬香純的奶油味，成為這道讓人垂涎三尺的料理。焗烤起司鹹香的口味恰到好處的彌補了雞肉稍稍清淡的口味，白醬剩餘的精華則融入了麵中，稍不注意，吸哩呼嚕的就整盤掃光，是大人小孩都會很喜愛的料理。

義式綜合披薩，是披薩、薯條、甜點三合一的套餐，披薩則是由雞肉、蔬菜和德式香腸三種口味組合而成的，可以說是CP值相當高的料理。特別的是，這家店的披薩餅皮是選用千層酥皮，咬下去多層次的口感刺激著味蕾，咖滋咖滋的聲響更是引動食慾，讓人一口接著一口欲罷不能！

豪華總匯大拼盤，CP值最高的炸物拼盤有薯條、雞塊、檸檬雞柳、唐揚雞，多人聚會來個幾份最划算！

走遍全台都能發現到Nu Pasta的身影，餐點不但CP值高，也相當美味，無論是三五好友聚餐，還是家人們的聚會，這裡再適合不過，絕對會成為你的口袋名單，趕緊查查離你最近的Nu Pasta據點，好好享用一頓吧！





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