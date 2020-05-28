在東區巷弄裡找到未來的家！台北「金普頓大安酒店」接地氣

Shelly@ReadyGo、Shan@ReadyGo、飯店哥哥@ReadyGo

家的風格，總是從飯店找靈感，這也是旅行的目的之一，但腦中的畫面總是那樣的模糊，而今晚就在台北捷運忠孝復興站巷弄內，心之所向就這樣出現了，一間披著民宅外皮，骨子裡卻裝滿了設計與台灣熱情，金普頓大安。

遍佈全球超過60間金普頓，每間都有不同的代表LOGO，金普頓大安鳥瞰了北市的街道，表達了台北建物在棋盤內的緊密連結，金普頓強調的「接地氣」從這裡開始。

撲鼻而來的麝香及柑橘調合香氛，是進到大廳後的第一個招呼，隨之迎來的接待人員，用著真的笑容與誠的語氣問候，用親切引你到接待區休息，先喝杯氣泡水吧！進門前或許舟車勞頓，進門後就讓自己緩一緩，「坐著Check in」是種同理的溫度，讓櫃檯人員協助你打點流程就好。

放眼，除了潔白瓷磚牆外，腳踩的硬底子，用了打磨亮的水泥，綴了些工業風的顏色，從地板向上延伸到長椅、水池，周圍不同燭台將在黃昏時同時點亮，抬頭類似天井的設計，抽象派線條點綴的燈光，當然還有那面令人印象深刻的紅。

入住說明的確實，讓彼此有個共識，對樓層的功能大致有個認知；大廳電梯前是個令人懷念的鐵窗花，隨性地在牆邊，窗花和LOGO也彼此有個呼應，牆上的文字，相當簡潔清晰的標示著樓層與公共空間，閱讀著如打字機的字型，鼻腔內的大廳香氛，似乎瞬間來到了後調，是一點肉桂和胡椒。

進房後呢？脫完鞋、行李放好，洗手、廁所還是洗個澡？這是金普頓大安給的建議，開放式的衛浴空間很亮眼，對許多人而言，這個空間或許才是自由的真諦。不鏽鋼的推車，這次跨界變為洗手台，相當妥當！浴袍就掛在旁，明鏡兩側的LED燈，補足了近照的光；淋浴相當美好，若你有把蓮蓬頭當麥克風的習慣，這裡的空間可以讓妳再搭配一些動作，關上門後的全身鏡讓你崇拜自己的姿態，然後！門只有一扇，免治馬桶讓你四季都舒適的感受，若一人當下沐浴時，馬桶上的你可以遙望遠處鏡中的自己。

在客房區的配色很重要，視覺與嗅覺將影響生理與心理的戒備，然而我們都放心了，金普頓大安床頭牆面用了整片的森林綠，是個相當舒服討喜的顏色，牆上的畫不置中的掛著，像個窗戶般的展示著台北的角落，垂落地面的深灰波隆地毯為纖維編織，易清理也不會過敏，兩側圍繞的淺木紋牆面及衣櫥門框MiniBar區，讓森林與木頭融洽著，電視牆面及天花板的白色很愜意的協助氛圍營造，讓燈光與自然光調合其中。

開放式掛衣區斜躺著麻布袋內裝著瑜珈墊，電視也有提供專屬瑜珈頻道，我相當讚賞金普頓大安這份貼心，若手機裡有專屬的瑜珈配樂，電視下方的高音質藍芽喇叭放著你愛聽的音樂，搭上你想做的事，延續你在家的日常，哦不！這裡或許比家裡再多了一點放鬆，畢竟，這也是你出現在這裡的原因啊。

MiniBar用了金屬拼接，檯面的黃銅與燈光合力打亮了焦點，藏青的抽屜搭配金黃色的拉鈕，我很喜歡這個組合，抽屜內的高腳杯對應了冰箱內及檯面上的紅白酒，芭樂色的台灣之光裝著Lavazza咖啡膠囊，桌上的迎賓水果和小零食，來杯咖啡憩一下唄。

喝了杯咖啡休息一下，換上輕便的運動裝，再累還是要動動身體。金普頓大安健身房位於二樓，空間與設備齊全，除了毛巾和水還提供了香蕉補充碳水化合物，運動器材上提供耳機也可帶走，無論是邊聽音樂邊跑步、踩著飛輪看影片，運動完後，別忘了伸展拉筋機絕對會是你的必經過程。

再度回到房時，金普頓大安的夜床服務讓我微笑了，洗好澡就可以鑽進棉被裡。我給99分的這張床，選用英國斯林百蘭床墊，鋼線編織不同於一般獨立筒，柔軟中支撐著身體，夢鄉不遠矣即在閉眼時。

入住時給了一張消費抵用券，能到號稱台北最摩登時髦的餐酒館使用，不同於其他飯店的餐廳總給人一種附屬空間的感覺，但金普頓將The Tavernist 視為一個獨立的個體，透過騎樓拱門的意象，將整個空間帶入老台北的時空背景，由知名主廚以台灣在地食材為原料，靈感取材自他遊歷世界各地的飲食文化，打造一個時尚在地化的餐飲空間和體驗。

左手邊有一排拱門拉上門簾，被安排在吧檯正前方沙發區的我們，享受在暗光下的音樂，帶有節奏的重低BASS搭配調酒，接著就在微醺的記憶裡入睡。

一覺好眠之後，肚子作響催促著我該進食了，早餐一樣在餐廳The Tavernist 用餐，不過這次被帶到了拱門的另一端，並在最靠近廚房的位子坐下。早餐以套餐方式呈現，我們點了招牌且分量十足的英式大早餐及班尼迪克鮭魚，我喜歡一刀劃開讓蛋液浸溼底下的麵包，口中咀嚼著很有嚼勁的馬芬堡，叉子移到塗上獨門醬汁烤過的番茄，湯汁鎖住的飽滿，咬下的瞬間和果肉融合，再搭配果酸順口的Lavazza，是一個滿足的早晨啊！

離開金普頓大安酒店前，忍不住多看幾眼，退房時才終於可以好好的欣賞大廳，「Social Evening Hour」也是金普頓酒店的經典傳統，每天晚上五點半到六點半，在Living room的小吧檯有招待紅酒及白酒供旅客享用，拉近人與人之間的距離，分享彼此的旅遊經驗，為了喚醒活力，早晨則提供了咖啡、茶及豆漿，讓早早要出門的旅人能迅速補充能量，這個貼心的舉動，是開啟一天的鑰匙。

住宿，是一趟旅行中很重要的元素，也是體驗當地生活的最佳方式，讓每個路過的巷子、日常的街景都能成為不平凡的景點，也讓家的意象在這趟旅程、在金普頓大安的體驗中越來越清晰。

地址｜台北市大安區仁愛路四段27巷25號

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