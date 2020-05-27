象鼻岩底下划獨木舟！2020最新「東北角景點」玩法攻略，夏天就要看海

眼看夏天已經來臨，你還沒想好要去哪裡玩嗎？趁著週末來去近郊的東北角景點走走吧！東北角海岸涵蓋了瑞芳、深澳、貢寮、宜蘭等區域，有著美麗的海岸線，以及各式各樣的夏日水上活動，趕快跟上，來去享受夏天吧！

東北角景點一日遊推薦推薦

東北角景點一日遊推薦＃1 瑞芳深澳

▲東北角景點一日遊-象鼻岩獨木舟。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

說到東北角景點最熱門的一帶，絕非瑞芳、九份一帶，不過近年來旅客除了往山上的九份老街、金瓜石去之外，也開始往海上的水上活動體驗，像是一到夏天就超人氣的象鼻岩獨木舟、SUP，可以在海上一覽奇石怪岩，絕對是年輕人會喜歡的打卡玩法！

東北角景點一日遊推薦＃2 貢寮福隆

▲東北角景點一日遊-福隆獨木舟。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

每年都會舉辦貢寮音樂節的福隆沙灘，可以說是夏日的經典印象與避去景點，不過如果都千里迢迢跑到福隆了，當然也順便體驗一下夏日限定的水上玩法囉！推薦大家三五好友一起去體驗福隆獨木舟，划完約兩個小時的航程後，再去吃美食聽音樂，夏天就是要這樣玩！

東北角景點一日遊推薦＃3 貢寮龍洞

▲東北角景點一日遊-龍洞潛水。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

在福隆沙灘附近，還有一個水上玩家熱愛的地方－龍洞，在這裡不只可以在海上玩SUP體驗，更可以潛入海裡一賞迷人的海底世界，可是潛水玩家心目中數一數二的潛水秘境！

▲東北角景點一日遊-龍洞攀岩。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

▲東北角景點一日遊-龍洞攀岩。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

除此之外，在龍洞不只可以玩水，更可以體驗天然攀岩！在龍洞沿岸約兩公里長都是自然生成的臨海岩壁，也分成不同難度，跟著教練的專業指導，無論你是攀岩新手或是專業玩家，都能在這裡體驗安全又刺激的峭壁攀岩！

東北角景點一日遊推薦＃4 宜蘭頭城

▲東北角景點-龜山島。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

沿著東北角海岸，我們要跨越新北市來到宜蘭囉！宜蘭可以說是北部人的後花園，不只有美麗的蘭陽平原，更有開闊的海岸線，而夏天最讓人期待的，當然就是龜山島的開島囉！每年三月左右，龜山島就會開放登島尋訪，在途中也可以賞鯨豚，絕對是夏日必玩體驗！

▲東北角景點一日遊-頭城釣蝦體驗。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

▲東北角景點一日遊-頭城釣蝦體驗。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

如果是一家大小來到宜蘭頭城，但是有對於搭船與海上航行比較敏感的長輩或小孩的話，推薦可以到由生態養殖場轉型為觀光農場的蘭陽蟹莊，在生態導覽與體驗釣蝦的過程中，讓旅客更深度認識泰國蝦，有得玩又有得吃，是非常適合親子旅行的東北角玩法！

東北角景點一日遊推薦＃5 宜蘭東澳

▲東北角景點一日遊-宜蘭東澳野營。（圖／ying_chiara, Instagram）

宜蘭東澳也是東北角秘境中的秘境，有著湛藍色的美麗海域「啤酒海」，還有各種自然的奇岩怪石與海蝕洞，划著獨木舟抵達無人秘境海灘，享受在天地與海岸之間的寧靜，絕對是夏日一大美好。

如果時間比較多，有打算在宜蘭待一晚的話，非常推薦可以就地在東澳野營，這裡的夜晚有無垠的星空，在月光下與三五好友對飲暢聊，小睡一番後乘著獨木舟在晨曦出海，欣賞東邊的第一道日出，豈不浪漫？

東北角景點一日遊推薦＃6 南方澳/南澳

▲東北角景點一日遊-宜蘭南方澳。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

當然，說到宜蘭最熱門的岸港，絕對非南方澳莫屬，這裡不只有許多新鮮的海鮮可以吃，跨過漁港之後的豆腐岬，則是非常多人喜愛前往踏浪與進行水上活動的熱門景點，在專業教練的說明與帶領下，乘上獨木舟將東海岸美麗的峽灣地形盡收眼底，絕對值得！

▲東北角景點一日遊-花生捲冰淇淋&石花凍。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

最後提醒大家，來到南方澳絕對不能錯過的就是媽祖廟口的花生捲冰淇淋，可以選擇兩種口味冰淇淋，超大球的冰淇淋再灑上師傅現場削下來的花生粉，吃起來甘甜又透心涼，而且一捲只要35元，是不是價格很佛系的小吃！

看完以上六種東北角景點一日遊的玩法推薦，你是不是也覺得有點心動想行動了呢？其實東北角景點還有非常非常多，今天介紹的多是適合夏日的水上／海上活動為主，如果你還想看到山林／健行類的東北景點與玩法介紹，就請密切鎖定趣吧囉！

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